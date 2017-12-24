Kestane ağaçları ölüyor (!)

Kışın o tatlı meyvesi kestane yok oluyor…

“Kestane kebap acele cevap” sözü tarihe karışmak üzere..

Eveeeeet…

O güzelim kestane ve kestane ağaçları sancılı. Kestane ağaçları özellikle, Marmara bölgesinde hastalıktan inim ininim inliyor. Kimsenin umurunda değil!

Yalova, Karamürsel ve Gölcük’te, kestane üreticileri kös kös düşünüyor, “Bu böyle giderse seneye n’apcaz?..”

Evet; tam 3 sene önce tehlike geliyorum demiş. 1940-1990’lı yıllar arasında anavatanı ÇİN olan “Kestane mazısı GAL arısı” önce Japonya, Kore, Amerika, 2002’de İtalya’dan Avrupa’ya yayılmış. Türkiye’deki ilk tespiti 2014 yılında Yalova’da, 2016 yılından itibaren Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da hızlı yayılım göstermiş.

Hastalıkla mücadele amacı ile Gölcük Orman Bölge Şefliği’nde ekim ayı sonunda bir toplantı yapıldı. Üreticiler ve STK’ların katıldığı toplantıda Prof. Dr. Kahraman İpekdal ile Dr. Metin Karadağ konu hakkında bilgi verdiler.

Mücadele için ilk adım geçen yıl Karamürsel Tepeköy’de atılmıştı. Bu yıl daha etkin bir mücadele amaçlandı. Orman işçileri, köylüler ve Karamürsel Çevre Kültür Derneği’nin katılımı ile bir ekip oluşturuldu. 2 gün süren çalışmalar sonunda 3 çuval Kestane MAZISI toplandı.

Çalışmalar Yalova’da oluşturulan laboratuvarda sürdürülecek. Uzmanlar mücadelenin 4-5 yıl süreceğini ifade ettiler. Gölcük toplantısında kestane ağaçlarını tehdit eden tek sorunun GAL arısı olmadığı vurgulanarak, tüm sorunların ele alınacağı ikinci bir toplantının yapılması gerektiği dile getirildi. Bu toplantının aralık ayı sonunda yapılması kararlaştırılmıştı.

Kestane ağaçlarının Samanlı Dağları eko sistemi ve bölgenin oksijen ihtiyacı açısından çok önemli bir yeri var. Koruma mücadelesi bu bağlamda ele alınacak. Sadece üreticileri değil tüm bölge halkını ilgilendiren bir sorun. Kestane ağaçlarını yaşatmak tüm halkın duyarlılığı ve sahiplenmesi ile mümkün olacak.

Karamürsel Tepeköy’deki kestane üreticileri yılda 150 ton aldıkları ürünü bu yıl yüzde doksan düşük, 15 ton olarak aldıklarını, bu hastalığa çare bulunamazsa önümüzdeki sene KESTANE üretiminin tamamen yok olacağını söylüyor.

Yalova, Karamürsel ve Gölcük’teki kestane ağaçlarındaki ÇİN’den gelen hastalığın EGE tarafına hızla ilerlediği ifade edilirken, Orman Bakanlığı’nın soruna çözüm bulması isteniyor.

Karamürsel Çevre Kültür Derneği’nin çalışmalarının Yalova’da oluşturulan laboratuvardaki neticenin en erken 3-4 yılda alınması demek Marmara bölgesinde KESTANE AĞAÇLARNIN ÖLÜMÜ beklemesi demek diyen üreticilerin umudu sadece Orman Bakanlığı’nda…