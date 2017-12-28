Teşekkürler Kocaeli… Teşekkürler Körfez…

Tam bir otobüs basın mensubu, Körfez Belediye Spor Tesisleri’nde bir araya geldi. Futbol Akademisi tesislerinin son derece modern ortamında toplanan basın mensupları ve spor insanları, unutulmaz etkinlikte yerini aldı ve unutulmaz bir gece yaşadı. Sadece ve sadece Körfez Belediyesi’nin hatırladığı basın mensupları, mini turnuvada bir araya gelirken, plaketlerle de spor insanları onurlandırıldı. Bu yılın en büyük sürpriz ise, Basınspor Bayan Futbol takımının gövde gösterisi oldu. Her yıl basını unutmayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Spor Danışmanı Metin Özkan, muhteşem gecenin mimarlarıydı.

KİMLER YOKTU Kİ…

Basın Onur Günü Futbol Turnuvası’nı izlemek üzere tesislere gelenler arasında Körfez Kaymakamı, Körfez Belediye Başkanı, ilçe protokol üyeleri, Cemiyet başkanı, aklınıza kim gelirse. Bir de bizi he yıl onurlandıran ve benim en iyi asist yaptığım efsane futbolcu Papen Mustafa (Ki önceki gece kendisine bir de bacak arası yaptım-torpilli tabii), eski Fenerbahçeli efsane Serkan ve bayanlı, erkekli, benim asil gazeteci emekçi kardeşlerim. Nefis ortam vardı yani. Duygulanmamak elde değil. Ve tabii ki baba dostu Mustafa Çulcu hocam, ağabeyim. Hava dışarıda pırıl pırıldı ve sanki tesislere yıldız yağmıştı. Her türlü zorluğa göğüs gererek emeklerini sarf eden ve kutsal bir görev yapan basın mensubu kardeşlerim ile bir kez daha gurur duydum.

ORGANİZATÖRLER DİKKAT!

Kentimizde bir çok spor organizasyonları düzenleniyor. Ama basını hatırlayan eski devirde bir İzmit Belediyesi vardı (o da unuttu-ama bizim de suçumuz var), şimdi ise ağırlıklı Körfez Belediyesi. Bunun için ilimizde organizasyonlar düzenleyenler, mutlaka bu organizasyona benzer şeyler yapmalılar. Ufuklarını genişletmeliler. Sporun Başkenti Körfez lafı artık cuk yerine oturuyor. Benden söylemesi.

ATAK’A VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM…

Spor aşığı, özellikle de adeta Kocaelispor ile yatıp kalkan kardeşim Mehmet Atak, o kadar kişi dururken benim formamı istedi. Maç sonrasında kendisine formamı verdim ve ok mutlu oldu. Beni de gururlandırdı sağ olsun. Mehmet gibi kardeşlerimizi de destekleyen ve onları unutmayan Körfez Belediyesi, bu anlamda da önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

TEŞEKKÜRLER…

Gazetemizin aktif isimlerinden Erdem Övüç kardeşim, bu organizasyonun aslında gizli mimarıydı. Bol bol övgü aldı, ben de kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu kadar gazeteci mutlu eden kardeşimin, mutlaka önemli yerlerde olacağına inanıyorum. Gazetemiz adına önemli bir organizasyona imza attı. Başkan Baran’a, Metin Özkan’a, Mitat Atalay’a, misafirlerini titizlikle ağırlayan Toto İsmail’e binlerce teşekkürler. Ömrümüz yeterse seneye de mutlaka bu organizasyon içerisinde bulunacağız. Metin Özkan varsa, spor var. Kentimizde sporun geleceği Metin Özkan’ların elinde…