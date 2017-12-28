Nerede kalmıştık?

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde Antalya’da düzenlenecek şampiyonların il etapları 9-10 Aralıkta oynanan maçların ardından 23-24 Aralık 2017 tarihinde oynanan maçlarla tamamlandı. Hatırlayalım 9-10 Aralıkta 7-8-9 yaş genel ve kızlar olmak üzere toplam altı kategoride birincilik düzenlenmişti.

Küçükler dediğimiz kategorinin diğer yaşları olan 10-11-12 yaş genel ve kızlar ile Yıldızlar kategorileri 13-14-15-16-17-18 yaş genel ve kızlar ise 23-24 Aralık günlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen birincilikle tamamlandı. Katılımcı sayısına gore İsviçre yada Berger Sistemle (Lİg usulü) oynanan maçlarda düşünme süresi olarak 45 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

Başhakemliğini ulusal hakemlerimizden Ali Fuat Aydın’ın yaptığı organizasyonda kategorilerinde şampiyon olan sporcular şöyle sıralandılar;

10 Yaş Genel

HOSANOĞLU DENİZ

15 Yaş Genel

BERKCAN ERGÜN

10 Yaş Kız

DUMAN ZEHRA DİLA

15 Yaş Kız

ILGIN LEYCAN İNCE

11 Yaş Genel

SİNAN CAN ALTAY

16 Yaş Genel

HAKAN SERVET ALTAY

11 Yaş Kız

NARİN NAZ AKANSU

16 Yaş Kız

İLKE BAYRAKTAR

12 Yaş Genel

HALİT AKTÜRK

17 Yaş Genel

TUGAY ÇOLAK

12 Yaş Kız

ZEYNEP ÇİFTÇİ

17 Yaş Kız

EMİNE BERRE İÇÖZ

13 Yaş Genel

ALPEREN SEL

18 Yaş Genel

FATİH KANLIDERE

13 Yaş Kız

ÖMÜR SELÇUK

18 Yaş Kız

BİRSEN ŞAYAKÇI

14 Yaş Genel

UTKU EGE USLU

14 Yaş Kız

IŞILAY YILDIZ

Böylelikle Antalya yolcularının sayısı da belli olmuş oldu.

Satranca doyduğumuz Aralık ayında güzel bir haberde Türkiye Satranç Federasyonu’ndan (TSF) geldi. İlimiz uluslararası hakemlerinden Halil İbrahim Berzah Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasına başhakem, FIDE hakemlerimizden Ali Özer Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına başhakem yardımcısı, ulusal hakemlerimizden Mihriban Mete de Türkiye Kupasına hakem olarak görevlendirildiler.

Satranç dolu günler…

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Küçükler (7-12 Yaş) Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da Rixos Sungate Otelsalonlarında düzenlenecek.

>>> Türkiye Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da Rixos Sungate Otelsalonlarında düzenlenecek.

>>> Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Kupası 26 Ocak - 3 Şubat 2018 tarihlerindeAntalya’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2017/KSA)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2837/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Bu, Xiangzhi (ELO 2730/CHN - 1985 Doğumlu)

1.c4 Af6 2.Ac3 e5 3.e3 Ac6 4.a3 d5 5.cxd5 Axd5 6.Vc2 Fe7 7.Af3 0–0 8.b4 Axc3 9.dxc3 Vd6 10.Fd3 f5 11.e4 f4 12.h3 a5 13.Fb2 Ff6 14.Kd1 Ve7 15.0–0 Fe6 16.Ve2 Vf7 17.Kd2 g5 18.b5 Ae7 19.c4 Ag6 20.Ah2 Kad8 21.Kfd1 Ve7 22.Vh5 Kd7 23.Ag4 Kfd8 24.Ah6+ Sh8 25.Af5 Vc5 26.Ve2 Ah4 27.Axh4 gxh4 28.Vh5 Kg8 29.Ff1 Kdg7 30.Sh1 Ve7 31.Vf3 Kg5 32.a4 Ff7 33.Kd7 Ve6 34.Ve2 Fh5 35.f3 Kg3 36.Sh2 Vb6 37.c5 Vxc5 38.Sh1 0–1

** Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2017/KSA)

GM Pantsulaia, Levan (ELO 2612/GEO - 1986 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2789/FRA - 1990 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.g3 g6 3.b3 Fg7 4.Fb2 0–0 5.Fg2 d6 6.d4 a5 7.0–0 a4 8.b4 b5 9.Aa3 c6 10.c4 bxc4 11.Axc4 Ad5 12.a3 Ab6 13.Aa5 Fa6 14.Kc1 Fb5 15.Ke1 Ka7 16.Vc2 Vd7 17.e4 Kc8 18.e5 e6 19.exd6 Vxd6 20.Ae5 Kac7 21.Vc5 Vxc5 22.dxc5 A6d7 23.Aec4 Fxb2 24.Axb2 Af6 25.Abc4 Kd8 26.Ad6 Fa6 27.Ked1 Sf8 28.Adc4 Kxd1+ 29.Kxd1 Se7 30.Ae5 Ad5 31.Fxd5 cxd5 32.f4 f6 33.Ad3 Ad7 34.c6 Fxd3 35.Kxd3 Ab6 36.b5 e5 37.Ab7 d4 38.Kd1 Se6 39.Kc1 Sd5 40.Kc5+ Se4 41.Sf2 d3 42.Ad8 Kc8 43.c7 Ad7 44.Kc6 Sd5 45.Ab7 Ab6 46.Kd6+ 1–0

** Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2017/KSA)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2760/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Eljanov, Pavel (ELO 2711/UKR - 1983 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Af3 Af6 4.e3 a6 5.Fd3 Fg4 6.Abd2 e6 7.b3 c5 8.Fb2 cxd4 9.exd4 Ac6 10.0–0 Fe7 11.a3 0–0 12.c5 Ke8 13.b4 Ff8 14.h3 Ff5 15.Fxf5 exf5 16.Ae5 g6 17.Adf3 Fg7 18.Vb3 Ae4 19.Kad1 g5 20.a4 h5 21.Ae1 g4 22.Ac2 Vg5 23.hxg4 hxg4 24.Fc1 Vh5 25.Ff4 Fxe5 26.dxe5 Sg7 27.Kfe1 Kh8 28.Sf1 Vh1+ 29.Se2 Vxg2 30.Kf1 Kh3 0–1

** Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2017/KSA)

GM Le, Quang Liem (ELO 2737/VIE - 1991 Doğumlu)

GM Moiseenko, Alexander (ELO 2667/UKR - 1980 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 d4 5.0–0 c5 6.e3 Ac6 7.exd4 cxd4 8.d3 Fd6 9.a3 a5 10.Fg5 h6 11.Fxf6 Vxf6 12.Abd2 Ve7 13.Ke1 0–0 14.Ab3 Kd8 15.Kc1 Fc7 16.c5 e5 17.Axe5 Fxe5 18.f4 Fe6 19.fxe5 Fd5 20.Ad2 Axe5 21.Ve2 f6 22.Ac4 Fxc4 23.Kxc4 Vf7 24.Kcc1 Ke8 25.Ve4 Ac6 26.Vd5 Vxd5 27.Fxd5+ Sf8 28.Sf1 a4 29.Kxe8+ Sxe8 30.Kc4 Ka5 31.Fxc6+ bxc6 32.h4 Sf7 33.Se2 Se6 34.Kxd4 Kxc5 35.Sd2 Ka5 36.Ke4+ Sd6 37.Kd4+ Se6 38.Sc3 g5 39.b3 axb3 40.a4 f5 41.Sxb3 c5 42.Kd8 Se5 43.hxg5 hxg5 44.Kg8 Sd4 45.Kd8+ Se3 46.Kd5 f4 47.gxf4 gxf4 48.Sc2 f3 49.Kf5 Kxa4 50.Sc3 f2 51.Ke5+ Sf3 0–1

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vg3+ Şf1 [1...Şh1 2.Af2#] 2.Vf2# 1–0