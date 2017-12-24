Yakında “helal konut” projeleri başlarsa hiç şaşırmayın!

Bu işin artık iyice cılkı çıktı.

İnsanların dini duygularını sömürüyorlar…

Ne satıyorlarsa, başına bir “helal” koyup, güzel dinimizi ticarete alet ediyorlar…

Düpedüz insanları Allah’la aldatıyorlar…

Kimsenin sesi çıkmıyor.

Bir “helal” furyasıdır gidiyor.

“Helal et” diyerek başladı bu furya.

İl anda, hayvan kesiminin İslami usullere göre yapıldığı geldi akla.

“Olabilir” dedik.

Dini duyarlılıklara özen gösterilmesi güzel bir şey.

Aaaa… Sonra baktık ki, “helal gazoz” reklamları başladı.

Yav, etin helalini anladık da, gazozun helali nasıl bir şey?

Efendim, gazoz “İslami usullere göre” şişeleniyormuş…

“İslami usullere göre şişelemek”, ne demekmiş?

İşçiler, gazozu “abdestli olarak” şişeliyormuş.

Abdesti bozulursa makineyi durduruyor, abdestini yeniledikten sonra tekrar çalıştırıyormuş.

Vay canına sayın seyirciler!

Abdestli işçi tarafından doldurulan gazozmuş, helal gazoz!

Ya diğerleri?

Üzerinde “helal” yazmayan gazozlar?

Üzerinde “helal” yazmadığına göre, “haram gazoz”dur onlar…

“Helal gazoz”, milleti Allah’la aldatmak isteyenlerin gözünü açtı

Bu “helal gazoz” olayı var ya, milleti Allah’la aldatmak, ticarette kısa zamanda köşeyi dönmek isteyenlerin müthiş gözünü açtı.

Öyle açtı ki, furya başladı.

*Helal turşu

*Helal soda

*Helal peynir

*Helal yoğurt

*Helal ayran

*Helal döner

*Helal ekmek

*Helal pasta

*Helal yumurta

Dahası var:

*Helal ilaç

*Helal tıbbi malzeme

*Helal kozmatik

*Helal şampuan

*Helal sabun

Durun daha bitmedi.

Aşağıdaki helaller, en son helaller!

Çiçeği burnunda.

Taptaze.

Kış mevsimindeyiz ya…

Kar yağmaya başladı…

Artık “Helal kayak merkezi”miz de var.

Erciyes’te…

Nasıl bir şeyse, kayak merkezinde tamamen “helal konsepti” uygulanmış.

Baharda “helal kruvaziyerler” sefere çıkmaya hazırlanıyormuş.

Bu işin sonu nereye varır?

Ben size söyleyeyim…

Ülkemizde yaratılan “İslami iklim”; uyanıkların, üçkâğıtçıların, dini ticarete alet edenlerin önünde inanılmaz bir “yağlı kapı” açtı.

Sonsuz bir sömürü kapısı…

Gidebildiğin kadar, git.

Genişleyebildiğin kadar, genişle.

Ürettiğin mal kötü dahi olsa, önüne bir “helal” sözcüğü koy, fiyatını ikiye katla, vatandaşı kazıkla gitsin!

Garibim, “Helal gıda yiyorum, sevaba giriyorum” diye kendini eğlendirsin dursun.

Bu noktalara geldi ya, artık “helal kazıklaması” bundan sonra kolay kolay fren tutmaz.

Tam gaz yol almaya devam eder.

Yakında görürsünüz…

“Helal konut” projeleri başlar.

“Helal kapı” ve “helal pencere” çıkar.

Millet “helal mutfak” için sıraya girer.

Daha durun, “helal çay”ı ve “helal kahve”yi icat eden çıkmadı.

“Helal dondurma”, yaz aylarında reklama başlar.

Bunların yatacak yeri yok

Güzel dinimizi de aldatma, sömürü ve üçkâğıt aracı yaptılar ya, pes vallahi!

Bunlardan korkulur.

Bunların yatacak yeri yok!

Belirli bir yaşta olanlar, filmi geriye sarıp şöyle bir düşünsünler…

Bundan 15-20 yıl önce “helal gıda” diye bir kavram var mıydı Allah aşkına?

Eskiden sadece kesilen hayvanın, “eti yenen helal hayvan” olup olmadığına bakılırdı.

Şimdi “İslami usulle kesilip kesilmediği” üçkâğıtçılığı çıkarıldı.

Sanki Türkiye’de daha önceleri hayvanlar İslami usullere göre kesilmiyormuş gibi…

Bu arada bir de “sertifika şirketleri” türedi.

Helal gıda üretenlere sertifika veren şirketler…

Buyurun, bir yeni “rant kapısı” daha!

Buyurun, bir “milleti Allah’la aldatma” yöntemi daha!

Yazık oluyor bu millete, yazık!

Milleti madem sömürüyorsunuz, hiç olmazsa dinimizi alet etmeyin!

Dinimizi “haksız kazanç sağlama aracı” yapmayın!