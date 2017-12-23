Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Kentimize hoş geldiniz. Umarım gün boyunca devam edecek temaslarınızdan memnun kalırsınız.

Bugün size partiniz CHP ile ilgili gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Elinizde tuttuğunuz gazete, Kocaeli’nin en eski gazetesi.

43 yıldır günlük olarak yayınlanıyor.

“Bağımsız ve bağlantısız” bir çizgimiz var.

Ben ise 50 yılı aşan bir gazetecilik deneyimine sahibim.

Yazdıklarımı lütfen bir “samimi eleştiri” olarak değerlendirin.

Biz, sadece “gazetecilik” yapıyoruz.

İlkeli gazetecilik…

“Doğru”nun yanında, “yanlış”ın karşısındayız.

Doğru olan her haberi yazar ve yayınlarız.

Doğru bildiğimiz her yorumu yaparız.

Her zaman halktan, haklıdan ve adaletten yana olduk.

En zor şartlarda dahi “başımız dik, alnımız açık” görev yapmaya, topluma hizmet etmeye devam ettik.

Yıllardır haksız ve adaletsiz davrananlara, hainlere, vatan ve millet düşmanlarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bizim bir çizgimiz var, yıllardır bıkmadan usanmadan, yılmadan, şantajlara boyun eğmeden bu çizgimizde yürümeye devam ediyoruz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Göreve geldiğinizden beri partinizi “irsi hastalıklardan” kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Zor bir işe giriştiniz.

Siz mücadele ederken, “hastalıklı unsurlar” ısrarla direniyor.

Parti bünyesini terk etmiyor…

Kanser, bütün hücreleri sarmış durumda.

Kullandığınız ilaç, “yarar” sağlamıyor.

Kullandığınız ilaç, “derde derman” olmuyor.

Kullandığınız ilaç, “yetersiz” kalıyor.

CHP’deki irsi hastalıklar

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP’nin “irsi hastalıklarını” siz de biliyorsunuz, ama ben yine de sıralamaya çalışayım.

*Kişisel çıkarların, parti çıkarının önüne geçmesi…

*Partinin yenilenememesi…

*Partinin çoğalamaması…

*Partinin kendini aşamaması…

*Parti yönetim kadrolarının “başarı- başarısızlık” kıstas alınarak değişmemesi…

*Partiyi ele geçiren kadroların, yıllardır “değişime” izin vermemesi…

*Parti çalışmalarının “dava” olarak ele alınmaması…

*Partililerin bitmek tükenmek bilmeyen “adaylık” hırsı…

*Seçimlerde, “seçim kazanacak adayı” bulma çalışması yapılacağı yerde; beceriksiz, yeteneksiz, toplumda karşılığı bulunmayan partililerin “aday olma hırsının” ön plana çıkması…

*Partililerin, sürekli “birbirlerinin kuyusunu kazma” yarışı içinde olmaları…

*Partililerin, birbirlerini sevmemeleri ve saymamaları…

*Parti yöneticilerinin, “halka dokunmada” samimi olmaması… Toplumla diyalog eksikliği…

İlk aklıma geliveren hastalıklar bunlar.

Siz, genel başkan olarak kim bilir daha ne hastalıklar teşhis etmişsinizdir.

Bazı somut örnekler

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Bu “irsi hastalıkları” sadece Kocaeli’de gözlemiş değilim.

Örgütlerinizin yüzde 99’u aynı durumda.

Hastalıkları sıralarken, “CHP çoğalamıyor ve yenilenemiyor” demiştim.

Bunu biraz açmak istiyorum.

Kocaeli’de kongre süreci tamamlanmak üzere.

Dün Karamürsel’le birlikte ilçe kongreleri bitti, kala kala gelecek ay yapılacak il kongresi kaldı.

Durum şu:

12 ilçe kongresinde sadece 2 başkan değişti.

Gebze ve Karamürsel ilçe başkanları…

Bunlardan Karamürsel’deki değişiklik, “zorunlu” bir değişiklikti.

Başkan Şinasi Yazar, yılın bütün aylarında Karamürsel’de bulunamadığından tekrar aday olmadı.

Yerine, daha önce ilçe başkanlığı yapan Ali Kara tekrar getirildi.

Karamürsel’i saymazsak, Gebze dışındaki bütün ilçe başkanları maşallah bu kongrede de koltuklarını korudular.

Yani “değişim” yok!

İl kongresinde de büyük olasılıkla Cengiz Sarıbay yeniden seçilecek.

Cengiz benim arkadaşım, yüzüne söylediğim için rahatlıkla yazabilirim…

Cengiz, tamam, bu dönemde CHP’nin bulup bulacağı en iyi il başkanı.

Ama Cengiz, bu koltuğa bilmem kaçıncı kez oturuyor.

20 yıl önce de il başkanıydı, bugün de il başkanı…

CHP bunca yıl içerisinde il başkanı olacak başka isim bulamıyor, dönüyor dolaşıyor Cengiz Sarıbay’ı tekrar tekrar il başkanlığı koltuğuna oturtuyor…

Ben, bunu söylemek istiyorum.

“Yenilenememe, çoğalamama” hastalığı bu!

CHP, kendini tekrar edip duruyor

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP, yenilenemiyor…

CHP, çoğalamıyor…

CHP, kendini aşamıyor…

CHP’nin yaptığı ne biliyor musunuz?

CHP, YILLARDIR KENDİNİ TEKRAR EDİP DURUYOR.

Araya karbon kâğıdı koyarak, sürekli kendisinin kopyasını çıkarıyor.

Bıkmadan usanmadan…

Ama millet bıktı, millet usandı.

Millet, aynı “menü”nün her sofra kuruluşunda önüne konmasını istemiyor.

En büyük sorun burada!

Demokrasi, denge rejimidir.

“Güçlü iktidar” karşısında, “güçlü muhalefet” gereklidir.

Ülkemizde iktidar yıprandı.

Sürekli hata yapıyor…

Yaptığı hatalar, muhalefeti besleyeceğine, her nedense beslemiyor.

Partiniz CHP’nin sıkıntısı bu!

Alternatif olamıyor.

Topluma umut, topluma güven veremiyor.

Yapınızı değiştirmenizi, sıkıntılarınızı aşmanızı diliyorum.

Kentimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum.