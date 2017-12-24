Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle “Ligustrum Japonicum” yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Ligustrum Japonicum; yaz kış yaprağını dökmeyen daimi yeşil bir bitkidir. Ligustrum Japonicum’u yol kenarlarına tek tek dikebileceğimiz gibi parklara ve bahçelere gruplar halinde de dikebiliriz. Ayrıca bu bitkiyi ev bahçelerimizin etrafında, parklarda ve bahçelerde çit bitkisi olarak da kullanabiliriz. Ligustrum’un değişik çeşitleri bulunmakla beraber üretimleri de değişik şekilde yapılmaktadır. Japonicum türünün üretilmesi ise tohumla olmaktadır. Bu tür, yaz aylarında bolca çiçek açmaktadır ve çiçekleri de uzun süre dayanmaktadır. Ayrıca çiçeklerin kokusu da ıhlamur çiçeği gibi güzel korkmaktadır.

Çiçekleri döküldükten sonra bitki; saçma büyüklüğünde, siyah renkte bolca tohum vermektedir. Bu tohumları kuşlar üzerlerinde kaldıkları sürece severek yemekte ve bu ağaçları bir yem deposu olarak görmektedirler. Eğer biz bu bitkiden fidan yetiştirip çoğaltmak istiyorsak, olgunlaşmış olan siyah tohumlardan toplayıp, kabuklarını ovarak çıkardıktan sonra çekirdeklerini rutubetsiz bir yerde ilkbahara kadar muhafaza ederiz. Don tehlikesi geçtikten sonra bu tohumları toprağa ekip sulamasını yaparız. Daha sonraları da sulamalarını yaparak toprağın kuru kalmamasına ve tohumların iyi bir şekilde çıkmasına özen gösteririz. Çıkan fidanları, sonbaharda yerlerinden sökerek; istenilen yerlere yol ağacı, park ağacı veya çit bitkisi olarak dikip uzun yıllar bizlere hizmet edecek bir konuma gelmelerini sağlamış oluruz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...