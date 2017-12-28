Körfez Belediyesi, spor camiasını buluşturdu!

16 Ocak, Basın Onur Günü’dür…

Atatürk’ün İzmit’te yaptığı basın toplantısının tarihidir…

Bu yüzden, bu tarih hem Kocaeli, hem de Türkiye için önemli bir tarihtir…

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle gazeteciler için güzel bir etkinlik düzenledi…

Program Körfez Belediyesi Spor Akademisi Spor Akademisi Tesisleri’nde yapıldı…

Organizasyonun basın ayağını spor servisimizde görevli Erdem Övüç, belediye ayağını da Metin Özkan yürüttü…

Programın sunuculuğunu Mitat Atalay yaptı…

**

Etkinlik program havasında değil, tam bir şölen havasında düzenlendi…

Gecenin ilk maçı protokol ile bayan gazeteciler arasında oynandı…

Sonraki maç nefes kesti…

Zira gazetelerin spor servisleriyle, gazetelerin asayiş muhabirleri karşı karşıya geldi…

Asayiş muhabirleri her hafta halı sahada maç yapıyormuş…

Spor servisi kökenli olduğum için ben de spor servisi takımında oynadım…

Top geçer adam geçmez misali, defansta oynadım…

Gençliğimde Derince Birlikspor’da oynadım…

Yani, amatör futbolculuğumuz var…

Haftada bir kros yapıyorum…

Bu yüzden kondisyonum iyi…

Maçta hiç zorlanmadım…

Haftada bir maç yapan asayiş takımını 5-1 mağlup ettik…

**

Maçı izleyenler, maç sonunda gelip performansımdan dolayı tebrik ettiler…

Benden böyle bir futbol beklemediklerini söylediler…

Bana , “Stoper ve libero ihtiyacı olan takımlara seni önereceğiz” diye espri yaptılar…

Sonrasında kupa töreni…

Takım kaptanları olarak kupayı AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün elinden spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu ile birlikte aldık…

Hakan Abi, gazeteciliğe başlarken, benim ilk müdürümdür…

2010 yılından beri Yazı İşleri’ndeyim…

2013 yılından beri de gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü yürütüyorum…

Yani 7 yıldır, spordan biraz uzağım…

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği gecede, yıllardır görmediğim antrenörleri, gazeteci arkadaşları gördüm…

Yıllar sonra MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu ile karşılaştım…

Gecede maçları yönetti…

Spor muhabirliği yaptığım dönemde Mustafa Çulcu ile ilgili bazı haberler yapmış, bazı eleştirisel yazılar yazmıştım…

Yani aramız biraz limoniydi…

Maçın devre arasında Çulcu ile sohbet ettik…

TRT 1’de Ersin Düzen’le yaptığı, tartışmalı programların gösterildiği seviyeli programdan dolayı tebrik ettim…

O da sporseverlerin seviyeli programları özlediğini, programların reytinglerinin diğer spor programlarından daha iyi olduğunu söyledi…

Kendisine katıldığımı söyledim…

**

Geceden maç yapmanın biraz yorgunluğu, yıllar sonra spor camiasından tanıdığım insanların mutluluğu ile ayrıldım…

16 Ocak Basın Günü nedeniyle spor camiasını bir araya getiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür ediyoruz…

CHP’li Sarıbay’ın partililere UYARI

CHP İl Başkanı Sarıbay, Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte kongrede başkan seçilen İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya’yı ziyaret etti. Sarıbay, burada yaptığı konuşmada partililere çeşitli uyarılarda bulundu… Sarıbay dedi ki; “ Hiç birimiz dört dörtlük değiliz. Zaman zaman hepimizin hataları olur. Eleştiri mutlaka yapılır. Ama bu eleştiriler yapıcı olmalı. Sosyal medyada partiyi ya da kişiyi eleştirmek kimseye yarar sağlamaz” dedi. Sarıbay doğru söylüyor, partililer özellikle sosyal medyada birbirlerine suçluyorlar… Sosyal medyada birbirlerine karşı harcadıkları enerjiyi, seçimlere harcasalar, partileri açısından daha iyi olur…

Köseköy’de trafik yoğunluğu bulunuyor

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Köseköy’deki trafik sıkışıklığına dikkat çekti. Okurumuzun mailini birlikte okuyalım; “Köseköy’de battı çıktı çalışması sebebi ile Mobesko-Dumlupınar Mahallesi arasındaki geçitte trafik yoğunluğu olmakta. Burada trafik polisi bulunmamaktadır. Özellikle mesai saatlerinde TIR ve servis araçları sebebi ile trafik içinden çıkılmaz hal almıştır. Battı çıktı inşaatı bitene kadar halk bu sorunu çekmek zorunda mı? Köseköy dönüş genişletilemez mi? Trafik polisi görevlendirilemez mi? Tır girişi engellenemez mi?”… Okurumuzun görüşleri böyle… Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, bu sorunlarla ilgilense iyi olur…

Şenduran’dan kara kalem çalışması

Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Sevinç Bahadır Şenduran, yaptığı karakalem resimlerle büyük beğeni topluyor. Şenduman son olarak çok anlamlı bir portre çizdi. İstiklal Marşı’nı yazan şair Mehmet Akif Ersoy'un 81. ölüm yıldönümü anısına onun portresi olan karakalem çalışması, yine onun adını taşıyan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde duvarda yerini aldı. Şenduran, “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı yazarak bizlere önemli bir değer bıraktı bende bundan dolayı onun karakalem resmini yaparak şükranlarımı iletmek istedim” dedi. İstiklal Marşımızı kaleme alan Mehmet Akif, bizlere önemli bir eser bıraktı.