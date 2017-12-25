Galip Gündoğdu… Nasut Kayalı ile başlayan Kocaelispor teknik direktör zincirinin, şu an için son halkası…

Neler yapabilecek, takımı nasıl ayağa kaldıracak ve neyi hedefleyecek merak ediyoruz…

Kendisinden önceki teknik adamlar Ümit Metin Yıldız ve Fatih Kavlak’ın sabrı, inanın dağa taşa yazılır…

Bakalım Galip Gündoğdu, nasıl bir sabır taşı olacak…

Avantajları var mı?..

Elbette var…

Sinan ve Melo Mesut, başlıca başına bir avantajdır…

Neredeyse yarı takımdır…

Ama ‘Kurtarıcı’ değildir…

***

Galip Gündoğdu’nun handikapları yani dezavantajları nelerdir?..

Bir bakalım!..

Camiayı hiç tanımıyor…

Takımı hiç tanımıyor…

Kentin yapısını bilmiyor…

Bahri Yavuz, büyük ihtimalle Erhan Altın’a danışıp, onun yardımcısını transfer etti diye düşünüyorum.

Veee, en önemlisi, artık sabır kalmayan taraftar daha ilk maçtan itibaren aleyhine tezahüratlar yapabilir…

Bundan etkilenmemesi lazım…

Darıca’da görev yapmış biri olarak, ‘Aman canııım, Kocaelispor da aynı’ derse, en büyük hataya düşmüş olur…

Böyle acemi olacağına ihtimal vermiyorum…

***

Takımın durumu ortada…

Transfer yasağı var…

Böylesi bir ortamda geleceğe dair planlar yapmış mı, merak ediyorum… Çünkü daha ilk yarıda üçüncü teknik adam oluyor kendisi… Artık yönetim kurulunun “Teknik adamla uzun süreli çalışma’ alışkanlığı bitti…

Yönetim de taraftarı dinliyor ve isteklerini yerine getiriyor…

***

Avantajları ve dezavantajlarıyla göreve gelen Galip Gündoğdu’ya başarılar diliyoruz, çünkü onun başarısı Kocaelispor’un başarısına yansıyacaktır…

Eğer o da başarısız olur ve gönderilirse, söylenecek tek söz kalıyor…

‘GALİP’tir bu yolda mağlup…

***

Devre arası!..

Profesyonel futbolcular için devre arası tatili bir nefes alma, kendini toparlama, kafasını dağıtma ve stresi üzerinden atma zamanıdır!..

Hele hele, ülkemiz gibi, profesyonelliğin çok yanlış anlaşıldığı ve bir türlü oturtulamadığı ülkelerde, futbolcular daha büyük stres altında ve yeteneklerini kullanamama baskısı altında kalmaktadır…

Yani bildiğini unuttururlar adama, bu ülkenin profesyonel takımlarını yönetenler…

Bu söylediklerim öncelikle ‘sadece ismi Süper’ diye anılan Lig içindir…

Bir de 3.Lig’i düşünün…

Temsilcilerimiz genellikle 3.Lig’den…

Kocaelispor…

Gölcükspor…

Darıca G.B….

Dünyanın hiçbir yerinde, tam 30 yıldır kurulan bir ligin, hala saçmalıklar içerisinde yol aldığı başka ülke yoktur…

Sezon sonu yine yap-boz tahtasına dönmüş bu ligde, yeni düzenlemeler olacak…

Belki de küme düşme kaldırılacak ve BAL ile 3.Lig birleşecek…

Çünkü 3.Lig’de birçok takım kriz içerisinde ve her an ligden çekilebilir…

Boyuna puanlar silinip duruluyor…

Yani sonu belli olmayan bir lig…

***

Bir çok belediye takımının artık Süper Lig’de de boy gösterdiği düşünüldüğünde, Nasut Kayalı’nın ‘Belediye kulüplerin koltuk değneğidir’ tezi yerini buluyor…

Bu durumda, devre arası tatiline giren bu liglerde yer alan takımlarda oynayan futbolcular, sadece ve sadece kendi işlerine bakmalılar…

Şu şunu söylemiş, bu bunu söylemiş alınganlığından vazgeçmelidirler…

Sahada topunu oynamalıdırlar…

***

Hele hele yönetim kurulları…

Artık birilerinin ağzına bakıp da karar almaktan vazgeçmelidirler…

Eğer kulübü siz yönetiyorsanız, yönetim kurulunuzun söylediklerinin dışında başkalarına meyil etmeyin…

Kararlı olun!..

Kendi kararınızı kendiniz verin ve arkasında da adam gibi durun!..

Bu devre arası tatilini, yönetim olarak siz de şöyle sakin kafayla düşünerek değerlendirin…

Yaptığınız hataları masaya koyun ve üzerinde çalışmalar yapın!..

İkbal kaygınız varsa, acilen görevinizi bırakın!..

Başkaları gelsin…

***

Erdoğan ‘NOEL’i kutladı…

Önce yanlışı düzeltelim…

Yılbaşı eğlencesi yapanlar Hıristiyanların bayramını falan kutlamıyor…

(Ben hiç kutlamam, bunun dinle falan alakası da yoktur)…

Çünkü Hıristiyanların Noel bayramı dündü…

Ve dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıristiyanların bayramını kutladı…

Bir süre önce de Papa ile görüşmüştü…

Yine bir süre önce, bir kilisenin açılışını yapmıştı…

Şimdi, sayın imam hatip mezunu Cumhurbaşkanı, sümme haşa dinden mi çıktı?..

Ne alakası var…

Seversiniz ya da sevmezsiniz…

Ama bu davranışını kutlamamak elde mi?..

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde nasıl ki kiliselere dokunmayıp, onardıysa…

Torunu Erdoğan da onu yapıyor…

Tarafsızca olaya bir de buradan bakmanızı istedim…