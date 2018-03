Başkan İsmail Baran’ın Kudüs şiirini okudunuz mu?

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi, Şeb-i Yelda'da yeni yılın en uzun günü 21 Aralık'ta şiir gecesi düzenledi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Kudüs için kendisinin kaleme aldığı ‘Uyan’ şiirini okudu…

Şiire gelmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum...

**

Bilindiği gibi ABD Başkanı Tramp, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti ilan etmesiyle, tepkiler çığ gibi büyümüştü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük tepki göstermişti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bu tepki dalga dalga dünyaya yayıldı…

Sonunda Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti yapma isteğini kabul etmedi…

BM, ABD’nin karizmasını çizdi…

BM’nin bu kararı, büyük sevinç yarattı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin istediğini kabul etmeyen ülke başkanlarına telefon ederek teşekkür etti…

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın Şeb-i Yelda gecesinde okuduğu şiire…

Kudüs için yazdığı ‘Uyan’ isimli şiiri kendisi yazmış…

Şiirin adı “Uyan”…

Kudüs için yazılan bu şiir, duygu yüklü…

İŞTE BAŞKAN İSMAİL BARAN’IN “UYAN” ŞİİRİ…

Kudüs ağlar bizlere.

Der yazıktır sizlere.

Ne oldu yiğitlere?

Uyan Müslüman uyan.

**

Ümmetin bağrı yanık.

Tüm âlem buna tanık.

Siyonistler uyanık,

Uyan Müslüman uyan.

**

Zalimler hep bir olmuş.

Şuur bizde yok olmuş.

Gönlümüz hüzün dolmuş.

Uyan Müslüman uyan.

**

Ağlarız halimize.

Gördün mü dost kim bize?

Ümmet gelmeli dize.

Uyan Müslüman uyan.

**

Dağlar dayanmaz buna.

Kudüs anadır ana.

Gelmişiz çok oyuna,

Uyan Müslüman uyan.

**

Allah afetsin bizi.

Derdimiz oyun-dizi.

Aksa, Kâbe ikizi

Uyan Müslüman uyan.

**

Utanırım Rabbimden.

Çok şey gelmez elimden.

Haykırırım dilimden.

Uyan Müslüman uyan.

**

Baran der uyanalım.

Ümmetçe bir olalım.

Yeniden şahlanalım.

Uyan Müslüman uyan.

**

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın “Uyan” şiiri böyle…

Güzel, anlamlı ve duygu yüklü bir şiir…

Açıkçası Başkan Baran’ın şiir yazma yeteneğini bilmiyorduk…

Bakarsınız Başkan Baran, bir gün bir şiir kitabı yayınlar…

Başkan Baran’ı bu anlamlı şiiri yazdığı için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz…

Sevim Deren, Semra Temel’in yüzünü güldürdü

Kandıra’daki kadınları zaman zaman düzenlediği gezilerle farklı illere götüren ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kandıra Selametli Köyü’nde oturan Semra Temel’e de büyük mutluluk yaşattı. Geçtiğimiz yıl düzenlediği İstanbul gezisine ‘Bir doğduğum yer (Samsun), bir de doyduğum yerden başka yeri görmedim’ diyen Semra Temel’i de dahil eden Başkan Sevim Deren, “Bu kişinin mutluluğu her şeye bedeldi” dedi. Sevim Hanım’ı bu çalışmalarından dolayı taktir ve tebrik ediyoruz. Her mahalleye, her ilçeye, her ile Sevim Hanım gibiler lazım.

Livaneli okuyup Tarkan dinledik!

Medya takip kurumu Ajans Press, 2017 yılının kültür sanat haritasının medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’inD&R listelerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye en çok Tarkan dinlerken, Zülfü Livaneli okudu. Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise Fifa 18 Türkiye’nin ilk tercihi oldu.

KİTAP (İLK 5)

Zülfü Livaneli-Huzursuzluk

Yuval Harari-Hayvanlardan tanrılara sapıens

Miraç Çağrı Aktaş-Sen on yedi yaşımsın

Dan Brown-Başlangıç

Sabahattin Ali-Kürk mantolu Madonna

MÜZİK (İLK 5)

Tarkan -10

Sezen Aksu-Biraz pop biraz Sezen

Koray Avcı-Sonra dersin ki

Harun Kolçak-Çeyrek asır

Erol Evgin-Altın düetler

Sekapark’ta Hemreylik Günü kutlanacak

Her yıl 31 Aralık Hemreylik (Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ) Günü olarak anılmakta ve kutlanmakta. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve yönetim kurulu, bu amaçla bu akşam saat 19.00’da Sekapark Haydar Aliyev Kültür Evi’nde etkinlik düzenliyor. Kültür Evinde bağlama kursiyerleri müzik ziyafeti sunacak.

AKP’li Ayaz’ın “5’ numara fotosu

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, göreve geldikten sonra sıkı bir çalışma içinde… Sık sık toplantılar ve ziyaretler yapıyor… Pazar günü de Sekapark Otel’de mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Sol elini açıp 5 işareti yaptı… 5 bin 452 partiliyle İzmit sokaklarında olacaklarını söyledi… Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “Dünya 5’ten büyüktür” söylemini tekrarladı. Ayaz’ın bu el hareketi, her iki konuyu da tamamladı..

Ülkücü İşçiler dert dinliyor

Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun, Gebze Organize Sanayi Sitesi’nde inşaat işçilerini ziyaret edip, dertlerini dinledi. Ertorun, dernek olarak ‘Dik Baş, Tok Karın ve Mutlu Yarın İçin’ sloganıyla rızkını kazanırken helalini düşünen Türk işçisinin ve Türk milletinin hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi… Günümüz şartlarında işçiler elerinden geldiğince helali düşünüyor, bizi yönetenlerin aynı duyarlılıkta olduğu tartışılır…