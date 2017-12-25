HDP’ye göre ilimizin en önemli iki sorunu!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl Örgütü 2.olağan kongresi 5 Kasım’da yapıldı. Mevcut başkan İbrahim Ergin'in yeniden aday olmadığı kongrede görevi eş başkan Şahabettin Işık ve Leyla Aygün'e devretti…

HDP Kocaeli’nin yeni il başkanı Şahabettin Işık, yerel basınla iyi bir iletişim içinde olmayı hedefliyor…

GAZETEMİZE ZİYARET

Başkan Işık ve beraberinde il yönetim kurulu üyesi Metin Fırat, Ramazan Bilginer, HDP İzmit İlçe eş başkanı Ramazan Bilginer ve HDP çalışanı Asya İmedi önce gün gazetemizi ziyaret ettiler…

Başkan Işık ve beraberindeki heyet, diğer gazeteleri ziyaret ettiklerini, son durak olarak Kocaeli gazetesini seçtiklerini söyledi…

Işık ve beraberindeki heyete, şimdiye kadar HDP Kocaeli İl Başkanlığı’ndan yerel gazetelere ziyaret ettiklerine pek şahit olmadığımızı söyledim…

HDP’nin genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figan Yüksekdağ, 10’a yakın milletvekili tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor…

Ayrıca HDP eski Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin de tutuklu olarak cezaevinde…

HDP’nin siyasi tavrını biliyoruz…

Başkan Işık’a siyasetle ilgili pek soru sormadım…

HDP’nin Kocaeli sorunlarına bakış açısını öğrenmek istedim…

KOCAELİ’NİN ÖNEMLİ SORUNLARI

Şahabettin Bey, sizce Kocaeli’nin önemli sorunları nedir?

-Bizce Kocaeli’nin şimdilik iki önemli sorunu var. Birincisi çevre, dolayısıyla deniz kirliliği, ikincisi de kent içi ulaşım. Halk otobüsleri için yeni bir güzergah belirlenmeli. Ayrıca otopark sorunu da göz ardı edilmemeli…

7 il başkanı (AKP, CHP, MHP, SP, BBP, DSP, DP) ayda bir toplanıyor. İl Başkanları toplantısına davet edilirseniz katılır mısınız?

-İl başkanlarının toplanması, il sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaksa, toplanabilir. Ama bakıyoruz ki, 7 il başkanı toplanıyor, gerçi CHP toplantılara katılmamaya başladı. HDP, dışlanıyor… Biz Meclis’te üçüncü büyük partiyiz. Bizi dışlamakla bir yere varamazlar… İler ki günlerde, bizi toplantılara davet ederlerse, değerlendiririz.

Yerel basında yeterince yer alabilir musunuz? Yerel basından ne istiyorsunuz?

Şunu ifade etmeliyim ki; yerel basında bazı gazeteler art niyetli haberler yapıyorlar. Örneğin benden önceki eş başkanımız tutuklandı. Yerel basında bazı gazeteler, yanlış haberler yaptılar. Biz kendilerini aradık. Madem haber yapıyorsunuz, bizi arayıp bilgi alsaydınız. Onlar da beze haklısınız diyorlar. Yerel basın elbette haber yapabilir, ama haber yaparken de bizi arayıp, haberi teyit etsinler. Biz bunu istiyoruz.

KOCAELİ’DEN İKİ VEKİL

2019’daki seçimlerden ne bekliyorsunuz? Genelde ve yerelde neyi hedefliyorsunuz?

-Şunu ifade etmeliyim ki; bizler kendi listelerimizle, kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz. 7 Haziran’daki seçimlerde Kocaeli’den 1 milletvekili çıkardık. Yani 1 milletvekilliği potansiyelimiz var. 2019’da yapılacak seçimlerde ikinci milletvekilliğini zorlayacağız. Kocaeli’den iki milletvekili çıkarmamak için bir neden yok.

Kendinize seçim stratejisi belirlediniz mi?

-Daha önceki seçimlerde merkeze ağırlık veriyorduk. Bu seçimlerde, kırsal kesime de ağırlık vereceğiz. Kırsala açılacağız, kendimizi iyi anlatacağız. Tabana, HDP’yi anlatacağız. Basın, bize karşı yanlı bir politika izliyor, bizi yanlış lanse ediyor. Biz de tabana inip, bire bir kendimizi anlatacağız. Örneğin geçtiğimiz seçimlerde Tekzen Köyü’ne gitmiştik. Kendimizi orada anlattık. O köyden bize 27 oy çıktı. Yani, vatandaşlarla birebir iletişim içinde olursak, vatandaşların bize oy verdiğini gördük.

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HDP heyetiyle 15-20 dakika konuştuktan sonra müsaade isteyip, gazetemizden ayrıldılar…

HDP’nin yeni eş başkanı Şahabettin Işık, Maliye kökenli birisi.

Uzun zaman Kandıra’da görev yapmış…

Diğer eş başkanlarının aksine, 2019’daki seçimlerde özellikle kırsal kesimlerde oy oranını artırmayı hedefliyor.

Başkan Işık, 2019’daki seçimlerde Kocaeli’den iki milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi… Hatırlanacağı gibi 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde HDP, Kocaeli’den 1 milletvekili (Ali Haydar Konca) çıkarmıştı…

80 bin civarında oy almıştı…

2019’daki seçimlerde 2 milletvekili çıkarırlar mı onu bilemem…

Ama HDP’nin Kocaeli’de güçlü bir tabanı olduğunu biliyoruz…

Osman Şar’danBaran’a teşekkür

Körfez Belediyesi’nde hizmet alım ihalesi biten 178 taşeron işçi, özlük hakları korunarak 01.01.2018 tarihi itibarıyla KÖRPAŞ A.Ş.’ nin kadrosuna alındı. Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Türkiye’de bir ilk olan bu karardan dolayı belediye başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti. Şar, Başkan Baran, bu kararı ile onlarca ailenin sevincine ve mutluluğuna ortak olduğunu söyledi…

Başkan’a göre üçprojede işler yolunda

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, önceki gün yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan, İzmit Mehmet Ali Paşa’da 35 dönüm alana yapılacak kapalı pazar yeri ile eski valilik binasının bulunduğu alanda gerçekleştirilen Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının yanı sıra Kartepe’de ki Köseköy kavşağında inceleme yaptı. Başkan, üç projede de işler yolunda gittiğini, inşallah üç projeyi de zamanında bitireceklerini söyledi… 3 projede de çalışmalar son sürüt ilerliyor. Sanırım 3 proje de zamanında yetişecek…

Dilenci avı!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapan şahıslara göz açtırmıyor. Özellikle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Gazanfer Bilge Bulvarı Santral, Alemdar Caddesi ve Halkevi'nde bulunan trafik ışıklarında dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta ekipleri 58 şahıs hakkında yasal işlem yaptı. Dilencilere Kabahatler Kanunu'na istinaden ceza yazıldığını söyleyen yetkililer vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini de istediler. Dilencileri istediğiniz kadar toplayın, başa çıkmak mümkün değil.