Aydın Ünlü, farkındalık yaratıyor

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, farklı çalışmalara imza atan bin il başkanı. Geçtiğimiz günlerde seçim tatbikatı yapan Ünlü, dün de 1. yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üyesine olan sorumluluğun bir gereği olarak hesap veren Aydın Ünlü, dirençli bir duruş sergileyerek partisinin kenetlenmesi için elinden geleni yaptı.

Şu sıralar iktidar partisine destek verdiği için bazı kesimler tarafından eleştiriliyor MHP’nin baraj altı kalacağı iddialarını duyuyoruz.

Bu iddialar il başkanı Ünlü’nün de kulağına gitmiş olacak ki, bu konuyu 1. Yıllık değerlendirme toplantısında dile getirdi.

Aydın Ünlü, “Hodri meydan” diyerek MHP’nin baraj altında kalmayacağını söyledi ve ekledi, “seçim yokken bile 200 bin kişiye ulaştık, İzmit’te sürpriz parti biziz” diyerek rakiplerine meydan okudu.

İlginç çalışmalara imza atan Aydın Ünlü MHP Farkındalığını Kocaelililere kabullendirmiş bir il başkanı olarak zihinlerde kaldı.

Yerel seçimlerdeki iddiasını tekrarlayan Ünlü’nün keyfi yerinde görünüyor.

Bu arada söylemeden geçmeyeyim, Aydın Ünlü’nün en beğendiğim özelliği “Düzeyli hırs sahibi olması ve şevkinin hiç kırılmaması”

ATİK Vali’yi ziyaret etti

Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) 9 Aralıkta gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası Kamu Kurum ve Kuruluşların ziyaretlerine devam ediyor. ATİK’in yeni başkanı Yasin Akyol ve yönetim kurulu üyeleri göreve gelir gelmez kolları sıvayarak teşekkür ziyaretlerinde başladı. ATİK son olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Dernek çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Akyol, ATİK’in yeni yönetimine başarılar diledi.

Muhsin Yazıcıoğlu içinmevlit okutulacak

BBP’nin kurucu genel başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 63. doğum günü münasebetiyle 31 Aralık Pazar günü Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip mevlit okutuluyor. Muhsin Yazıcıoğlu Platformu tarafından organize edilecek mevlit etkinliğine tüm Kocaeli halkı davetli.

Başiskele Belediyesi anket yapıyor

Başiskele Belediyesi,Toplam Kalite YönetimiveKurumsal Mükemmellikçalışmaları kapsamında tüm paydaşlarının belediye hakkında algılamalarını tespit etmek ve geliştirmek amacıyla bir anket düzenledi. Belediye çalışmaları ve önerilerinin değerlendirile bilmesi için yapılan anket, internet üzerinden sürdürülmekte. Bu ankete 31 Ocak 2018 tarihine kadar “http://www.qulak.com/basiskele/service/index.php?id=6FEC85CA-6ED3-4021-8B37-786644127A70-34” linkinden katıla bilirsiniz.

29 yıl sonra anılarını tazelediler

Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muhafız Merasim Bölüğü’nde 1988 yılında askerlik yapan 14 arkadaş, 29 yıl sonra 3. buluşmalarını gerçekleştirdi. Antalya Trenay Lara Otel’de keyifli saatler geçiren dostlar, askerlik anılarını tazeledi. Arasında Kocaeli’nin de bulunduğu farklı illerde yaşayan tertipler, keyifli bir hafta sonu geçirerek anılarını tazeleyen grup, bu buluşmadın tekrarını dileyerek otelden ayrıldılar. Yunus Oğur, İrfan Atasoy, Coşkun Kaş, Sedat Kıyak, Sinan Atasever, Ali Arslan Ali Efetürk, Erkay Eralp, Hüseyin Demirel, Asım Köklü, Özgür Oral, Mehmet Dengir, Cebrail Mungan ve Hakan İlgün

Hüseyin Acurman’ın on parmağında on marifet

Kentimizin en önemli ceza avukatlarından biri olan CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Acurman’ı bu aralar farklı uğraşlarla görüyoruz. Bir gün elinde klarnet ile gördüğümüz Acurman bir bakıyoruz ertesi gün Ut çalıyor. Mesleğinin yoğunluğunu biliyorum, siyasette ki yoğunluğuna ise hemen her gün şahit oluyorum. Bu adam bütün bu tatlı hobilere ne zaman vakit ayırıyor bir onu bilmiyorum. Hüseyin Bey, tebrik ederim imrendirici uğraşlarınız var. Tebrik ederim…