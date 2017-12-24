Gençler için ne yapıyoruz?

Bir kere, ne kadar nüfusa sahibiz, ona bakmamız gerekir.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine baktığımızda 2016 yılı sonu itibarı ile elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum: Ülke genelinde 79 milyon 814 bin 871 kişilik bir nüfusa sahibiz.

Bunun 12 milyon 989 tanesi 15-24 yaş arasında bulunuyor.

Bunun anlamı nüfusumuzun % 16,3’ünün gençler tarafından oluşturulmasıdır.

Bu kesimin % 51,2’si erkek, % 48,8’i kadındır.

Kocaeli’ne yöneldiğimizde nüfusumuzun 1 milyon 830 bin 772 olduğu ve bu grup içindeki genç nüfus oranının % 15,4 civarında bulunduğu bilgisi var. Bu oranın % 51,3’ü erkek, % 48,7’si kadın…

Genç nüfus oranı en yüksek olan ilimiz Hakkâri.

Bu şehrimizdeki genç nüfus oranı % 25,5. Genç nüfusu en düşük birkaç il ismi vereyim: Muğla % 13,2, Balıkesir % 13,5, Sinop % 13,7.

Buradan yola çıkıp spor yapan sayısı veya spor yapanların oranları nedir sorularına çeşitli kanallardan cevap arıyorum.

Okullarda, kulüplerde kaç genç spor yapıyor, bunların kaçında lisans var aktif olarak spora katılıyorlar bunları merak ediyorum.

Okullardaki sportif aktivitelerin azalması, kulüpleşmenin giderek tensikata uğratılması sporun gelişmesinde negatif bir tablo yaratmaktadır.

Yerel yönetimlerin spora olan katkılarını bir an için kaldırdıklarını düşünün, geriye ne kalacaktır acaba?

Spordan beklenen gelişimlerin düzeyi giderek azaldığı için yakında kendisinden vazgeçilmeye doğru adımların atıldığını görürsek şaşırmayalım.

Devşirmelerle geldiğimiz nokta burası… Okulda, kulüpte, yaşamda spor olmazsa, gençlerimizin ne yapacağı merak konusudur.

Çok yakında ellerindeki cep telefonları da onları mutlu etmeyecektir!

Bir de, şu e-spor konusunu dile getireyim diyorum ama dikkatli olmayı tercih ediyorum. Bağımlısı olduğumuz teknoloji acaba bizi yavaş yavaş geriye mi götürüyor?

Sayısı bir hayli fazla olan gençlerimiz için başka şeyler bulmalıyız? Yalnız gençler mi önemlidir? Hayır, her yaşın gençleri hareket etmelidir! Harekete geçmek zamanı gelmiştir. Beslenmesi, eğitimi ve yaşam tarzı ile yeni bir gençlik yapılanmasına geçilmelidir!

Önerimi bekliyorsunuz değil mi? Veriyorum: Herkes izci olsun, yaşama izcilik penceresinden baksın. Çünkü izcilik öğrenilmez, yaşanır…

Genç nüfus izcilikle kabuk değiştirebilir, yaşama daha sıkı bağlanır…