‘Özgürlüğüme dokunma’ diyen BM’den ABD’ye tarihi bir tokat!

ABD’nin tartışmalı başkanı Tramp, ani bir kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapıverdi…

Başta Türkiye olmak üzere bütün dünya ayağa kalktı…

ABD, kararın Birleşmiş Milletlerden de geçmesini istedi…

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.

ABD BAŞKANI TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını reddeden karar tasarısına destek verecek ülkeleri, yardımı kesmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Trump "Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar para alıyorlar, daha sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Bu oyları izliyoruz. Bırakın bize karşı oy kullansınlar. Paramız bize kalır. Umurumuzda değil" dedi.

ABD'NİN TEHDİDİ ETKİLEDİ Mİ?

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’ndan ABD’nin tehditlerine rağmen 128 ülke tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Kudüs oylamasında ABD ve İsrail'in dışında yalnızca 7 ülke ret oyu kullandı. ABD Başkanı Trump'ın "maddi destek vermeme" ve "destek vermeyen ülkeleri not alma" gibi tehditlerinden korkan bu ülkelerin oluşturduğu "Hayırcı cephe"; Palau, Guatemala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları ve Mikronezya'dan oluştu.

İŞTE ÇEKİMSER OY KULLANAN ÜLKELER

Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Litvanya, Lesoto, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Tuanda, Soloman adaları, Güney Sudan, Trinida Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kaldı…

SAYILARLA KUDÜS

Aralık 2007 yılındaki nüfus sayımının sonuçlarına göre Kudüs’teki nüfus 747,600 idi. Nüfusun yüzde 64'ü Yahudi, yüzde 32'si Müslüman ve yüzde 2'si Hristiyan. Uluslararası toplum işgali kabul etmeyip, Doğu Kudüs’ü, İsrail işgali altında olan Filistin sınırı olarak tanımlar.

Uzun tarihi boyunca Kudüs, 2 defa yok edildi, 23 defa işgal edildi, 52 defa saldırıya uğradı ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarıldı.

Kudüs, üç semavi din için kutsaldır.

Sünni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir.

İslamiyet’te Kudüs, Milattan sonra 610 yılında ilk Kıble olmuştur ve Kur’ana göre Hz. Muhammed, 10 yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıkmıştır.

TÜRKİYE’Yİ YÖNETENLERE DERS OLMALI

ABD'nin oylamadan önce ülkeleri finansal yönden tehdit etmesinin oylamadaki çekimser ve ret oylara etki ettiği düşünülüyor…

Ben de bu görüşe katılıyorum…

Aslında BM’nin ABD Başkanı Tramp hakkında verdiği karar, tarihi bir karar…

21 Aralık 2017 tarihi, Dünya’da bir milat olacaktır…

21 Aralık 2017 tarihi, dünyanın ABD’ya karşı, bir başkaldırışıdır… Bir haykırışıdır…

Dolar muslukları kesmek tehdidi i, boşa çıkmıştır…

Özgürlükler ön plana çıkmıştır…

BM’nin Tramp’a verdiği ders, herkese ders olmalı…

Baskıyla, şantajla, tehditle özgürlüklerin önüne geçilemeyeceği net bir şekilde ifade edilmiştir…

Bu dersi, Türkiye Cumhuriyetini yönetenler de almalıdır…

İnsanları tehdit ederek, baskı kurarak, ötekileştirerek bir yerlere varılamayacağı gerçeği görülmelidir.

CHP’li Sarıbay’ın torun mutluluğu

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ın küçük kızı Gizem Sarıbay Öztürk önceki gün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Alisa adında bir kız çocukları bulunan Gizem Sarıbay Öztürk-Yener Öztürk çifti ikinci çocuklarını önceki gün kucaklarına aldılar. Mirza adı verilen küçük bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Av. Cengiz Sarıbay da 4.’üncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Av. Nurdan Sarıbay-Av. Cengiz Sarıbay çiftinin büyük kızları Av. Feyza Sarıbay Olgaç-Serhat Olgaç çiftinden Doruk ve Demir, küçük kızı Av. Gizem Sarıbay Öztürk-Yener Öztürk çiftinden Alisa ve Mirza olmak üzere dört torunları bulunuyor.

Paşa’nın kimliğine sahip çıkıyorlar

CHP Mehmet Ali Paşa komitesi gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte mahalle kimliğine ne denli sahip çıktığını gösteriyor. Komite üyeleri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde anjiyo olan Ercan Fındık’ı hastanedeki odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu ziyaretlerle mahalleli kimliğinin önemli nitelikleri olan ‘dayanışma ve mahalleye sahip çıkma iradesini’ ortaya koyan Mehmet Ali Paşa (MAP) komite üyeleri, ortak bir amaç etrafında bir araya gelmenin mutluluğunu aldıkları olumlu tepkilerle yaşadıklarını belirttiler.

Dilenci avı!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapan şahıslara göz açtırmıyor. Özellikle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Gazanfer Bilge Bulvarı Santral, Alemdar Caddesi ve Halkevi'nde bulunan trafik ışıklarında dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta ekipleri 58 şahıs hakkında yasal işlem yaptı. Dilencilere Kabahatler Kanunu'na istinaden ceza yazıldığını söyleyen yetkililer vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini de istediler. Dilencileri istediğiniz kadar toplayın, başa çıkmak mümkün değil.

Karma 2 oyunu bugün

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Tiyatro Kulübü tarafından sergilenecekKarma 2 adlı oyun bugün saat 14.00’te Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek. Kulüp üyeleri, herkesi oyuna davet etti.