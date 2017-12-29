Kocaeli Valiliği veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, böyle bir kurul var mı yok mu, bilmiyorum.

Yoksa, ben kurulmasını öneriyorum.

“Kocaeli’nin Değerlerini Koruma Kurulu” oluşturalım.

Yaşam o kadar hızla akıp gidiyor ki, geriye dönüp baktığımızda bazı yerel değerlerimizin yok olduğunu görüyoruz.

Ah vah derken, bir de bakmışıyız, unutulmuş gitmiş.

İşte, “Hereke Halısı”!

İşte, “Eşme Ayvası”!

“Kandıra Hindisi”…

“Kandıra Yoğurdu”…

Ve Kandıra’nın klarnet ustaları…

Mustafa Kandıralı ve Türkan Kandıralı ebediyete göç ettikten sonra, arayın bulun bakalım üçüncü bir klarnet ustasını!

Bulamazsınız…

Yeni klarnetçiler yetişmediğinden, gün gelecek, Kandıra artık klarnetçileriyle anılmaz olacak.

Yarımca’nın kirazı kaldı mı?

Kalmadı…

Karamürsel başpehlivanlarıyla anılırdı, bitti.

Bizim bilmediğimiz daha ne değerler var!

Kartepe Belediyesi, üç yıl önce “Unutulmuş Değerler Festivali” başlattı.

Çok da iyi gidiyor.

Bu festival, önerdiğim bu projeye “altyapı” görevi görebilir.

Projenin çekirdeğini oluşturabilir…

İş işten geçmeden…

Ah vah demeden…

Değerlerimizi korumak için bu çalışmayı başlatalım!

Tahsin Tarhan’ın çabası

Olur, olmaz…

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın çabasını takdirle karşılıyorum.

Hereke, gerçekten “ilçe” statüsüne kavuşturulmalı.

En azından, eğer ilçe olamıyorsa, “belediye” yapılmalı.

Bu güzel beldemizin “belediye” hasreti sona ermeli.

Bir zamanlar…

Bir zamanlar…

”Müslüman” kardeşlerimiz vardı.

Bir zamanlar…

”Arap” kardeşlerimiz vardı.

Şimdi bakıyorum da, güvendiğimiz o dağlara da karlar yağmaya başladı.

Onlar da bize karşı artık höt höt!

2018’de ne kadar ceza ödeyeceğiz?

Hesabı kitabı yapıldı…

Yüksek heyet, kararını aldı…

Bütçeye konuldu.

Gelecek yıl vatandaşa, toplam 12 milyar 81 milyon lira tutarında “ceza” kesilecek.

Ne cezası demeyin!

Aklınıza ne gelirse…

Trafik, o, şu, bu…

Hazırlıklı olun!

Herkes payına düşeni hazır etsin!

Geride bıraktığımız yıllar, bize bir şey öğretemedi mi?

Üzülüyorum…

Gerçekten üzülüyorum…

O yıllarda da üzülüyordum, bugün kahroluyorum.

Hatırlarım…

1980’li yıllarda, yeni mezun bir öğretmen, tak diye milli eğitim müdürlüğüne atanırdı.

Daha zar zor dersine girdiği sınıfı yönetmekte zorluk çeken öğretmen, bir anda binlerce öğretmen ve öğrencinin başına getirilirdi.

Amaç belliydi…

Müdür yapılan toy öğretmene, sorgusuz sualsiz alınan “siyasi kararları” uygulatmak.

Milli eğitimde parti kadrolaşmasını sağlamak…

Dönem dönem bu tür uygulamalara çok rastladık.

“Ben yapmadım” diyen parti yoktur, her parti aynı haltı işledi.

“Artık yönetim deneyimimiz arttı, artık olgunlaştık” diye düşünüyordum.

Yanılmışım.

Önceki gün okuduğum gazete haberi, beni şaşırttı:

Haberin başlığı, “Yeni mezun doktor bile başhekim olabilecek” şeklindeydi.

Başhekimlere 5 yıllık, ilçe sağlık müdürlerine 3 yıllık “iş tecrübesi şartı” kaldırılmış.

Eh, ne diyelim?

Ülkemizde dünden bugüne değişen fazla bir şey yok!

Bir görüş

“Nasıl ekilmeyen tarla ürün vermezse, okumayan kafa da düşünce üretmez.”