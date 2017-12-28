10 parmağında 10 marifet bir AKP’li

Geçenlerde Gebze bölgesinde bir tur attım.

Gebze, Dilovası, Darıca, Çayırova…

Her siyasi görüşten, her sosyal kesimden insanlarla görüştüm.

Siyasetin, piyasaların nabzını tuttum.

İktidarı ve muhalefeti tarttım.

Yeri geldikçe bu izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım.

Bugün sizlere beni çok etkileyen, beni hayrete düşüren bir isimden söz etmek istiyorum.

Bu isim, Ertuğrul Çırak.

Ertuğrul Çırak’ı tanıyor musunuz?

Ben tanımıyorum.

Tanışmadık…

Ama bu “Ertuğrul Çırak” ismi, Gebze’de tur attıktan sonra, benim müthiş ilgimi çekmeye başladı.

Nasıl çekmesin?

Gebze’de, Darıca’da, özellikle Çayırova’da…

Kiminle konuşsam…

Ertuğrul Çırak’tan söz ediyor.

Hangi taşı kaldırsam…

Altından Ertuğrul Çırak çıkıyor.

Bakıyorum…

*”AKP siyasetinde” başaktör, Ertuğrul Çırak…

*”Ticarette” bütün yollar Ertuğrul Çırak’a çıkıyor…

*”İş bitirmede” bütün parmaklar Ertuğrul Çırak’ı işaret ediyor…

Kim bu Ertuğrul Çırak?

Esas mesleği, fırıncılıkmış.

Gebze’de 3 pastanesi varmış.

Üç dönemdir AKP il yönetimindeymiş. (Zeki Aygün, Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan dönemleri)

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın “maya” işinde eski ortağı imiş.

Ama kendisi “eski” sözcüğünü hiç kullanmaz, her fırsatta “Fikri Işık, benim ortağım” dermiş.

Gururla, övünerek, kendine paye çıkarmak için…

Ancak benim gördüğüm şu:

Ertuğrul Çırak, fırıncılık ve pastacılık işini çoktan aşmış.

Pastacılık ve fırıncılık, onun için “çocuk oyuncağı” işler haline gelmiş.

Bunu nereden mi anladım?

Gebze bölgesinde inşaat işi yapan arkadaşlarla sohbet ederken, baktım, iki lafın arasında bir “Ertuğrul Çırak” ismi geçiyor.

Betoncularla konuşuyorum, Ertuğrul Çırak…

Hafriyatçılarla konuşuyorum, Ertuğrul Çırak…

İnşaat malzemesi satanlarla konuşuyorum, Ertuğrul Çırak…

Helal olsun vallahi!

Ne kadar başarılı, ne kadar becerikli bir kişiymiş!

Analar neler doğurmuş…

10 parmağında 10 marifet varmış da…

Şimdiye kadar bizim haberimiz olmamış.

Belediye başkanlarını, ilçe başkanlarını o belirlermiş

Vallahi ben duyduklarımın yalancısıyım…

Duydum, duyduklarımın karşısında ağzım açık kaldı.

Gebze bölgesinde AKP, bu arkadaşımızdan sorulurmuş.

İlçe başkanı mı olmak istiyorsun, adres Ertuğrul Çırak!

Belediye başkanı mı olmak istiyorsun, adres Ertuğrul Çırak!

Parti yönetimine ve belediye meclisine mi girmek istiyorsun, adres Ertuğrul Çırak!

Sonuç olarak…

Bitirim bir kişiliği varmış Ertuğrul Çırak’ın.

Çözemeyeceği sorun, yapamayacağı iş yokmuş.

Bütün bunlar doğru mu?

Dedim ya, Ertuğrul Çırak ile ilgili duyduklarım karşısında ağzım açık kaldı.

Böylesine başarılı ve becerikli bir kişiliği, şimdiye kadar tanımadığım ve sizlere tanıtamadığım için üzüldüm.

Şimdi telafi etmek için bu yazıyı yazıyorum.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a birkaç sorum var.

Kendi iyiliği için bu sorular…

SORU 1: Ertuğrul Çırak, neden sürekli sizin isminizi kullanıyor?

SORU 2:Ertuğrul Çırak, sizin eski “maya” ortağınız mı?

SORU 3: Ertuğrul Çırak’la ortaklığınız halen devam ediyor mu?

SORU 4: Ertuğrul Çırak’ın, her yerde “Ben Fikri Işık’ın ortağıyım” demesinden rahatsız oluyor musunuz?

SORU 5:Ertuğrul Çırak ve bazı arkadaşlarının, sizin isminizi kullanarak bölgede ticari yarar sağlama çalışmaları yapmaları sizin de kulağınıza geldi mi?

Yeni bilgiler geldikçe; bu başarılı, bu becerikli, bu etkin, bu iş bitirici, bu sorun çözücü, bu 10 parmağında 10 marifet Ertuğrul Çırak’ı sizlere anlatmaya devam edeceğim.

Unutmayın!

Özellikle Gebze bölgesinde…

Çözemediğiniz sorun varsa…

Yerel yönetimlerle sıkıntı yaşıyorsanız…

“Ertuğrul Çırak” ismi aklınızda bulunsun!

Kendisi “becerikli” olduğu kadar “yardımsever”miş de.

Bana öyle dediler…

Böylesine başarılı, becerikli ve de yardımsever insanlara her zaman ihtiyaç var.

Allah başımızdan eksik etmesin!