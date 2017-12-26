‘Halk’ın takımı!..

Bu kent, 80 öncesi nasıl bir ‘halk’ olduğunu tüm dünyaya gösterirken, imrenilecek bir ‘halk direnişi’ sergilerken…

Yıllar sonra, bu kentin sembolü Kocaelispor, amatörken, elinde pankartla 20 binlerin önüne çıkarken…

Herkes gerçek bir halk ayaklanması beklemişti…

Umutlar yeniden yeşermişti, yemyeşil İsmetpaşa’nın zemininde…

Amatör liglerde rekor üstüne rekor kırarken önce 15 bine, sonra 10 bine inen 20 binler, gerçek bir devrimin habercisiydi…

Ama şimdi 5 binlere oynayan ’profesyonel!’ takımın, yanında halk yok…

Hodri Meydan olmasa…

Tribünler bomboş kalacak…

5 binleri bile özler olduk…

Bırakın 20 binleri…

O zaman, nasıl bir ‘Halk takımı’ oluyor bu?..

Çünkü halk ödünü, taviz vermeyi hazmedemiyor ve bileti kesiveriyor…

***

O zaman da yazmıştım şimdi de yazıyorum…

Halkın takımı pankartı, popüler bir kültürün söylemiydi, geçiciydi ve yarınlarda ters tepebilirdi…

Nitekim öyle oldu…

5 bini bulmayan bir taraftar kitlesi, ‘Halkın takımı’ ismine yetersiz kaldı…

Tıpkı ‘Osmanlıspor adı koymayın, yarın başınıza bela olur’ diye yazdığım gibi…

Nitekim nooldu…

Osmanlıspor’u haçlıların baş tacı, Helen takımı ‘Olympiakos’ saf dışı bırakırken, haçlı zihniyeti kazanmış oldu…

Kim verecek bu ‘Süper zeka!’ buluşunun hesabını?..

Halk mı?..

Nerede?..

***

‘Halkın takımı’ pankartı da çok iddialıydı ve aksi bir gelişimle Kocaelispor ‘ti’ye alınabilirdi…

Nitekim artık ortada 20 binler yok…

Kimse akın akın insanları İsmetpaşa’ya getiremiyor…

Çünkü işin içine siyasi destek girdi…

Bu böyledir…

Basın da olsanız, sivil toplum kuruluşu da olsanız, kulüp de olsanız, bu kentte bir yerlere yakın olursanız, arkanızda halkı bulamazsınız…

***

Onun için diyorum ya, hep ‘amatör’ olsun, ama bizim olsun…

Süper Lig’e yükseldiğimiz sezon da canlı yayınlarda ve köşemde ‘Sakın üst lige çıkmayalım, bu bir tuzak, bizi yukarıya itiyorlar, başımız belaya girecek” diye yazdım, anlattım. Nitekim bir yıllık sezonda rezil rüsva olduk, bir de artı 40 milyon borç yüklendik…

Kimse de hesap soramadı…

O zamanki yönetimlere hiç kızmayın…

“Sözde halk” istedi, onlar da gereğini yaptı…

Oluk oluk para akıtıp menajerleri zengin etti…

Sekapark’taki Güben Ergen’li kutlamaları unutmadık…

Nerede şimdi o kutlamalara katılan ‘Halk’?..

İyi gün dostundan halk olur mu?..

Gerçek halk pazara değil, mezara kadar kentin değerlerinin yanındadır…

80 öncesi işçi hareketlerine katılanlar, ömürlerini hapislerde geçirmiş ve birçoğu da zamanın faşist yönetimi tarafından darağacına çekilmişlerdir…

O zamanın ‘Devrimcilerinin’ şimdi Amerika başta olmak üzere bu kentten ve ülkeden, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan iş adamları olmasını içime sindiremiyorum…

İzmit’in ortasında insanlar hala kömür yakarken, ‘sözde devrimcilerin’ seçim zamanı bu mahallere gelip oy istemesine inanamıyorum…

***

Yıllardır görevini sürdüren halk sömürücüleri, emek sömürücüleri, Kocaelispor kulübünün markasından yararlanıp rant sağlayıp ortadan kaybolanlar, yarınlarda torunlarının yüzüne nasıl bakacaklar, merak ediyorum?..

Yıllarca ihaleler için kulübü kullananlar, sıfırdan zengin olanlar, kulüp sayesinde ünlü yıldız olanlar, kulübü icraya verirken, hangi yüzle bu kentin sokaklarında gezip, bu kentin insanı olduklarını söyleyebiliyorlar?..

Bu ne geniş bir midedir…

Yıllar sonra şairin ünlü şiiri ne anlam kazanıyor bu kentte…

Hain tuzaklarda kan uykularda

Vurulduk ey halkım unutma bizi

İşkenceler için tahta çarmıha gerildik

Ey halkım unutma bizi…

Neden Kocaelili teknik adam olmuyor?..

Remzi Demirer…

Kocaelispor’un başına geçtiğinde umutlanmıştım…

Kocaelili bir teknik adam hem de antrenörlerin başkanı…

Kocaelispor’a uygun olur diye düşünmüştüm…

Böylesi bir kriz ortamında Kocaelili teknik adamları bir çatı altına toplayabilirdi…

Sonra Güvenç Kurtar…

Taraftar çok istedi, ama olmadı…

Erhan Altın dediler…

O da olmadı…

Ramis Soydaş olmadı…

Sonra, hiç kimsenin tanımadığı, camiayla uzaktan yakından ilgisi olmamış bir Galip Gündoğdu ismi ortaya çıktı…

Onunla anlaşıldı…

Bence yönetim haksız değil. Kocaelililerin birbirini çekememesi yüzünden dışarıya yöneldi…

Tıpkı eski yıllarda olduğu gibi…

Kentimizin teknik adamlarının, kentimiz takımlarında neden görev alamadığını sorgulamak gerekiyor…

Gelen vurdu, giden vurdu misali, dışarıdan gelenler vurgunu yapıp çekip gidiyor…

Bizimkiler nerede?

Çoko Prens almaya gittiler…