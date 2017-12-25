CHP’nin eksiği Leyla Atakan değil, Gebze’dir…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün ilimize konuk oldu. Asıl amacı partisinin yeni il binasının açılışını yapmaktı. Fakat hazır gelmişken bir dizi temasta bulundu. İlk önce Gölcük’te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve azaları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Burada çok iddialı sözler kullandı Kılıçdaroğlu. En fosforlu cümlesi ise, “Yetki verin, 5 yılda Kocaeli’yi Paris yapayım” şeklindeydi…

Üstelik bunu, “Onun gibi olacağız” diyerek Leyla Atakan örneği ile yapmıştı Sayın Genel Başkan…

Atakan tüm CHP’liler için efsanedir. Kabul ediyorum, fakat bazı CHP’liler eminim, keşke orada görevi süresince kente Yuvacık Barajı ve İZAYDAŞ gibi kurumları kazandıran Sefa Sirmen’in adının anılmasını beklemiştir. Zira Sirmen de Leyla Atakan kadar olmasa da az efsane değildir hani…

Kılıçdaroğlu, konuşmasında genel olarak hedeflerinden söz etse de aslında bu konu bir yerde parti içindeki eksikliği de gündeme getirmektir bana kalırsa.

Nedir o eksik; Leyla Atakan mı dersiniz…

CHP bugüne kadar kendi içinden yeni bir Leyla Atakan’ı da çıkaramamış olabilir. Bir de parti içinde Leyla Atakan denildiğinde sadece bayan bir aday akıllarına geliyor. Atakan’ın vizyonundan etkilenecek, onun gibi başarılı işlere imza atacak bir erkek aday akıllara gelmiyor…

Peki, CHP, kendi içinden bu kez yeni bir Leyla Atakan çıkarabilecek mi?

Atakan dediğimize göre, adayımız da illa kadın olacak…

“Büyükşehir’de yeni bir Leyla Atakan olarak kimi görmek istersin?” diye hangi CHP’li dostuma sorduysam, aldığım tek yanıt var:

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet…

Kendisinin CHP’ye ilimizde belli oranda hareket getirdiği kesindir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir düşüncesi var mı, yok mu bilemiyorum. Fakat şu ana kadar görüştüğüm kim varsa, Hürriyet’in Leyla Atakan’lığa soyunabilecek etkin bir isim olduğunu söylüyor ve bu konuda kendisine güveniyor.

Tabi kabul etmek lazım ki, CHP’nin sadece Gebze faktörü nedeniyle Büyükşehir konusunda ikinci planda kaldığı bir gerçek. Gebze dışındaki diğer bütün ilçelerde öyle ya da böyle potansiyeli olan CHP, iş bu ilçeye geldiğinde beklentilerin ve hedeflerin biraz uzağında kalıyor.

Artık ortaya konulan adaylar burada ilçe halkına hitap etmiyor mu, örgüt mü yeteri kadar etkin değil, bilemiyoruz…

Fakat CHP’nin Gebze’deki oy oranı sorununu çözmeden içinden yeni Leyla Atakan’ları bulup çıkarsa bile bunun öyle çok büyük bir anlamı olmayacaktır. Fatma Kaplan Hürriyet de bu anlamda şayet uygun bir siyasi performansla halka ikna edici bir üslup ile iyi anlatılabilirse, ancak faydalı olabilir.

Son iki yerel seçimde Büyükşehir ile ilgili olarak yaşanan o sıkıntılı gerilemenin önüne geçilemezse, yani Gebze’de halk ikna edilemezse bırakın Hürriyet’i, Leyla Atakan’ın bizzat kendisini de aday gösterseniz seçilmesi çok mümkün olmayabilir.