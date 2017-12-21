Halıdere halkının Vali Aksoy’a teşekkür borcu var

Açık yazıp, açık konuşmayı severim.
Filanca darılacakmış, falanca gücenecekmiş, bakmam.
Dünkü konuya devam ediyorum.
Halıdere’deki taşocağı konusuna…
Yıllardır Halıdere halkını strese sokan soruna…
Sonunda yazacağımı baştan yazayım.
Taşocağı, nihayet mühürlendi.
İşletici firmanın çalışmaları durduruldu.
İşte tam bu noktada söylemek istediğim bir şey var.
İddialı bir söz:
Eğer…
Bugünlerde…
Kocaeli Valiliği makamında Hüseyin Aksoy oturuyor olmasaydı…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmen kapatmış olmasına rağmen…
Bu taşocağı çalışmaya devam ederdi.
43 yıldır kentimizdeki bütün olaylara tanıklık ettiğimden, böylesine iddialı bir sözü rahatlıkla söyleyebiliyorum.
Her neyse…
İyi ki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı taşocağını kapatmaya karar verdi…
İyi ki, Vali Hüseyin Aksoy bakanlığın aldığı bu kararı uyguladı…
İyi ki, Halıdere halkı yıllardır çektiği bu dertten kurtuldu.
Halıdere halkının, Vali Hüseyin Aksoy’a teşekkür borcu var.
Bunu en kısa zamanda yerine getireceklerine inanıyorum.
Ayvayı Türkiye yetiştiriyor, Hollanda satıyor
Ne demişler, “İş bilenin, kılıç kuşananın…”
İşte tam bu atasözüne uygun ekonomik bir olay!
Hollanda’da ayva yetişiyor mu?
Yetişmiyor…
Ama Hollanda, “ayva ihracatçısı” bir ülke!
“Nasıl oluyor?” diyeceksiniz.
Şöyle…
Dünya ayva üretiminde Türkiye, Çin ve Özbekistan ilk üç sırayı alıyor.
Türkiye ayvayı üretiyor üretmesine de, ayvayı “değerinde” satamıyor.
Kim satıyor?
Hollanda satıyor…
Türkiye’den “ucuza” alıyor, dünyaya “pahalıya” satıyor.
Cefasını Türk çiftçisi çekiyor, sefasını Hollandalı tüccar sürüyor.
“Bilecik” mi, “Ertuğrul” mu?
Önce…
“Şekil” mi?
“Öz” mü?
Biz, millet olarak “şekle” önem veririz.
Şekli değiştirince, sanırız ki, “öz” de değişecek.
Oysa “şekil” görüntüdür, aldatıcıdır, geçicidir…
“Öz” ise sahici ve kalıcıdır.
Bunları neden yazdım?
Bilecik’te başlatılan tartışma nedeniyle…
Tartışmayı başlatan da, bir süre önce Bilecik Valiliği’ne atanan hemşerimiz Tahir Büyükakın.
Düzenlenen sempozyumda Bilecik’in isminin “Ertuğrul” olarak değiştirilmesini önerdi.
Eğer “Ertuğrul” ismi verilirse, Bilecik’in “Söğüt ruhuna uygun yeniden konumlandırılması” mümkün olurmuş.
Bilecik’in “marka değeri” artarmış…
Gördüğünüz gibi, yine şekil.
Şekli değiştirince, sanıyoruz ki her şey değişecek…
Bilecik’in ismini “Ertuğrul” yaparsak, “Söğüt ruhu” canlanacak…
Ne diyelim?
Her pehlivan, kendi kilosunda güreş tutar!
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kim?
Ben, İbrahim Kalın’ın “cumhurbaşkanlığı sözcüsü” olduğunu bilirdim.
Ama bakıyorum bu görevi son günlerde başkaları da üstlenmiş durumda.
Bunlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
Geçenlerde “şeytan” lakaplı Rıdvan Dilmen, “Tayyip Erdoğan Bey’e baktığımda, parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum” dedi ya…
“Gönüllü cumhurbaşkanlığı sözcüsü” Devlet Bahçeli, Rıdvan’a cevap vermekte gecikmedi:
“Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasın. Bu cumhurbaşkanına yapılan bir yalakalıktır. Şiddetle reddediyorum ve Türk milletinden özür dilemesini istiyorum. Cumhurbaşkanı, bir dönemin teröristinin özdeşi olarak takdim edilemez.”
Bir görüş
“Kediye işkence yapan er, eşinin canına kıyan koca, ortağını öldürüp selfie çeken adam, pompalıyla müdür katleden öğrenciler; intiharlar, cinayetler, tecavüzler, linçler, tacizler, saldırılar… Bizim o naif dünyamıza ne oldu? Ya vicdanımıza? Aç kalanlar, vicdandan yemeye başladı ve olan oldu.” Ahmet Mümtaz TAYLAN-Sinema Sanatçısı
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Yorumlar
(16 )
Mehmet Bey - Halıdere bu tas ocaği sayesinde çok zararlar gördü neydi bu zararlar Halıderede tas ocaği yolunda bulunan tüm kiraz ve erik bahçelerindeki ağaçlar kurudu . Halederede taş ocağınin yolunda bir erik bahçesi olan Ali amca taş ocaği ilk açildıği yillarda erik bahçesindeki erikleri istanbul a hale göndermek için topluyordu ancak topladıği bu erikler önce bir kovanın içinde su ile yıkayarak kurutup sandıklıyordu çünkü topladıği bu eriklerin üzeri anlatilamayacak kadar yoldan geçen hafriyat kamyonlarından dolayı üzerleri tozlanmışti bunu yaparken den Ali amca söyleniyor bu zalimleri Allah a havale ediyordu ve şimdi bu erik bahçesi tamamıyla ağaçları tozdan dolayı kurudu . Bu zülumden bizi kurtardıkları için sayın valimize çok Teşekkürler ayrıca bu konuyu gazetesine taşiyan Tanzer abimize Teşekkürler
Tacettin Özgür - Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy a sonsuz teşekkürler .Halkın valisi olduğunu gösterdi
Halıdere Halkı - Halıdere Düzce gibi olmadan Siirt Silvan gibi olmadan kara yağmurlar başlamadan can ve mal kaybi olmadan şükurler olsun taş ocağı kapandı.bunum kapanmasinda emeği geçen tüm yetkililere valimize bakanlığımiza devletimize çok teşekkür ederiz ,Allah zeval vermesin .herekese dua ederiz sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz.bundan sonra Halıderemize siyasetçilerimizi, belediye başkanlarimizi ,millet vekillerimizi yanımızda görmek istiyoruz.yatirimlar istiyoruz ve halıderemizi körfezin bir numaralı sahil beldesi olmasını istiyoruz.
Abdullah Usta - Sayin valiye teşekkür etmek güzel.
Yalnız bu sorulara kim cevap verecek?
1. Bu ocak tamamen kapandı mı? Yarın tekrar hortlar mı?
2. Halıdere ve bölge halkından kim özür dileyecek?
3. Birilerinin rantı için insanlar ve doğa yok sayıldı, üç kuruşa insanlik satıldı. Bunun hesabını kim verecek?
4. O tahribat (gerek insanlarda gerek doğada) nasıl giderilecek?
5. Bu bölgede yaşayan insanlar hakkını helal edecek mi?
6. Ve daha yığınla sorulması gereken soru var...
Suleyman Özlü - Haliderenin sesi olan sayın Tanzer beye ve Valimize Teşekkürler.
Aydın Öz - Buradan herkese Tesekkürler Ayrıca güzel yorumu için Ali Koc kardeşimize aynen katılıyorum
Ayhan Kul - Bu zalimlere dur diyen tüm emeği geçenlere Teşekkürler
Necati Turan - Bu haber bir Halidereli için mükemmel bir Haber diger yorum yazan arkadaşlar gibi bende sayın valimize ve Kırmızi Kocaeliye Teşekkürler ....
Mustafa Özer - Teşekkürler sayın valimize
Ali Koç - Yaklaşik 10 gün öncesinde Düzce ilimizde bir köy yakınlarındaki bir Taş ocağı faliyetleri nedeniyle heyelan nedeniyle yok oldu ancak ne ilvinçtirki bu taş ocağını köylüler defalarca sikayet etmelerine rahmen oradaki yetkililer ve siyasiler uyumuş köylülerin sesine kulak tikamışlar olan sonunda köylulere oldu . Ancak bizimde sonumuz onlar gibi olacak ti bizim yetkililerimizde Halidere halkinın sesine kulak tıkamış olsaydi .Lakin şu an bile tehlike geçmiş değil yağış lar devam ediyor bir an önce taş ocağının heyelen olan kısminda setleme yapilarak önlem alınması lazım gelir .ALLAH Bizleri zalim idarecilerin zülmünden korusun .Tesekkurler sayin Valime Tesekkürler sayin Tanzer beye Tesekkürler Enerji ve Tabi kaynaklar bakanliğinin onurlu ve şerefli müfettislerine daha önce gelenler gibi onurlarini ve şereflerini satarak taş ocağındaki üsülsüzlukleri görmezden gelip rapor tutan mufettişler gibi yapmadılar emegi gecen herkese TEŞEKKÜRLER
Ahmet Sarier - Sayın valimize ve Tanzer beye TEŞEKKÜRLER saygilar.
Kadir Türk - Ne güzel böyle halk dostu Valimizin olması TEŞEKKÜRLER Sayin valimize.
Taner Ak - Tanzer abimizede teşekkürler Halidere halkina yapılan bu zalimlik karşısinda olduğu icin
Veli Özer - Halidere Halki sayın Valimize çok çok teşekkür eder .Bu kirli Dünyada şerefli idareciler olduğunu göstermiştir
Veli Özer - ALLAH razı olsun sayın valimiz Hüseyin Aksoydan Halidere halkı minnettardır ona bu kirlenmiş Dünyada şerefli idarecilerinde olduğunu gösterdi
Halıdereli - Yillarca Halidere'nin iligini kemigini kurutan bag ve ormanlari yok eden tas ocagi sonunda kapandi Valimize sonsuz kere tesekkur ederiz insallah bir daha boyle bir olay yasanmaz.
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