İsmet Paşa asker kaçağı mı?

İsmet İnönü, bir Osmanlı askeriydi. Başarılı bir askerlik sicili olan Kurmay Subay’dı. Ne yazık ki, Osmanlı’nın çöküş dönemine denk geldi askerlik yaşamı.

Batılı devletler bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler sağlarken, bilime, teknolojiye yenik düzen Osmanlı, bir de “borç batağına” batınca, Batılı ülkelerin oyunlarına düştü!

“93 Harbi” denilen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında, bir başka emperyalist gün Büyük Britanya’ya (İngiltere) hem de 2. Abdülhamit döneminde Kıbrıs’ı feda etti!

Borçlar hızla artıyordu. Batılı alacaklılar “Duyun-u Umumiye” idaresi ile Osmanlı’nın tüm vergi gelirlerine, işletmelerine, limanlarına el koydular.

Almanlar da “dost” maskesiyle girdiler Osmanlı’ya. “Orduyu adam etmek” bahanesiyle, Alman komutanlar gelip geçtiler ordunun başına. Alman “Deutsche Bank’tan” yeni borçların altına sokarken, yeni-modern silahlar satın aldırdılar yoksul Osmanlı’ya.

Sonuç; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı yenik düştü, SEVR Antlaşması ile toprakları paylaşıldı. Osmanlı sarayı ve çevresi bu onursuzluğa boyun eğerken, Mustafa Kemal’le birlikte “Kurtuluş Mücadelesi” için yaşamını ortaya koyanlardan biri de “İsmet Paşa” idi.

Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil düşmanla çarpıştı. Savaşta ölebilir ya da mücadele başarılı olmasa işgal güçleri ya da “hain” sayılarak Osmanlı Sarayı tarafından idam edilebilirdi.

İsmet Bey, Mudanya Mütarekesi ve Lozan’da bir diplomattı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk Başbakanı.

O’nun “siyasal yaşamına” ilişkin çok farklı görüşler ve eleştiriler vardır. Bir kısmına ben de katılırım. Ancak, Batı’nın “şeytan siyasetçisi” Churchill’in tüm çabalarına rağmen bu ülkeyi o kirli savaşa sokmamasıyla tartışılmayacak bir siyasi ve diplomatik başarının kahramanı O’dur.

1950’de, bir işaretiyle Ordu’nun müdahalesi mümkün iken, seçimin galibi Demokrat Parti’ye iktidarı teslim eden O’dur! “Demokrasiye geçiş için çok erkendi” diye eleştirilir. Bu görüşe ben de katılırım. Ama o günün ulusal ve uluslar arası koşullarını dikkate alırsak, bu eleştirinin haklılığı tartışmalıdır!

1960 İhtilali sonrası Menderes ve arkadaşlarının idamına açıkça karşı çıkmıştır. Ne yazık ki, bu “siyasi günah” işlenmiş ve siyasal yaşamımıza bir “kan davası” girmiştir!

1963’de Koalisyon Hükümeti’nin Başbakanı’dır ve Kıbrıs’ta Türklere yönelik katliamlar yaşanmaktadır. “Garantör Devlet” olarak önce diplomatik ilişkiler kurar, sonuç alamayınca “Askeri Müdahale” planlanır ama zamanın ABD Başbakanı Johnson’un tehdit mektubu ile karşılaşır. Çünkü, Türkiye’nin 3 ordusu da NATO emrindedir! Silah kaynağı NATO/ABD’dir. İnönü, ABD Başkanı’na yanıt verir; “Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de bu dünyadaki onurlu yerini alır!”

İnönü, bir ABD ziyareti sırasında “Hükümet Darbesi” ile iktidardan uzaklaştırılır! O yine, “muhalefet lideridir.”

12 Mart 1971’de, “Ordu Muhtırası” ile ortaya çıkan siyasi kaos içinde, bir CHP’li kişi, Nihat Erim’in Başbakanlığı’nda, siyasi partilerin de üye verecekleri bir hükümet kurulmasına İnönü olumlu bakar, Genel Sekreter Ecevit ise, karşı çıkar ve istifa eder. Bu, İnönü için “siyasette sonun başlangıcıdır.”

Benim Ecevit ve İnönü ile tanışmam da 1972 yılıdır.

Üniversite öğrencisi ve CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi kimliği ile, Ecevit’in Genel Başkan adayı olduğu ilk Olağanüstü Kurultay’da Ecevit’e oy veren bir kişiyim.

Aynı yıl, 24 Eylül günü; Ecevit, Parti Meclisi üyeleri ve Gençlik Kolları olarak doğum gününü kutlamak üzere Pembe Köşk’e gittik. En son Gençlik Kolları salona girerken, “gençlik kolları” diye anons ve çağrı yapıldı. Arkada Anadolu’dan gelen iki yaşlı kişiyi de bizimle birlikte salona aldılar. Biz, tek tek paşanın elini öptük, kendi eliyle tuttuğu lokumları aldık ve kenara çekildik. İsmet Paşa, arkadan gelen iki yaşlı partiliyi görünce; “Siz de gençlik kollarından mısınız?” diyerek keskin bir kahkaha attı. 25 Aralık 1973 günü “İsmet İnönü öldü” haberini aldığımda, ağlıyordum.

Yıllar sonra, oğlu Erdal İnönü’nün Genel Başkanlığı’nda “Kocaeli İl Başkanı” ve “Kurultay Delegesi” olarak istisnasız Erdal Bey’in yanında oldum. Çünkü, o da babası gibi gerçek bir “yurtsever aydın” örneği idi.

Yazının başlığındaki; “İsmet Paşa asker kaçağı mı?” cümlesinin kaynağı da ne yazık ki, doğup büyüdüğüm İzmit’in eski ve şimdi rahmetli olan siyasetçilerinden “Tahsin Marmara’dır!”

1950 seçimlerinde; “İsmet Paşa asker kaçağı” diye propaganda yapmış ve pek çok vatandaşımız da bu propagandaya inanmış!

İşte, o günden bugüne, bu ülkenin “siyaset tüccarları” başta dini değerler olmak üzere pek çok konuda yalanlar söyleyerek toplumu kandırmaya ve sömürmeye devam ediyorlar!

Ve ne yazık ki, İsmet Paşa’nın; “Bir ülkede namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesaret sahibi olamazlarsa o ülke batmaya mahkumdur” sözleri adım adım gerçek kılınmaya çalışılıyor!

1988 yılında bu sözleri kullanıp; “O halde haydi namuslu insanlar siyasete” dediğim için “Parlamento’ya hakaretten” ağır cezada 3 yıl boyunca yargılandım ve sonunda beraat ettim.

İsmet İnönü’yü yaşarken tanımış, bir ölçüde yakınında olabilmiş ve

Onun sözlerinden dolayı yargılanmış olmanın onuru ile, İsmet İnönü’yü “bedensel ölümünün” 44. yılında saygı ve minnetle anıyorum.