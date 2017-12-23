Sinan ve Mesut kurtarıcı mı?

Herkes, ömrü boyunca bir kurtarıcı peşinde koşar…

Herkesin bir kahramanı vardır…

Ama Kocaelispor’a yeniden dönen Sinan Pektemek ile sakatlıktan dönen Mesut Özdemir’in kurtarıcı olarak görülmesi doğru mudur, etik midir?..

Kesinlikle hayır!

***

Önce etik, yani ahlâk kısmına bakalım. Sezon başından bu yana, var gücüyle mücadele etmeye çalışan ve hakaretin her türlüsüne maruz kalan mevcut futbolcuların tamamı art niyetli midir?..

Tamamı da, takımın kötülüğü için, antrenörlerin gitmesi için mi mücadele etmiştir?..

Taraftarın sırtını dönmesi modern bir protesto yöntemidir. Hakaret değildir. Hoş bir semboldür, sahaya sırtını dönmek. Üzüntüyü, kızgınlığı belirtir…

Küfür etmekten iyidir…

Pekala, tüm futbolcular bunu hak etmiş midir?..

Onların arasına girerek protestoya katıldığı iddia edilen (İnşallah öyle değildir) Başkan Yavuz’un, eğer iddia doğruysa, yaptığı mantıklı mıdır?..

Koskoca adam, o kadar çocuk ruhlu olacak değil herhalde… Başkan olmasa, taraftar olsa neyse… Ama ihtimal vermek istemiyorum.

***

Sinan Pektemek geri döndü… Mesut sakatlıktan kurtuldu… Şüphesiz bu iki futbolcu geçen yılki başarının mimarlarından sadece ikisiydi. Bu sezonun ilk yarısında olmamaları, büyük kayıptı. Burak Süleyman atakları geliştirdi, yalnız kaldı. Ataklarını golle süsleyebilmek için bir Süleyman vardı, ama bir de Sinan lazımdı…

Şairin dediği gibi “Süleymaniye’yi yapmak için bir Süleyman, bir de Sinan lazım” misali…

Bakalım bu dev kulübü, enkaz halinden kurtarabilecekler mi?..

İnsanın da gücü bir yere kadar…

Etkili olacakları kesin…

Ama bir yere kadar…

***

Dikkat etmek lazım…

Onları kurtarıcı gibi görmenin yanı sıra, mevcut futbolcuları da motive etmek lazım. Kırmamak lazım…

Akıllı düşünüp, mantıklı adım atmak gerekiyor…

***

Madalyonun bir başka tarafından baktığınızda. Zaten Sinan ve Mesut’u kurtarıcı olarak görmek, bu iki futbolcunun da üzerinde aşırı baskı anlamına gelir. Bunun tecrübeyle, yaşla ilgisi yok. Bu tamamen yürekle ilgili. Duygularla ilgili. Bir yarı sezon oynamamış Sinan’dan bir anda patlama beklemek, hem ona haksızlık anlamına gelir, hem de mevcut futbolcuların, onunla uyum sorununu yükseltir. Geçen yıl olmayan Gökdeniz, Kerem, Fatih gibi oyuncuların ona adapte olması lazım.

Bu da süre ister…

Sabır ister…

***

Bir de teknik adam olayı var…

Galip Gündoğdu teknik direktör oldu…

Sinan tamam, Mesut tamam… Mevcut futbolcular da tamam diyelim… Bir teknik adamın görev alması ve takımın başına geçebilmesi, kampta kendi sistemini oturtması ve ikinci yarı takımı bambaşka kimlikle sahaya sürmesi de zaman ister…

Galip Gündoğdu bugün takımın başına geçecek… Bir süreç yaşanacak…

Sabır ister…

***

Yani, ey Kocaelisporlu…

Sabredeceksin!..

Zaman vereceksin!..

Bir skorla küsmeyeceksin!..

Aksi halde!..

Başarısızlık çorap söküğü gibi gider ve profesyonelliği bir daha hayalinde görürsün!