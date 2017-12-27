Devlet Bahçeli’nin “başarısızlık” destanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 yılda yazdığı “başarısızlık destanı”nı bugünlerde “köstekli saatle” taçlandırıyor.

81 il başkanına özel olarak tasarladığı köstekli saat armağan ediyor.

Köstekli saatlerin üzerinde “Devlet Bahçeli” yazıyor…

Üzerine Osmanlı tuğrası işlenmiş…

Ve Türk Bayrağı var.

Yan kenarında da Selçuklu dönemine ait süsleme bulunuyor.

Devlet Bey, bu saatleri il başkanlarına “Genel başkanlıkta 20.yıl hatırası” olarak gönderiyor.

Bir koltukta 20 yıl.

Dile kolay.

Bir oturmuş, bir daha kalkmamış.

Kalkmaya da niyeti yok.

Ne yapıyor ediyor, koltuğu bırakmamanın bir yolunu buluyor.

Bana garip geldi

Sevgili okurlarım, ben Devlet Bahçeli’ye “Bay yüzde 13” ismini taktım.

Küsuru var, yüzde 13.6, ama ben yuvarlak geçiyorum.

Köstekli saat, “Bay yüzde 13”ün il başkanlarına 20.yıl armağanı.

Bana garip geldi.

20 yıl genel başkanlık yaparsın…

Başarılarla dolu bir dönemdir, yönetim kadrona “anı armağanı” verirsin…

Tamam, kimse sesini çıkarmaz.

Hatta takdir eder.

Ancaaak…

Girdiğin her seçimi kaybediyorsun…

Bunun utancını yaşamayıp koltuğunda oturmaya devam ediyorsun…

20 yıl genel başkanlık yaptım diye de “köstekli saat” dağıtıyorsun.

Bana garip gelen bu!

Başarısızlığın gururu, başarısızlığın sevinci, başarısızlığın anısı olur mu?

Bahçeli’nin “başarısızlık destanı”…

Devlet Bahçeli’ye neden “Bay yüzde 13” diyorum.

Şimdiye kadar katıldığı seçimlerde partisi MHP’nin aldığı oyların ortalaması yüzde 13.6 da ondan.

Gelin, Bahçeli’nin 20 yılına birlikte bakalım!

Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihinde MHP Genel Başkanlığı’na seçilmiş.

Tam 20 yıl önce…

Bu süre içinde olağan ve olağanüstü 6 kurultay (2000, 2003, 2006, 2009, 2012 ve 2015) yapılmış ve hepsinden de başarıyla çıkmış.

Dönem dönem karşısına rakipler çıkmış, ama hepsine de üstün gelmesini bilmiş.

Anlayacağınız, “parti içi iktidarı” hiç kimseye kaptırmamış.

Son olayları da biliyorsunuz…

Muhalifler imza toplayıp 19 Haziran 2016’da olağanüstü kurultay yaptılar, tüzüğü değiştirdiler, bir süre sonra tekrar kurultay yapıp yeni genel başkanı seçeceklerdi, Bahçeli ne yaptı etti kurultay sonuçlarını iptal ettirdi.

Yine koltuğunda…

Yine MHP Genel Başkanı…

Bahçeli, 20 yıl önce oturduğu koltuktan kalkmamayı beceriyor da, girdiği seçim yarışlarında hep “nal” topluyor.

Kazandığı tek bir seçim yok.

İktidar olma konusunda tamamen başarısız.

Şimdi MHP’nin girdiği seçimlerde aldığı oy yüzdelerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

GENELSEÇİMLER

*1999- Yüzde 17. 98.

*2002-Yüzde 8. 36.

*2007-Yüzde 14. 27.

*2011-Yüzde 12. 98.

*2015 (7 Haziran)-Yüzde 16. 3.

*2015 (1 Kasım)- Yüzde 11. 9.

YERELSEÇİMLER

*1999-Yüzde 15.

*2004-Yüzde 10. 45.

*2009-Yüzde 16. 10.

*2014-Yüzde 15. 20.

Gördüğünüz gibi…

Bahçeli, genel başkan olarak yerel ve genel 10 seçim geçirmiş.

Aradaki referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini saymıyorum.

Aldığı en düşük oy yüzdesi 8. 36, en yüksek oy yüzdesi ise 17. 98.

Ortalamasını aldığımızda, yüzde 13. 6 çıkıyor…

Devlet Bahçeli’nin “seçim karnesi” böyle!

Hani, ülkemizin siyasi tarihinden söz ederken “En başarılı lider Recep Tayyip Erdoğan’dır” denir ya, bence bu değerlendirme yanlış.

En başarılı lider, Devlet Bahçeli!

Baksanıza, partisinin oy yüzdesini tam 20 yıl boyunca “yüzde 13-14 bandında” tutmasını bilmiş.

Bundan daha büyük bir başarı(!) olabilir mi?

Genel başkanınızla ne kadar gurur duysanız az

Şimdi sizlere sesleniyorum...

Devlet Bahçeli’ye hayranlık duyanlara…

Yıllardır sorgulamadan peşinden koşanlara…

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhine şimdiye kadar söylediklerini ağzı açık dinleyenlere…

Ayrışma noktasında her şeye rağmen yine de Bahçeli’nin yanında saf tutanlara…

Evet, sizlere sesleniyorum, genel başkanınızla ne kadar gurur duysanız azdır.

Sayın ve de pek muhterem genel başkanınız, MHP’yi artık parti olmaktan çıkardı, götürdü AKP’ye teslim etti.

AKP’nin “arka bahçesi” oldu.

AKP’nin “MHP Kolu” oldu…

Bahçeli’nin bu tutumunun ne anlam taşıdığı gayet açık!

Devlet Bahçeli, bu tutumuyla demek istiyor ki:

*Ey MHP’liler, ben sizi genel başkanlık yaptığım 20 yıl boyunca aldattım.

*Sürekli “İktidar olacağız, iktidar olacağız” diyerek sizleri eğledim.

*AKP iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan’a en ağır sözlerle saldırdım, sizleri kandırdım.

*İşte şimdi itiraf ediyorum, ben aslında iktidarla “gizli işbirliği” içindeydim. Kendilerini fiilen destekliyordum… Her zor durumlarında yanlarında oluyordum… Bu fiili desteği verirken, sürekli “vatan ve millet” algısı yarattığım için, sizler durumu pek fark etmemiştiniz.

*İşte şimdi açıkça söylüyorum, bizim artık AKP ile ayrımız gayrımız yok.

Devlet Bahçeli’nin söyledikleri, “tercümeye gerek duyulmayacak kadar” net, ama ben yine de açayım dedim.

Takke düştü, kel göründü

Artık “Öyle miydi böyle miydi” diye yorum yapmanın, Bahçeli’nin tutumunu oraya buraya çekmenin anlamı yok.

Devlet Bahçeli, baktı bu yolun daha ötesi yok, çıkmaz bir yolda, gerçek yüzünü ortaya koydu.

Adına ne derseniz deyin; kusuru, kabahati, hilesi, ayıbı ortalığa dökülüverdi.

Bahçeli, bundan sonra ağzıyla kuş tutsa, farklı bir partinin lideri olduğuna, AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı mücadele ettiğine kimseyi inandıramaz.

O artık “saray sözcüsü”!

Özetle, takke düştü kel göründü!

Devlet Bahçeli’nin genel başkanlığı buraya kadar.

O, Türk siyasetinde hep “Bay yüzde 13” olarak anılacak.

“Bana yar olmayan başkasına da yar olmasın” dedi, kendi eliyle partisinin ipini çekti.

Devlet Bahçeli, 20 yılda müthiş bir “başarısızlık destanı” yazdı ve bunu köstekli saatle taçlandırdı.

Hayırlı olsun!

Ne yapalım, “Türk siyasetinde bir Devlet Bahçeli vardı. Köstekli saat meraklısıydı” deyip geçeceğiz.

Kendisini hep “köstekli saatle” anacağız.