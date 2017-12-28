Ah Hereke, vah Hereke…

Yıllar öncesinde Kocaeli ile ilgili olarak tarihi bir karar alınmıştı. Buna göre kentteki belde belediyelerinin tamamı kapatılmış, bütün bunlar 12 ilçe ve bir de büyükşehir olmak üzere toplam 13 belediye haline getirilmişti.

Kocaeli Büyükşehir dışındaki oluşturulan ilçe belediyelerimiz şunlar:

Başiskele…

Çayırova…

Darıca…

Derince…

Dilovası…

Gebze…

Gölcük…

İzmit…

Kandıra…

Karamürsel…

Kartepe…

Ve Körfez…

Oluşan belediyelerden bazıları yeni kurulmuş, bazıları ise mevcut isimleri korunarak beldelerin dahil edilmesi ile sadece sınırları genişletilmişti. Bu sınırları genişleyen bölgelerden birisi de Körfez ilçe olmuştu.

Körfez’in yörüngesindeki beldeleri Hereke ve Kirazlıyalı belediyeleri kapatılmış ve ilçe merkezine dahil edilmişti. Bu karar alınıp da 2009 yılındaki yerel seçimlerde uygulamaya geçileceği açıklanınca memlekette yer yerinden oynamıştı. Körfez’de yaşayan aklıselim her bir insan, “Hadi Kirazlıyalı neyse, bu Hereke Belediyesi’ni kapatırken hiç mi vicdanınız sızlamadı” diye sorarak tepkilerini ortaya koyuyorlardı. Çünkü o insanlar biliyorlardı ki, Hereke başlı başına bir tarihti. Dahası belediyesinin tarihçesi Körfez Belediyesi’nden daha eskilere dayanıyordu.

Hereke Belediyesi’nin son başkanı Esener Maçil de -Allah’ı var- bu karara karşı çok direndi. Elinden geleni yaptı. Demokratik teamüller dahilinde mensubu olduğu AK Parti içinde de gerekli eleştirilerini yapmıştı. Dahası beldesindeki toplantılarda, “AK Parti’mizi çok seviyoruz, ama Hereke’yi de seviyoruz” diyerek net bir irade ortaya koyuyordu.

Aslında ahali belde belediyelerinin kapatılacağını biliyordu. Fakat Kirazlıyalı ve Tavşancıl belediyelerinin dahil edilmesi ile Hereke adlı yeni bir ilçe kurulması hayal ediliyordu. Çünkü Hereke; halısı, kalesi, Sümerbank’ı ve hatta tarihi dokusu ile bunu hak ediyordu. Körfez halkı ve Herekelilere göre alınacak bu ilçe kararı bir lütuf değil, tam anlamıyla hakkın teslimi olacaktı.

Lakin olmadı…

Hereke Belediyesi, AK Parti hükümetlerinin en karanlık hatalarından biri olarak kapatıldı. Hatta bazı AK Partililerin “Belediyeyi kapatan biz değil, Esener Maçil’dir, hiçbir önerimizi kabul etmedi” diyecek kadar meseleyi sıradanlaştıklarına, olaydan yırtmak için ucuz siyaset gütmek zorunda kaldıklarına şahit olmuşluğum vardır…

Allah başka zeval vermesin, ne diyelim…

Biz koca Hereke Belediyesi’ni kapattık, ne oldu sonrasında?

Çin’de “Hereke” diye bir yer icat edildi. Burada halı dokumaya başladılar. Yaptıkları sözüm ona halıları dünyaya “Hereke halısı” diye kakalamaya başladılar.

İşte biz bu Hereke’nin halısının ne kadar değerli ve maharetli ellerde yapıldığını ancak İsmail Kahraman’ın makam odasına kurulan şu 52 metrelik halının, 27 yıllık hikayesini öğrenince ancak farkına varabildik.

CHP’li Tahsin Tarhan yaptığı “Hereke ilçe olmalı” çıkışı ile bir yaraya parmak basmış. Yerden göğe kadar haklı. Hereke’ye hakkı teslim edilmeli. Fakat yapılabilir mi; çok mümkün görünmüyor. Zira o dönemde vicdanlarının sesini dinleyen insanların söylemlerine kayıtsız kalan ve “İltimas yok” diyerek savunmayı hücumla yapanların bugünkü gösterilen iyi niyetli tavra destek vermesini beklemek çok mümkün görünmüyor…

Ama çok yazık edildi.

Bunu emin olun bugün herkes daha iyi idrak ediyor.

Bana göre Hereke Belediyesi’nin neden kapatıldığını izah edemeyen hiçbir görüş sahibi, öyle palavradan tarih marih diye konuşup sinirlerimizi daha fazla yıpratmasın, vesselam…