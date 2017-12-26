Şirket ortakları, sürpriz haciz ihbarı ile karşılaşabilirsiniz

Şirket ortaklarının genel olarak yanlış bir anlayışı vardır. Şirket benim değil mi istediğim şekilde onun parasını kullanabilirim. Tavrı hâkim bir tavır olduğunu biliyoruz.

Ancak yasalarımıza göre gerçek öyle değil. Şirket ayrı bir kişiliktir. Ortaklar ayrı bir kişilik. Dolayısıyla şirketle yapılan para alışverişleri de başka bir kişi ile yapılan parasal ilişkilerden hiçbir farkı yoktur.

Nitekim, şirket ortaklarının, şirkete karşı üçüncü kişi sayılacakları ve kendilerine şirket borçlarından dolayı haciz ihbarnamesi (icra iflas yasası md.89) gönderilebileceğine ilişkin yargıda içtihat değişikliği oluşmuştur.

Şöyle ki şirketin%80’i ortağı olalım. Zaman içinde şirket benim anlayışıyla şirketten 500.000 TL almış olalım. Şirket bu tutar kadar ortaktan alacaklı olacaktır. Ancak şirket ödemediği bir borçtan dolayı icra takibine muhatap olursa yapıldığı bu takip sonrası şirketin alacaklı olduğu kişilere borçlarını şirkete değil icra dairesine ödenmesine ilişkin ihbarnameler gelecektir. İşte bundan sonra şirketin ortağı dahi olsanız şirketten aldığınız 500.000 TL için size de haciz ihtarnamesi gelecektir.

Hukuk genel kurulu 11.05.2016 tarih 2014/12-1078 esas 2016/1600 karar sayılı kararında;

“Şirket ortağının icra iflas kanunu 89. Maddesi uygulamasında şirket açısından 3. Kişi sayılacağı ve şirket hakkında borçlu sıfatıyla yapılan icra takibi nedeniyle borçlu şirketin hak ve alacaklarının haciz için şirket ortağının icra; iflas kanunu 89. Maddesi uyarınca haciz ihbarını gönderileceği kabul edilmiştir.” denilmektedir.

Hukuk genel kurulunun bu kararı sonrasında Yargıtay 11. hukuk dairesi 2016/32864’e, 2017/54 karar sayılı kararı ile şirket ortağından şirket açısından 3. Kişi sayılacağı yönünden karar almıştır.

Görülüğü üzere şirketten alınan paralar nedeniyle adınıza haciz ihbarnamesi gelebileceğini düşünerek şirketle parasal ilişkilerin düzenlenmesi uygun olacaktır.