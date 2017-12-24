5 dakikada mutlu olmanın 51 yolu!

Geçmişte yaşamayın ve geleceği düşlemeyin, sadece yaşadığınız ana konsantre olun “Buddha”…

Zamanında geleceği düşleyerek çok zaman geçirdim.

Bir sürü plan yaptım.

Hala da planlarım aklımın bir köşesinde fakat ne kadar plan yaptıysam da, yaşadığım şimdiki zamanı bir kenara bıraktığımı fark ettim.

Geleceğe ulaşmak için şimdiki zamanı verimli yaşamam gerektiğini fark etmem uzun zaman aldı.

NE KADAR PARAM VAR?

“Ben kimim, nerede yaşıyorum, nasıl biriyim, ne kadar param var?”

Bunların hiçbiri şu anda mutlu olmam için yeterli değil.

Bilgisayar kursuma doğru giderken yanından geçtiğim bir parkta muhteşem çiçekler olduğunu fark ettim.

Halbuki bu parkın önünden aylardır geçiyordum.

İnanır mısınız bu çiçekleri ilk kez gördüm.

Kursta bir şeyler başarma arzum beni öyle kör etmişti ki önümde duran bu güzel çiçekleri görememişim.

Kim bilir daha ne fırsatlar kaçırdım bu öğrenme arzum yüzünden.

KENDİME ŞU SORUYU SORDUM?

Arzulu olmak kötü bir şey değildir tabi ki, ama tamamen kör de olmamamız lazım.

Bunu farkına vardığım zaman kendime şu soruyu sordum:

Sahip olduklarımla mutlu muyum, yoksa böyle küçük mutluluklar bana yetecek mi?

Bunun üzerine hayatımın gerçekten ne kadar güzel olduğunu keşfettim.

Yakaladığım küçük mutluluklar hayatımı gerçekten daha özel kılıyordu.

Hepimiz gün içinde bir sürü olay yaşıyoruz, sadece onların ne kadar özel anlar olduğunu fark etmiyoruz.

Zaman içinde bu mutlulukları sadece keşfetmekle kalmadım, onlara kucak açtım. Gerçekten onlarla birlikte yaşamaya başladım.

Daha mutlu oldum, yaşam enerjim arttı ve daha üretken oldum. İş hayatım hakkında endişelenmeyi bıraktım.

Aklım hala geçmiş ve gelecek arasında gidip geliyor fakat bu düşünceleri aklımdan 5 dakikada atıyorum.

MERAK EDİYORSANIZ, ŞU 51 ŞEYİ BİR DENEYİN:

ÇEVRENİZİ KEŞFEDİN;

1.Rüzgarlı bir günde yaprakların düşmelerini izleyin.

2.Erken kalkın ve sessizliği dinleyin.

3.Bulutlara bakın ve onların hangi şekillere benzediğini tahmin edin.

4.Kuş seslerini dinleyin.

5.Muhteşem doğa resimlerine bakın.

6. Bir kelebeğin kanat çırpmasını izleyin.

7. Yağmurlu bir günde şimşek seslerini dinleyin.

8. Bir parka oturun ve yeşil alanların keyfini çıkarın.

9. Çimlerin üzerinde çıplak ayakla yürüyün.

SAHİP OLDUKLARINIZA ŞÜKREDİN;

10. İçtiğimiz suyun temizliğini görerek şükredin. Dünyada 8 milyon insan maalesef temiz su kullanamıyor.

11. Tabağınızdaki yemeğe şükredin. Dünyada o yemeği bulamayan milyonlarca insan var.

12. Sahip olduğunuz arkadaşlarınız, akrabalarınız için şükredin.

13. Sadece hayatta olduğunuz için şükredin.

14. Şükredebileceğin 10 farklı şey düşünün.

İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞU UNUTMAYIN;

15. Çizgi roman okuyun.

16. Elinizi sabunlarken, sabundan köpükler yapın.

17. Düşen kar tanelerini dilinizle yakalamaya çalışın.

18. Yağmurda yürüyün.

19. Bir dondurmayı keyifle yiyin.

20. Sevdiğiniz bir aktiviteyi aklınıza getirin.

HOBİLERİNİZİ UNUTMAYIN;

21. Sevdiğiniz bir şarkıyı ıslık çalarak söyleyin.

22. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyin.

23. Müziğin sesini açın.

24. Yeni bir dans figürü öğrenin.

25. Kameranızla güzel bir an yakalayın.

26. Sevdiğiniz bir romandan güzel bir bölüm okuyun.

27. Yatmadan önce 5 dakika kitap okuyun.

KENDİNİZE İYİ BAKIN;

28. Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. 5 dakikalık da olsa yapın.

29. Meyve yemeği ihmal etmeyin.

30. Günlük yazın.

31. Odanızı mutlaka temiz tutun.

32. 5 dakika meditasyon yapın.

KENDİNİZİ SEVİN;

33. Sadece sevdiğiniz 5 şey düşünün. Herhangi bir şey.

34. Her gece yatmadan önce, o gün yaptığınız bir başarınızı düşünün. Ne kadar küçük veya önemsiz olursa olsun.

35. Kendinizi sadece sevin.

BAŞKA BİRİ İÇİN BİR İYİLİK YAPIN;

36. Bir sokak kedisi veya köpeğini sevin.

37. Bir komşunuza yardım edin.

38. Bir iş arkadaşınıza yardım edin.

39. Uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınızla barışın.

İNSANLARLA İLETİŞİM KURUN;

40. Bir arkadaşınızı sadece selam vermek için arayın.

41. Sabahları eşinize dostunuza sarılın.

42. Ailenizi arayın, onları ihmal etmeyin.

43. Sevdiklerinizle yaşadıklarınızı hatırlayın, zihninizde canlandırın.

44. Sizi kıran birini affedin.

45. Kırdığınız birinden af dileyin.

46. Eski resimlere bakın, geçmişi yad edin.

HİSLERİNİZİ ŞIMARTIN;

47. Kahvenizi yudumlayın.

48. İnternetten okyanus sesi bulun, dinleyin.

49. Güneşe doğru oturun.

50. Kokulu mumlar kullanarak odanızın havasını değiştirin.

51. Camı açın ve rüzgarın saçlarınıza değmesine izin verin. (Alıntı:bilgierdemdir.com)