Mehmet Akif’i anmak ve anlamak!

Geri bıraktırılmış toplumların en önemli göstergesi, tarihi kişilere “basmakalıp” ifadeler ve “önyargılarla” bakmaktır!



“Kirli siyaset” bu toplumlarda geniş halk kitlelerinin inançlarını sömürerek beslenir!

İnsan beyninin en diri olduğu ve “ne verirsen onu alırsın” dönemi çocukluk dönemidir. Bu nedenledir ki, çeşitli cemaatler, ilkokul öncesinden başlayarak, çocuklarımıza türlü yalanlar anlatırlar. Çocuklukta öğrenileni değiştirebilmek de kolay değildir! Atatürk hakkında ortaya atılan ahlaksızca yalanlar örnektir!

“Vatan ve insan sevgisi” ile dolu bir yürek, Türkçe’yi en güzel kullanan bir yetenek olan Nazım Hikmet, bu ülkenin gençlerine “öcü” gibi anlatılmıştır! Oysa, onun en güzel şiirleri “Memleket” üzerine yazılmıştır.

Ne yazık ki, bu ülkenin çoğu insanı, “farklı kaynakları inceleyerek doğru bilgiye ulaşma” bilincinden yoksun bırakılmıştır!

Mehmet Akif Ersoy da “gerçek kimliği ile” en az bilinen bir değerimizdir.

İstiklal Marşımızın sözlerini yazan kişi olduğunu bile, bu toplumun büyük bir kesimi bilmez! “SAFAHAT” adlı eserini okuyan kaç kişi vardır?

Akif, “samimi bir dindar kişi” örneğidir. Ama, “dinde bağnazlığa ve dinin istismarına” karşıdır!

Akif’in, Mustafa Kemal’in daveti üzerine “Kurtuluş Mücadelesine” katıldığını ve 1920’de ilk Meclis’te Burdur Milletvekili olduğunu bilenler de çok değildir!

Daha da önemlisi; Akif’in 2. Abdülhamit’i bir Şeytan gibi gördüğünü ve “İstibdad” adlı şiirinde Abdülhamit’i yerden yere vurduğunu bilir misiniz? İşte, o şiirden birkaç satır;

“Zaman gelsin de görsün böyle dünyalar kadar zillet

Otuz üç yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet.” (zillet: aşağılanma, nekbet: uğursuz.)

“Düşürdün milletin en kahraman evladını ye’se

Ne melunsun ki rahmetler okuttun ruh-u İblis’e”

Ve,

“Gölgesinden korkup bağıran bir ödlek

Otuz üç yıl bizi korkuttu “şeriat” diyerek.”

Akif, zulüm nereden ve kimden gelirse gelsin, önyargısız karşı çıkan bir kişilik.

Diyor ki; Zulmu alkışlayamam, zalimi asla sevemem.”

Akif, yüce İslam dinini istismar eden, din bilgisi eksik cahil kitleleri “Allah’la aldatan” ve “KADER” olgusunu istismar edenlere de “MÜTEVEKKİL” adlı şiiriyle patlatır tokadı!

“Kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru./ Belanı istedin, Allah da verdi. Doğrusu bu./Çalış dedikçe Şeriat, çalışmadın durdun,/ Onun hesabına çir çok hurafe uydurdun!”

Şiir 7 dörtlükten oluşuyor. Son bölümü aynen şöyle; “Ya sen? Mütevekkil!/ Yutulmaz artık bu/ Ne saygısızlık bu/ Hüdayı kendine kul yaptı/ Kendi oldu Hüda;/ Utanmadan da “tevekkül” diyor, bu cürete ha!/

Peki, Mehmet Akif’in Atatürk hakkındaki görüşleri neydi?

Kimilerine bakarsanız, “ikisinin de birbirini sevmediği” yalanı ile karşılaşırsınız.

Kur’an’ın tefsiri istenen Akif, Mısır’a gitmiş, hemen her yıl belirli sürelerle yurda gelmiş, yaptığı çalışmayı yeterli görmemiş, 1936 yılında ise yakalandığı “Siroz” hastalığı nedeniyle yurda dönmüş, 27 Aralık 1936 günü de yaşama veda etmiştir. Mısır dönüşü bir dostuna yazdığı mektupta; “Mısır’da 11 yıl kaldım. Fakat 11 saat daha kalsaydım, artık çıldırırdım. Sana halisane fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlık da Türkiye’de, milliyetçilik de Türkiye’de, Müslümanlık da Türkiye’de. Eğer varsa, Allah benim ömrümden alıp ona versin” diye yazmış.

Akif, “Batı kültürüne” büyük ilgi duyan, “Klasik Batı Müziği” dinleyen, din softalarının “resim yapmak günahtır” sözlerine rağmen kızı Suat’a Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’dan resim dersleri aldıran bir aydın kişiydi.

Ezcümle; Akif, inancını kendi aklı ile araştıran ve din gerçeklerini bilen, din üzerinden beslenen yobaz hocaefendilere aldırmayan gerçek bir Müslüman, ülkesini seven bir milliyetçi, çağdaş dünyadaki gelişmelere gözünü kapatmayan bir aydın insandı.

Bugün, Mehmet Akif Ersoy’un “bedensel olarak” ölüm yıldönümü. Akif, eserleriyle ise ölümsüzdür.

O’nu, saygı ve rahmetle anıyoruz.