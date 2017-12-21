Halıdere halkının Vali Aksoy’a teşekkür borcu var

Açık yazıp, açık konuşmayı severim.

Filanca darılacakmış, falanca gücenecekmiş, bakmam.

Dünkü konuya devam ediyorum.

Halıdere’deki taşocağı konusuna…

Yıllardır Halıdere halkını strese sokan soruna…

Sonunda yazacağımı baştan yazayım.

Taşocağı, nihayet mühürlendi.

İşletici firmanın çalışmaları durduruldu.

İşte tam bu noktada söylemek istediğim bir şey var.

İddialı bir söz:

Eğer…

Bugünlerde…

Kocaeli Valiliği makamında Hüseyin Aksoy oturuyor olmasaydı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmen kapatmış olmasına rağmen…

Bu taşocağı çalışmaya devam ederdi.

43 yıldır kentimizdeki bütün olaylara tanıklık ettiğimden, böylesine iddialı bir sözü rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Her neyse…

İyi ki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı taşocağını kapatmaya karar verdi…

İyi ki, Vali Hüseyin Aksoy bakanlığın aldığı bu kararı uyguladı…

İyi ki, Halıdere halkı yıllardır çektiği bu dertten kurtuldu.

Halıdere halkının, Vali Hüseyin Aksoy’a teşekkür borcu var.

Bunu en kısa zamanda yerine getireceklerine inanıyorum.

Ayvayı Türkiye yetiştiriyor, Hollanda satıyor

Ne demişler, “İş bilenin, kılıç kuşananın…”

İşte tam bu atasözüne uygun ekonomik bir olay!

Hollanda’da ayva yetişiyor mu?

Yetişmiyor…

Ama Hollanda, “ayva ihracatçısı” bir ülke!

“Nasıl oluyor?” diyeceksiniz.

Şöyle…

Dünya ayva üretiminde Türkiye, Çin ve Özbekistan ilk üç sırayı alıyor.

Türkiye ayvayı üretiyor üretmesine de, ayvayı “değerinde” satamıyor.

Kim satıyor?

Hollanda satıyor…

Türkiye’den “ucuza” alıyor, dünyaya “pahalıya” satıyor.

Cefasını Türk çiftçisi çekiyor, sefasını Hollandalı tüccar sürüyor.

“Bilecik” mi, “Ertuğrul” mu?

Önce…

“Şekil” mi?

“Öz” mü?

Biz, millet olarak “şekle” önem veririz.

Şekli değiştirince, sanırız ki, “öz” de değişecek.

Oysa “şekil” görüntüdür, aldatıcıdır, geçicidir…

“Öz” ise sahici ve kalıcıdır.

Bunları neden yazdım?

Bilecik’te başlatılan tartışma nedeniyle…

Tartışmayı başlatan da, bir süre önce Bilecik Valiliği’ne atanan hemşerimiz Tahir Büyükakın.

Düzenlenen sempozyumda Bilecik’in isminin “Ertuğrul” olarak değiştirilmesini önerdi.

Eğer “Ertuğrul” ismi verilirse, Bilecik’in “Söğüt ruhuna uygun yeniden konumlandırılması” mümkün olurmuş.

Bilecik’in “marka değeri” artarmış…

Gördüğünüz gibi, yine şekil.

Şekli değiştirince, sanıyoruz ki her şey değişecek…

Bilecik’in ismini “Ertuğrul” yaparsak, “Söğüt ruhu” canlanacak…

Ne diyelim?

Her pehlivan, kendi kilosunda güreş tutar!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kim?

Ben, İbrahim Kalın’ın “cumhurbaşkanlığı sözcüsü” olduğunu bilirdim.

Ama bakıyorum bu görevi son günlerde başkaları da üstlenmiş durumda.

Bunlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Geçenlerde “şeytan” lakaplı Rıdvan Dilmen, “Tayyip Erdoğan Bey’e baktığımda, parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum” dedi ya…

“Gönüllü cumhurbaşkanlığı sözcüsü” Devlet Bahçeli, Rıdvan’a cevap vermekte gecikmedi:

“Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasın. Bu cumhurbaşkanına yapılan bir yalakalıktır. Şiddetle reddediyorum ve Türk milletinden özür dilemesini istiyorum. Cumhurbaşkanı, bir dönemin teröristinin özdeşi olarak takdim edilemez.”

Bir görüş

“Kediye işkence yapan er, eşinin canına kıyan koca, ortağını öldürüp selfie çeken adam, pompalıyla müdür katleden öğrenciler; intiharlar, cinayetler, tecavüzler, linçler, tacizler, saldırılar… Bizim o naif dünyamıza ne oldu? Ya vicdanımıza? Aç kalanlar, vicdandan yemeye başladı ve olan oldu.” Ahmet Mümtaz TAYLAN-Sinema Sanatçısı