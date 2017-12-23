CHP, Genel Başkanı’nı ağırladı

CHP İl Örgütü yeni binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Kocaeli’ye davet etmişti.

Bu daveti kırmayarak programına Kocaeli’yi dahil eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ziyareti iyi değerlendirdi.

Sabah 10.30’da kalabalık bir gurup tarafından gişelerde karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini Gölcük ilçesine yaptı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Gölcük’te ciddi bir oy alan CHP için Gölcük es geçilmez bir seçim bölgesi haline geldi.

Burada muhtarlarla ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ilçenin sıkıntılarıyla ilgili bilgiler aldı. Konuşmasının ardından da İzmit’e doğru yöneldi.

Posco işçilerini ziyaret ettikten sonrada Kocaeli Ticaret Odası’nın misafiri oldu.

Genel Başkana eşlik edenler arasında Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan’ın dışında bir isim daha vardı.

Eski milletvekillerinden M. Hilal Kaplan…

Partinin Kocaeli’deki ağır toplarından biri olarak kabul edilen Sefa Sirmen de Genel Başkan’a KOTO ziyaretine kadar eşlik etti.

SALON DOLDU

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, KTO Başkanı Sibel Moralı ve KSO Başkan Vekili Çınar Ulusoy tarafından karşılanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 dakika boyunca iş adamlarının temsilcileri ile başkanlık makamında bir araya geldi. Burada yapılan toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Bu toplantı sonrası meclis salonuna geçildi.

Partililerin yanı sıra muhtarlar ve STK başkanlarının hazır bulunduğu salonda Meclis Başkanı Akın Doğan kentin ticari gücünü anlatan bir selamlama konuşması yaptı. Ardından söz sırası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geldi.

ANADOLU’NUN KUŞ UÇMAZ KÖYÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında şu hatırlatmayı yaptı, “Ben Kocaeli’ye ilk olarak 1967 yılında gelmiştim. O zamanlar çok daha güzel bir şehirdi”

Sonra Kocaeli’nin uzun bir süre CHP tarafından yönetildiğini hatırlayarak, “Tabi o zamandan bu zamana nüfus arttı” diye toparladı.

Güzel, sükunet içerisinde bir konuşma yaptı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

Önce kendini anlattı ve şunları söyledi, “Ben Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşiz, 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmezdi. Yani sizler gibi Anadolu insanı gibi yetişen biriyim”

Bu giriş cümlesi konuşmanın seyrinin nasıl olacağına yönelik de ipuçları vermişti.

BENİM SORUMLULUĞUMVARSA SİZİN DE VAR

Konuşmanın detayında farklı ya da çok çok ilginç cümleler yoktu. Sadece konuşmasının finalinde şunu söyledi, “Benim derdim tasam yok. Çocuklarım büyüdü. İşlerine girdiler. Bir oğlum askerde, geldikten sonra da mutlaka bir işe girecektir. Kendisi akademisyen. Eşimle birlikte evimizde huzur içinde yaşıyoruz. Allah’a şükür milletvekili maaşı hayli yetiyor bize. Kısacası sorunum şok ama ülkem için duyduğum kaygılar yüzünden kendimi sorumlu hissediyorum. Benim bu ülke için bir sorumluluğum varsa sizin de var. Çok değil 5 yıl içerisinde bu ülkeyi hak ettiği seviyeye getirebiliriz. Herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir” dedi. Samimi bir üslupla başladığı konuşmayı aynı samimiyette bitiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 50 dakikalık konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Şehir merkezinde bulunan il binasının açılışını yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kentten ayrıldı.

Kocaeli turundan mutlu ayrılan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisine de moral vermiş oldu.