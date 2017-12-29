Geçmişe saygı ve Halkevi binası…

Bir toplumun “uygarlık ölçüsü” geçmiş dönemlere ait eserlerin korunmasıyla ölçülür.

Önceki dönemlerden kalan yapılar, tarihi eserler, kentlerin tarihsel hazineleridir.

Paris’in tarihi kent merkezinde tek çivi çakılamaz! Saraylar, eski yapılar, taklar, heykeller, kent merkezindeki ormanlık alan büyük bir titizlikle korunuyor. Görme ve gezme şansı bulduğum Roma, Floransa, Venedik, Amsterdam, Viyana, Madrid, Toledo, Berlin, Mostar’da tarihle iç içe olmanın hazzını yaşıyorsunuz.

Ya bizde?

İstanbul’u düşünelim; O muhteşem “tarih kenti” son 15 yılda tarihi eserlerine zebani gibi çullanmış gökdelenlerle tecavüze uğramış bir kalabalık kent oldu. İhanete uğradı!

Bir de İzmit’e bakalım;

Benim ilkokul çağımda, müsamere yaptığımız “Necatibey İlkokulu” vardı. İstasyonun hemen karşısındaydı. Eskiden “Amerikan Koleji” imiş. Sanıyorum, bir “Ruhban Okulu” idi. Büyük bir salonu, sahnede büyük bir piyanosu vardı. Tarihi bir yapı idi. Demokrat Parti zamanında “yol geçirmek” üzere hoyratça yıkılmıştı! Demek ki, dönemin siyaset tüccarının kültüründe “tarihe saygı” yokmuş!

Okuduğumuz “Ulugazi İlkokulu” da 1932 yılında yapılmış, özgün mimarisi olan bir yapı. Tam 85 yıldır dimdik ayakta. Daha bir o kadar hizmet verir. Tabi, hoyrat eller tarafından yıkılıp yok edilmezse!

Şimdiki Fevziye Camii yanındaki park alanında, küçük ama ilginç mimarisi ile kenti süsleyen Türk Ticaret Bankası binası da “uygarlık özürlü” yöneticiler tarafından yok edildi!

Bir de HALKEVİ binamız var.

1938’de inşaatına başlanmış, 21 Şubat 1943’te hizmete açılmış. Mimarı Seyfi Arıkan.

O Halkevi binasında okuma-yazma kursları açılmış. 1947’de kurulan Musiki Derneği ilk konserini 1948 yılında o salonda vermiş. O salonda nice müsamereler yapılmış, amatör tiyatro çalışmaları sergilenmiş ve konserler verilmiş. O Halkevi binasında gençlik yıllarımda ben de amatör tiyatro çalışmaları yaptım. Filmler seyrettim.

Ne yazık ki, kentimizin bu değerli yapısı uzun zamandır bakımsız. Sanki birileri “yıkılsın da kurtulalım” beklentisinde!

İzmit Belediyesi’nin “tarih Koridoru” proje uygulamaları iyi güzel de, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Meclis üyeleri, “Halkevi binasına sahip çıkma sorumluluğunu” duymuyorlar mı?

Şimdi, önümden her gün sürekli tramvay geçiyor! Yaşanan vibrasyon o tarihi binaya zarar vermiyor mu? Önlem almak, binayı güçlendirmek, aslına uygun restore etmek gerekmiyor mu?

Yoksa, Osmanlı döneminden kalan evlere-köşklere sahip çıkarken, Cumhuriyet dönemi kamusal binalarına karşı farklı bir bakış mı var?

“Halkevi binası sarsılsın, çürüsün, kendiliğinden yıkılsın” diye düşünen ve ortaya çıkacak alanda “rant” beklentisi olanlar mı var?

Bu kentte yaşayan tüm İzmitlileri, “Biz İzmit’iz” grubunu ve tarihe saygısı olan tüm kişi ve kurumları Halkevi binasına sahip çıkmaya çağırıyorum.