2018’e girerken kafama takılanlar

Şunun şurasında beş gün kaldı.

Hafta sonunda 2017’yi devirip 2018’e gireceğiz.

Devirdiğimiz yılı kötüleyip, 2018’e methiyeler düzeceğiz.

Hep böyle olmuştur.

Eski yılı kimse sevmez.

Ağzına geleni söyler, beddua okur.

Yeni yıl ise hep umuttur.

İyilikler, güzellikler beklenir.

Daha zaman var, 2017’yi gönderirken, 2018’i karşılarken bir şeyler yazarız.

Bugün sadece “kafama takılanları” yazmak istiyorum.

Örneğin çok tartışılan çöp fabrikasını…

Sahi ne oldu bizim çöp fabrikasına?

Hani İzmit’in en güzel yerine, havası en temiz bölgeye, Umuttepe’ye, Kocaeli Üniversitesi yanına yapılacaktı…

İtiraz bayrağını çekmiş, günlerce yazmıştım…

Ne oldu, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasından vaz mı geçildi, yoksa çalışmalar sessiz sedasız sürdürülüyor mu?

Kafama takılan yine başka bir konu?

KENTKONUT’taki usulsüz satışlarla ilgili, sanırım iki yıl önce adli soruşturma başlatılmıştı, bu konuda henüz kamuoyu bilgilendirilmedi.

Sayıştay soruşturmasını yaptı raporunu verdi, kamuoyu şimdi adli soruşturma sonucunu bekliyor.

Kafama takıldı, sorayım dedim.

Ve hesabı verilemeyen “47 milyon Euro” olayı!

“47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye sordum, kimseden ses çıkmadı.

Hatırlamadınız mı?

Hani şu yerli otomobil yapımı için yurt dışına gönderilen 47 milyon Euro var ya, ondan söz ediyorum.

47 milyon Euro (250 milyon TL) gitti, karşılığında bir şey yok.

Kafama takıldı, bunu da bir sorayım dedim.

Daha başka şeyler de var kafama takılan, onları da başka zaman.

“Nimet Abla”, “Diyanet Abi”yi neden takmıyor?

Bu yıl Milli Piyango biletlerinin satışında rekora gidiliyor.

Önceki gün itibariyle biletlerin yüzde 94’ü satılmıştı.

Siz bu satırları okurken, kim bilir, belki radyo ve televizyonlardan “Milli Piyango biletleri tükendi” anonsları yapılmaya başlanacak.

Ne oldu böyle?

Geçen yıllarda, hatırlarım, bu kadar bilet satılmaz, ikramiyelerin “satılmayan biletlere” çıktığı olurdu.

Bu yıl bu ilgi neden?

Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı “fetva” yayınladı, “Haramdır günahtır, piyango bileti almayın” dedi.

Dedi de, dinleyen yok!

Milli Piyango bileti satışında simge haline gelen Nimet Abla’nın önünde her gün her saat kuyruk var.

Demek “Diyanet Abi”, “Nimet Abla”ya söz geçiremiyor.

Bunun anlamı bu!

Veya…

Halk o kadar bunaldı o kadar bunaldı ki, umudunu piyangoya bağladı.

Kurtuluşu, Milli Piyango’da görüyor.

CHP’de “Engin Altay’lar” olduğu sürece…

Hani durup durup “zırt” diye çıkanlar, bir çuval inciri berbat edenler var ya…

İşte CHP’li Engin Altay da tam bu tarife uygun hareket etti.

Dedi ki:

“Bu iktidar dünyanın en doğru işini bile yapsa alkışlayacak halimiz yok. Halkımız bize muhalefet görevi verdi. Görevimiz bu!”

Haydi, buyurun bakalım!

Engin Altay’ın bu sözleri, partisi yönünden “bir çuval inciri berbat etmek” değil de nedir?

Yaklaşıma bakar mısınız?

Bu iktidar dünyanın en doğru işini bile yapsa, alkışlayacak halleri yokmuş…

İyi o zaman sen bu kafayla siyaset yapmaya devam et!

Hani Anadolu’da sık kullanılan bir söz vardır…

“Bu kafayla gidersen askere, zor alırsın teskere!”

CHP’de “Engin Altay’lar” olduğu sürece…

CHP, bu kafayla siyaset yapmaya devam ettiği sürece…

İktidar yüzü göremez!

Ağzıyla kuş tutsa bile iktidara gelemez.

Doğru yapılan hizmetlere muhalefet edilir mi?

“Doğruya doğru” diyeceksin ve alkışlayacaksın ki, “eğriye eğri” dediğin zaman herkes sana inansın.

Aksi takdirde inandırıcılığın kalmaz.

Biz yine “Vah CHP vah!” demeye devam edelim.