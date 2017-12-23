Trump Amerika’ya kaybettiriyor

Amerika iki kutuplu dünyada süper güçtü. Şimdi de süper güçtür. Her bölgeyi özellikle de Ortadoğu’yu istediği şekilde dizayn etmek istiyor.

Irak ile İran’ı sekiz yıl savaştırdı. Her iki ülke hem maddi hem insan yönünden çok kayıpları oldu.

Irak’ta Saddam nükleer silahları üretiyor, bahanesi ile Irak’ı perişan ettiler. Binlerce insan öldürülüp her taraf yakılıp yıkıldı. Terör örgütleri cirit atmaya başladılar. Bağımsızlığını referanduma götüren Kürt Devleti bile kuruldu. Ne olacağı hala da belli değil. Aynı Amerika nükleer silahlar çıkmayınca bu sefer yanılmışız diye günah çıkartmaya çalıştılar.

Ortadoğu’ya demokrasi getireceğiz bahanesi ile Kaddafi yok edilerek Libya perişan edildi.

Ortadoğu üzerinde oyunlar dur durak bilmiyor. Mısır’da ihtilal yaptırıp, desteklediler. Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon yaratıp diğerleri ile çatışma planlarını uygulamaya koydular. Suriye’de birden çok terör örgütlerini devreye sokarak çatıştırdılar. Kim ne amaçla kiminle çatışıyor anlamak mümkün değildir.

Suriye de enkaz yığını haline geldi. Binlerce insan öldürüldü. Milyonlarca insan yerinden yurdundan ayrılarak bir yerlere kaçtılar. Bu yüzden Türkiye’de dört milyona yakın göçmen var. Bunların mutlu olmaları da ve mutlu etmek te imkânsızdır. Yüzlerce sığınmacı uyduruk botların devrilmesi ile denizde balıklara yem oldular.

Müttefikine, yani Türkiye’ye parası ile silah satmayan Amerika terör örgütlerine binlerce tır ile silah ve mühimmatı parasız vererek savaştırıyorlar. Mikser gibi ortalığı karıştırıp her tarafı acı, gözyaşı ve kan revan içinde bırakıyorlar.

İSRAİL- FİLİSTİN GERÇEĞİ

İsrail süper gücün açık desteği ile Filistin halkına yaşam hakkı tanımak istemiyor.

1967 yılında savaş ile büyük toprak kazandı. Dünya ülkeleri 1967 de Golan tepeleri dâhil birçok işgal edilen yerin iade edilmesini istiyor.

Filistinlilerin taş atmalarına gerçek mermilerle cevap vererek her gün insanları öldürüyor yahut sakat bırakıyorlar. Devam eden acı ve dramların arasında Amerika ateşe körükle gidercesine Trump Amerika Büyük Elçiliğini Telaviv’den Kudüs’e taşıyacak cümlesi ile arı kovanına çomak soktu.

Türkiye’nin de çabası ile önce Güvenlik Konseyine taşındı. Orada bütün ülkeler Trump’ın talebini reddettiler. Ama Amerika veto hakkını kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan “dünya beşten büyüktür” derken bu orantısız haksızlığı dile getiriyordu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KARARI

Amerika’nın temsilcisi ve bizzat Trump’ın kendisi açık bir şekilde Amerika’nın isteğine hayır diyenleri tehdit ettiler. Amerika bu ülkeleri unutmayacak, affetmeyecek dediler. Amerika bu ülkelere yardım yapmayacak dediler.

Devletleri vicdanı ile cüzdanı arasına sıkıştırmaya çalıştılar. Birleşmiş milletler tehditlere boyun eğmeyerek adalet ve küresel vicdanının sesine kulak verdiler. Oylama da 172 devlet oy kullandı. 128 devlet Amerika’nın kararına karşı evet, 9 devlet ret oyu verdiler. Çekimser oy kullananlar ise 35 devlet oldu.

Sonuçta Trump yenildi. Amerika’yı yalnızlaştırdı. Dolar sopası tutmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas sonucu Filistin’in zaferi olarak ilan etti.

Birleşmiş milletler toplantısına Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu i beraber Amerika’ya gittiler. Türkiye olarak bu kararda büyük rolümüzün olduğunu söyleyebiliriz.

Amerika eski rolü olan arabulucu rolüne mutlaka geri dönmelidir.

Ben en büyüğüm demekle büyük olunmuyor. Hak, hukuk ve adaletten yana olmak büyüklüğün şanındandır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN DRAMI

Ücretli öğretmen konusu eğitimin kanayan yarasıdır. Devletin aynı işi yapan ve aynı saatleri çalışan öğretmene farklı ücret vermesi adil değildir. Kadrolu öğretmen 3.600 lira alırken ücretli öğretmen bunun üçte biri yani 1.200 lira alması asla hak, hukuk ve adalete bağdaştırılamaz.

Böylesine bir uygulama emeği sömürüdür. Yıllardır bir türlü çözüm getirilmek istenmiyor. Çaresiz kalan ücretli öğretmenler hiç yoktan iyidir, mecburiyeti ile derslere giriyorlar.

Devlet fırsatçılık yapmamalıdır. Bu ayıba ve drama mutlaka son verilmelidir.