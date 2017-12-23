Dünya beşten büyük!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin girişimleriyle gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi bir oylamaya imza atıldı.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye’nin başlattığı diplomatik hamleler olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nı toplayan Türkiye, sonrasında Birleşmiş Milletleri harekete geçirerek Kudüs davasında Filistin’i yalnız bırakmadığını bir kez daha göstermiş oldu.

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Oylamada 128 ülke ABD’nin aksine, Kudüs’ün statüsünü değiştirecek her türlü eylemin geçersiz sayılacağını onaylamış oldu. Sadece 7 ülke “İsrail’in başkenti Kudüs’tür” diyerek İsrail ve ABD’ye destek oldu.

Bu ülkeler de ABD’nin kasabası diyebileceğimiz, ismini dahi duymadığımız ülkecikler! ABD’nin çaldığı düdüğe göre hareket eden bu ülkelerin hepsi iki İstanbul etmiyor bile! Gerisini siz düşünün…

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Alınan karar elbette henüz bağlayıcı değil. Böyle bir karar alındı diye ABD kararından vazgeçecek, ya da İsrail “Tamam, Kudüs’ten çekiliyoruz” filan diyecek değil, biliyoruz. Ama sonuç itibariyle, dünya kamuoyunda Türkiye’nin prestiji bir anda zirveye çıkarken, ABD’nin imajının da yerle bir olduğunu gördük.

Her türlü tehdit ve şantaja rağmen, dünya kamuoyu ABD’yi “iplemedi”!

Trump resmen ayağına sıktı ve dünya genelinde oluşan algıyı bir anda tersine çevirmeye başladı. “Kim hayır oyu verirse bir kenara yazıyoruz” diyen Trump, aldığı notlara çoktan bakmaya başlamıştır. Nereden başlayacağını, kime yaptırım yapabileceğini dünya kamuoyu da merakla bekliyor.

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Dünyanın değiştiği apaçık ortada…

Güç dengeleri eskisi gibi değil ve ABD’nin istediği ülkelere istikamet verebileceği dönemler artık geride kaldı.

Kudüs, Filistin’in başkentidir. Bundan sonra, başta İslam ülkeleri olmak üzere, dünya kamuoyunun mazlumun yanında durmaya, zorbalığa karşı dik durmaya ve bu birlikteliği sürdürmeye devam etmesi gerekiyor.

Bu yaşananlar dolayısıyla herkes anladı ki, “dünya beşten büyük”müş…

Bir müdür öldürüldü, duydunuz mu?

Geçtiğimiz hafta İzmir’de bir okul müdürü, öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü! Haber değeri taşımadığı için sanıyorum, basında pek yer almadı. Bir öğrenci okula silahla giriyor, okul müdürünü öldürüyor ama duymuyoruz! Bir öğretmen bir öğrencinin kulağını çekince günlerce tartışılıyor, ama bir idarecinin öğrencisi tarafından “öldürülmesi” kimsenin dikkatini çekmiyor!

Bu öğrenci bu silahı okula nasıl soktu diye bir soruşturma açılırsa hiç şaşırmayın! Yani olayda yalnızca okul yönetimi ve müdür, güvenliği sağlayamadığı gerekçeyle suçlu bulunabilir!

Son zamanlarda öğrencilerin davranışlarına bir bakın.

Öğretmenleri dikkate bile almıyorlar. Ne bir disiplin cezası var ne de bu hareketleri karşısında onları uyarabilecek bir idareci. Sistem öyle bir hale geldi ki, öğretmen çocuğa bir şey söylemeye dahi çekinir hale geldi. Bu şımarıklık öyle bir durumda ki, öğrenci artık öğretmeni tehdit etmeye, hatta öldürmeye kadar gidebiliyor. Ders esnasında arkasını öğrenciye dönmeye çekinen öğretmenler var!

Gelinen noktayı görüyor musunuz?

Tamam 90’lı yıllardaki eğitim modeli de öğrenciler açısından oldukça katıydı. Sınıfı sıra dayağına çeken insafsız öğretmenler vardı. Ancak 2000’li yıllarda durum tam tersine döndü. Öğretmenlere karşı saygısızlıkta sınır tanımayan öğrenciler var, ve bunlara göz yuman bir anlayış...

Demiyorum ki dayak lazım, demiyorum ki korkuyla eğitim gerekli…

Yalnızca ortayı bulmalıyız diyorum.

Ne öğretmen öğrenciye şiddet uygulasın, ne de öğrenci sistem boşluğundan ya da velisinin sesini yükseltmesinden yararlanarak bu kadar şımarsın…

Sahi şu eğitim sistemini baştan sonra değiştirip milli politika haline getirsek olmaz mı? Saçma sapan şiddet olayları yerine, eğitimdeki başarılarımızı konuşmaya ne zaman başlayacağız?