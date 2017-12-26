Eşme Ayvası

Gecen hafta FOX TV’nin sabah haberlerinde GEYVE AYVASI tüm Türkiye’ye tanıtıldı, şaşırdım.

Halbuki; Geyve’ye de Pamukova’ya da ayva fideleri EŞME’den gitmişti.

Oralarda da güzel ayvalar üretiliyor, gurur verici. Ama ayvanın menşei EŞME olmasına rağmen, Eşme yerine Geyve kendi ayvasını tanıtmayı başarmıştı. Vallahi Eşmeli olarak çok içim acıdı.

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Bu şehirde Kandıra’nın hindisi, mandası, yoğurdu ve bezi var.

Hereke’nin halısı var.

Akmeşe’nin fındığı var.

Yarımcanın kirazı var.

Eşme’nin ayvası var.

Nedense bu değerlere yıllarca kimse sahip çıkmaz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi milyonları çiçek ve böcek için harcar, ama bu değerlerin gelişmesi için nedense bir katkı sağlamaz, bütçe ayırmaz.

Göz boyama olsun diye köylere basit fırınlar, çeşmeler, çocuk oyun araçları koyar.

Eşme de meyvecilik çok gelişmiş, ama vatandaşın elinden tutan yok.

Üretimi destekleyen belediye yada iktidar yok. Kandıra da, Hereke de diğer bölgeler de öyle. Farkında mısınız giderek bu şehir kendi kimliğini kaybediyor.

Liman ve sanayi şehrine dönüşüyor. Sosyolojik yapı çok kötü değişiyor.

Alkol; uyuşturucu kullanımı had safhada. Giderek Kocaeli, en çok suç işlenen şehirlerden birisi haline geliyor.

Kent sürekli göç alıyor.

Trafik keşmekeş.

Bu kente yazık oluyor, kimsenin umurunda değil be kardeşim.

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Baktım geçen hafta milletvekilimiz İlyas Şeker ve arkadaşları Meclis’te Eşme ayvasını tanıtmışlar, basına da yansıdı. Her şeye rağmen bir miktar da olsa tanıtım sağlandığı için hoşuma gitmedi değil. Takdire değer, teşekkür etmek gerekir.

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Ama yeter mi?

Tabii ki yetmez.

Neden Büyükşehir Belediyesi, üniversite ile işbirliği yaparak, iktidar avantajını kullanarak bu şehrin tarımsal üretim değerlerinin geliştirilmesi, üretilenlerin işlenmesi, pazarlanması ve üreticinin geliştirilmesi için çaba sarf etmez.

Mesela Eşme’ de bir ziraat yüksek okulu açılarak belediye, üniversite, üretici işbirliği ile meyvecilik daha da geliştirilmez, anlamakta güçlük çekiyorum.

Üretileni bir nebze de olsa mecliste tanıtmak güzel de, bu üretime iktidar olarak bir katkınız var mı? Şehre göçü önleyecekseniz neden üreticinin elinden tutmazsınız? Araziler parçalanıyor, üretici elinden tutulmadığı için, girdiler pahalı olduğu için zorda.

Ziraat ve meyvecilik eğitimi ise hiç yok.

Üretici, yavaş yavaş işi bırakıp işçiliğe tabiri caizse kendi işini yapmaktan ırgatlığa doğru kayıyor. Arazi hızla el değiştiriyor, insan yapısı değişiyor, kentimizde üretim ve yaşam biçimleri, sosyolojik yapı değişiyor.

Bütün bunlara engel olmak, öneriler sunmak, soruna, sahip çıkmak ve çalışmak konusunda tüm muhalefete de önemli görevler düşüyor.

Gelin hep birlikte Eşme ayvasının üretiminden, pazarlanması ve tüketimine kadar Belediye-Üniversite işbirliği yapalım.

Ayva’yı ve Eşme’yi ulusal, hatta uluslar arası arenaya taşıyalım.

Oraya bir ziraat meslek yüksek okulu açalım.

Arkasından Kandıra’ya, Hereke’ye, Akmeşe’ye yönelelim…

Var olanı geliştirmek, üretime katkı sağlamak, bunun için iktidar ve muhalefetin birlikte işbirliği yapmak gibi düşüncesi ne zaman gerçekleşecek?

Bu kentin değerlerine sahip çıkalım ve geliştirelim.

Bu konuda iktidarından muhalefetine kadar hepimize önemli görevler düşüyor.

Yoksa kısa süre sonra bu kenti tanıyamaz duruma gelebiliriz.