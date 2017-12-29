Güreş deve misali

Yazımın başlığını yazarken çok zorlandım. Teşbihte hata olmaz deyimini yerinde bulduğumdan yine de istemeyerek bu başlığı yazdım. Senelerdir güreş kaidelerinle oynanır. Minder Güreşi 15 dakikadan 12 dakikaya indirildi, dokuz dakika oldu, daha sonra altı dakika (3-3) yapıldı. Küçükler ikişer dakikalık iki devre. Güreş süresi ile oynanırken birkaç kere kilolar değiştirildi ,Serbest ve Greko-Romen kiloları ayrı olması uygun görüldü, Olimpiyat oyunlarına iştirakte kısıtlama yapıldı, Güreş oyunlarında bazı kısıtlamalar yapıldı sonra vaz geçildi (bir oyunun ikiden fazla yapılmaması gibi) , Pasif güreşçi parterde başlatıldı, Sonra bundan vaz geçildi, Tartı gününde ve eşlemelerde değişiklikler yapıldı. Güreşteki değişiklikler her olimpiyat senesi gündeme gelir ve uygulamaya konur. Yaz boz tahtası sanki. Bu gidişe dur diyecek bir kimse de yok. İtiraz edecek güç; Güreşte söz sahibi olabilecek ,lisanı –güreş bilgisi-güreş kariyeri iyi birilerinin olması gerekir. Öncelikle güreşte söz sahibi olabilmek için sporcularımızın uluslar arası müsabakalarda başa güreşmesi gerekir. Hakemlerimizin iyi yetişmiş ve lisan bilir olması, federasyon Başkan ve Dünya Güreş Birliğinde Ülkemizi temsil edenlerin ileri derecede yabancı lisana vakıf olmaları dışarıda haklarımızın savunmasında en önemli bir gerçek olacaktır. Uluslar arası müsabakalarda alınacak madalya sayısında birinciliklerin fazlalığı önem taşır. Avrupa Şampiyonalarında İlk üçe girdiğimizde bazen de birinciliği tadalım. Türk güreşi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında birinci olamasa da ikinciliğin altına inmemelidir. Bu gün Takım halinde üçüncü olursak seviniyoruz. Acı ama gerçek. Güreşte Son değişiklik pasif güreşen güreşçinin minder ortasında yüzü koyun yatması rakibinin altta yatan güreşçiye oyun tatbiki. Güreşle alay mı ediyorlar yoksa bana mı ters geliyor anlamış değilim. Bu ve benzeri düşüncelere dur diyecek güç senelerdir yok. Uluslararası güreş federasyonu başkanı ne derse o olur. Karşı çıkmak kimsenin haddine değil. Hakem karşı çıkarsa görev verilmez, kademe düşürülür. Antrenör sadece müsabaka köşesinde kısıtlı olarak söz sahibi. Federasyon başkanının yapabileceği hiçbir şey yok. Ülkemizi Dünya Güreş Birliğinde temsil edenlerin de itiraz etme güçleri yeterli değil. Sporcusundan idarecisine çalışıp gücümüzü ortaya koyacağız. Görülüyor ki; güçlü olmayana söz hakkı yok.

Şimdi Yağlı güreşin sırtından geçinilmek isteniyor. Halkımızın beğenisi yağlı güreşi dünyaya tanıtmak. Pehlivanlarımız senelerdir Eski Yugoslavya yeni Bosna ve yakın ülkelerde yağlı güreş gösteri müsabakaları yapmakta. Hiç olmazsa yağlı güreşimizi yozlaştırmayalım. Zaten kura,kilo, Zaman tahditi, puanlama derken yağlı güreşi güreş olmaktan çıkarmaya çalışılıyor. Hiç olmazsa Yağlı güreşin ananevi kaidelerine dokunmayalım.

Uluslar arası müsabakalarda üçüncü olabilen güreşçimizle resim çektirme yarışında olunması, serbest, Greko-Romen ve bayan güreşçilerin toplam madalyalarını başarı ölçüsü olarak verilmesi, aczi göstermekten başka kamu oyunu mu kandırmaya çalışmak değil midir?

24 Aralık’ta Adana- Yüreğir’de Büyükler Serbest Güreş Türkiye şampiyonası yapıldı. Kocaeli Kağıtsp.’dan 97 Kilo Faruk Akkoyun üçüncü ,125 kilo Tanju Gemici beşinci oldular dereceye girebilen başka sporcumuz yok. Kocaeli gibi sanayi şehrine yakışır bir sonuç mu yoruma tabi.

26/30 Aralık’ta Rize’de Greko-Romen Türkiye şampiyonası yapılacak Kocaeli’den Gerko’ya katılım yok. İlimizde Greko-Romen çalışması yok gibi. Sadece küçük yaş gruplarında il ve Türkiye şampiyonalarına iştirak edilir. Yağlı Güreşin etkisinden Kocaeli’de Greko-Romen Güreşi oturtulamamıştır.

Türkiye Şampiyonalar yapılıyor 2018 yılına girmek üzereyiz federasyonun senelik programı henüz yok. Hangi yaş grubunun ne zaman müsabaka yapacağı belli değil. Büyüklerde olduğu gibi baskın misali “şu gün müsabaka var” denecek her halde.

Yazacak çok şey var hangisini yazayım. Doğru bir yeri olsa Yukarıdaki başlığım yazmayacaktım. İnşallah her şey gönüllerin istediği gibi olur.