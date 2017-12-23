Uçarken uyuyan kuş

Bilginin sonu yok.. Bazen ilk defa duyduğunuz veya okuduğunuz bir şey sizi çok şaşırtabiliyor.

Geçenlerde caddede çok sevdiğim arkadaşım Dursunkaya Gümüş’e rastladım. Uzun zamandır görüşmemiştik. Kendisi Kars’ın Posof’undan. Tarım İl Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışıyor. Bitkisel ve hayvansal varlıkların yaşamına çok meraklı bu arkadaşım. Benim gazetedeki “Vals yapan kuş: Sığırcık” başlıklı yazımı da okumuş. Konu kuşlardan açılınca “Necdet bey…Uçarken uyuyan kuşlar varmış..hiç duydun mu? “ diye sordu.

Uçarken uyumak mı! Ben şaka yapıyor sandım ve inanamadım. Bu konuda bir yazı gördüğünü söyleyip, mesajla telefonuma gönderince merakım iyice arttı. Eve dönünce her zaman yaptığım gibi bilimsel yayınları taradım. Ve dünyaca meşhur FOCUS isimli yayımda ne göreyim; Bir kuş var ki uçarken uyuyabiliyor. Hiç kesintisiz altı ay uçuyor, yere inmeden. Üreme periyodu dışında hep havada olan bir kuş. Hayatı boyunca 5 milyon kilometre yol katedecek şekilde uçtuğu hesaplanmış. Bu rakam dünyanın etrafını 125 kere dönecek bir mesafe. Bazıları hemen hemen hayat boyunca havada kalıyorlar.

Şimdi size bu kuşu tanıtayım: Adı Rondon (Avrupadaki adı Büyük Rondon : Bilimsel adı Tachymarptis melba ) Boyu 20-23 cm, kanat açıklığı 51-58 cm Üst kısmı koyu grimtırak, alt kısımları ve boynu beyaz. Bunun küçük tipi Ebabil olarak biliniyor. ( Onun bilimsel adı; Apus apus).

Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da yaşıyor. Türkiye’de var. Kış gelince Avrupa’dan Afrika’nın batısına göç ediyorlar. Rondon İsviçre’de çok. Bu nedenle İsviçre Ornitoloji (kuşların yaşamı ile ilgili bilim dalıdır) Enstitüsünden bir grup ve Bern Üniversitesi Rondon konusunda çalışmışlar: Altı adedini yakalayıp üstlerine aktivitelerini ve pozisyonlarını belirleyecek nitelikte satellitle bağlantılı minicik çipler takmışlar. Aldıkları sonuca göre kış başlangıcında Afrika’ya göç sırasında, ufak tipte jet yolcu uçakları gibi, iki bin kilometreden fazla yol gittikleri halde birkaç saatliğine karaya veya suya dinlenmek için bile inmiyorlar. Çünkü uçarken uyuyorlar ve besleniyorlar. Beslenmeleri ağızlarının büyüklüğü sayesinde oluyor. Havadaki böcekleri uçarken adeta yutuyorlar. Karaya sadece yumurtlamak ve yavrularını beslemek için iniyorlar. Bir başka özellikleri hayatları boyunca tek eşli ve yuvalarının olduğu yere çok bağlı olmaları.

Kuş uçarken nasıl uyur? Böyle bir yetenek anatomik özelliklerinden geliyor. Rondon uçuş boyunca kanatlarının geometrisini sürekli olarak değiştirip sabitleyebiliyor. Kanatlarını gerip vücudunun gerisinde V harfi pozisyonunda sabitleyerek saniyede 8-10 m hızı koruyarak uyuyor. Sanki otomatik pilota bağlanmış jet savaş uçağı gibi.

Fakat bu kuşun hayatını havada geçirmesinin çok ilginç bir başka nedeni var. Rondon’un pençeleri çok kısa. Bu yüzden yürüyemiyor ve topraktaki böcek vs ile beslenemiyor. Besinini ancak havadaki böcekler ile karşılıyor. Yaşamak için tek çaresi uçmak oluyor. Pençelerinin kısalığı yüzünden bir başka derdi daha var bu kuşun: Bildiğiniz gibi pistin başına gelen uçak motorlarını en yüksek düzeyde çalıştırır, yerde hızlanarak yol alır ve belli noktada tekerlekler yerden kesilir. Kuşlar da uçuşa başlarken ufak çapta benzerini yaparlar. Fakat yerde normal hızla yürüyemeyen Rondon ne yapsın! Yüksek bir yere dikine tırmanıyor ve oradan boşluğa yöneliyor.

Rondonun işi çok zor gibi. Bize göre böyle ama o belki hayatından çok memnundur.