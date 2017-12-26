AKP’li Ceyhan ve MHP’li Ünlü birlikte basın toplantısı yapsın!  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ani bir manevra yaparak AKP’ye, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vermesi süreci devam ediyor…

Başkanlık Sistemine şiddetle karşı olan Bahçeli, aniden Başkanlık Sistemi’nin yaveri oldu…

16 Nisan 2016’da yapılan Başkanlık Sistemi referandumun yapılmasını sağladı…

Baktı ki partisi sürekli eriyor, geçtiğimiz ay yüzde 10’luk baraj sisteminin fazla olduğunu söyledi…

AKP cephesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinde yeterli desteği alamadı…

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Diğer konularda MHP ile AKP arasında bağlar iyice pekişirken, MHP’li başkanlar, ne AKP, ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirisel hiçbir şey söylemiyorlar…

Türkiye’deki bu yansıma, Kocaeli’de de görülüyor…

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ile ilgili eleştirisel açıklamalarına pek rastlamıyoruz…

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AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, haftalık toplantılar yapıyor…

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de başka bir gün haftalık toplantı yapıyor…

Geçenlerde bir sohbette şöyle bir öneri çıktı…

Dediler ki;

Madem Ankara’da ve Türkiye’de MHP ile AKP arasında güzel bir diyalog var, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, haftalık basın açıklamasını MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte yapsın…

Nasıl olsa AKP’li Ceyhan ne derse, MHP’li Ünlü de destek veriyor…

Aslında fena da bir öneri değil…

Yahya Kaptan’daışık sorunu var

İzmit Bekirpaşa’dan Yahya Kaptan Mahallesi’ne giderken, orada ışıklı bir kavşak varmış… O kavşak ile tramvay durağındaki ışıklarda büyük sorun yaşanıyormuş. Hem sürücüler birbirleriyle, hem de sürücüler yayalarla büyük tartışmalar yaşıyorlarmış… Her gün kavgaya ramak kalacak pozisyonlar oluyormuş. Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, bu iki kavşaktaki ışıkları inceleyip, gerekli aksaklığı giderirse iyi olacak.

Makine mühendisleriiktidarın hedefine de mi?

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin kuruluşunun 63’üncü yıl dönümünü önceki gün yapıldı… Yapılmasına yapıldı, ama Şube Başkanı Ünal Özmural’ın konuşması dikkat çekti. Özmural dedi ki; Uzun zamandan beri iktidarın hedefinde olduklarını, belirterek, “ Fakat bilinmelidir ki bize yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadele geleneğimiz doğrultusunda sürecektir” dedi. Özmural’ın bu açıklaması çok cesurca… AKP iktidarı, istiyor ki herkes bizi desteklesin, ne diyorsak uygulansın… Söylemlerine uymayanları da hedef tahtasına koydukları da bir gerçek…

9 yılda sigaraya 257milyar lira harcandı

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, sigara ve türün ürünleri konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında sigaraya harcanan para dudak uçuklattı. 2006 2015 yılları arasında 256,7 milyar lira havaya uçarken iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti. Sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye’de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı. 2015 yılına kadar yaklaşık bu seyirde devam eden sigara tüketiminin tekrar artışa geçtiği belirlendi.Öte yandan yapılan hesaplamalara göre, son on yılda sigaraya harcanan parayla 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 nükleer santral, ve Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) yapılabileceği başlığı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

CHP’li Örengül’ünAKP’ye teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi CHP eski Grup Başkan Vekili ve gazetemiz yazarı Fahri Örengül, bugünkü yazısını Eşme ayvasına ayırdı… Büyükşehir Belediyesi’nin Eşme ayvasının tanıtımına katkı sağlaması gerektiğini yazdı. Örengül, geçen hafta Meclis’te Eşme ayvasını tanıtan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve arkadaşlarının takdir edip, teşekkür etti… Büyükşehir’i ve AKP iktidarını sıklıkla eleştirdiği için okların hedefi olan Örengül, demek ki güzel şeyler yapınca AKP’ye teşekkür de edebiliyormuş…

AKP’li Ayaz’ın“5’ numara fotosu

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, göreve geldikten sonra sıkı bir çalışma içinde… Sık sık toplantılar ve ziyaretler yapıyor… Pazar günü de Sekapark Otel’de mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Sol elini açıp 5 işareti yaptı… 5 bin 452 partiliyle İzmit sokaklarında olacaklarını söyledi… Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “Dünya 5’ten büyüktür” söylemini tekrarladı. Ayaz’ın bu el hareketi, her iki konuyu da tamamladı..