Donanma kentinde yelken tesisi yok…

Kentimiz bir deniz kenti…

Kocaeli yarımadası dememişler boşuna…

Üç tarafı denizle kaplı…

Sapanca Gölü’ne sahip…

Ama yelken ve kürek takımları, parmakla sayılacak kadar az ve destekle yürüyebiliyor…

Bu çok acı bir gerçektir…

İşte sonunda Gölcüklüler isyan etti…

Kulüpleri var…

Tesisleri yok…

Donanma Kenti olarak ülkenin dört bir yanında nam salan Gölcük’te, su sporları adeta sıfır…

Derince gibi…

Körfez gibi…

Darıca gibi…

Karamürsel son yıllarda uyandı…

Ama Hereke hala ölü toprağı serpilmiş gibi…

Gerçekten spor denince hemen adım atan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in bu olayın üzerine gitmesi ve hemen bir lokal yapması gerektiğine inanıyorum…

Bu haklı ve kibar bir istektir…

Donama Kenti’nde su sporlarının olmaması acı bir gerçektir…

Biber gibi…

Yıllar sonra paskalya tatili!

Kentimizde yıllardır yabancı sporcunun Paskalya bayramı için kentimizden izinli ayrılması olayını yaşamamıştık…

İzmit Belediyespor’un Amerikalı basketbolcusu Jasmon Covington, yıllar sonra anılarımızı tazeledi…

Sporcunun cuma gününden ABD’ye gidebilmesi için, Federasyon’a başvuruldu ve İzmit Belediye’nin maçı cuma gününe alındı…

1990’lı ve 2000’li yılları hatırladık…

Bir çok yabancı futbolcumuz vardı…

Bunlar, dini barlamlarını kutlamak içi. Paskalya öncesinde ayarlanmış şekilde sarı kartları ve kırmızı kartları özenli görür ve erkenden tatile çıkarak, tatilini de uzatmış olurdu…

Aynı yıllarda Ramazan’da, futbolcular oruç tutmasın diye iftar saatine idman koyan hocaları da gördük…

Bu hafta da, aynı itirafı Sumudica yaptı…

“Bazı futbolcuların aklı erkenden tatile çıkmaktaydı”…

Böylece, benim yıllardır öne attığım tezim de, en yetkili ağızdan, Hıristiyan bir hocanın dilinden ispatlanmış oldu…

Recep Özkar Kocaelispor’da…

32 yıllık meslek hayatımızda, bilinçaltımıza on binlerce fotoğraf eklendi doğal olarak. Günde ortalama 50 fotoğraf yayınlanıyor bu gazetede. Tabii ki bazı görüntüler bilincimize otomatik olarak yerleşiyor. Subliminal bir baskı yani…

Ne yapalım mesleğimiz bu?..

Galip Gündoğdu Kocaelispor’a geldiği günden beri, kime benzettiğimi aradım durdum…

Eski boksörümüz ve şimdi antrenörlük yapan Recep Özkar kardeşime benziyordu tıpa tıp…

Bir de siz bakın ve karar verin…

Ne kadar benziyorlar değil mi?..

Yeter ki Galip Gündoğdu da Recep kadar başarılı olsun…

Başarıları da benzesin inşallah!..

Birol Güven burada… Payitaht nerede?

Güzel bir projeyle kentimiz adeta bir sinema platformuna döndü. Çünkü oyuncular, yönetmenler, İstanbul içerisinde mekan bulamıyor, trafikle de saatlerce boğuşuyordu. Şimdi iki dakikada İzmit’e geliyorlar…

Pekala ünlü Darıcalı yönetmenimiz, sıkı bir Kocaelisporlu olan Birol Güven’in yönettiği bir sinema veya dizi neden Seka Platformu’nda çekilmesin?..

Bunun sebebini ciddi ciddi araştıracağım…

Yani kent sporunda fanatik davranırken, sanat yönünde de böyle olmalıyız…

Haksız mıyım?..

Çocuklar Duymasın’da, Yakup’un kahvesinde üç yerde birden Kocaelispor flaması bulunması sizce tesadüf mü? Yoksa bu garibanın bir katkısı var mı?..