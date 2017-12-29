Kocaeli Barosu’nun sesine kulak verin!

Kocaeli Barosu, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi hakkında basın açıklaması yaptı… Baro Başkanı Sertif Gökçe imzalı açıklamada endişeler dile getirildi… Baro’nun açıklamasını birlikte okuyalım;

Bilindiği üzere; 15 Temmuz 2016 tarihine meydana gelen hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sonrasında Bakanlar Kurulu’nun 20.07.2016 tarih, 2016/9064 sayılı kararı ile Anayasa’nın 120. maddesi çerçevesinde “Olağanüstü Hal” ilan edilmiş, 21.07.2016 tarih, 29777 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Olağanüstü Hal ilan edilmesinden sonraki yaklaşık 1,5 yıllık süre zarfında 30 adet Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnamesi çıkarılmış, bu kapsamda 24.12.2017 tarihinde çıkarılan 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

OHAL İLE İLGİSİ OLMAYAN KONULAR

Süreç içerisinde çıkarılan OHAL KHK’ları incelendiğinde olağanüstü hal ile ilgisi olmayan konularda OHAL KHK’sı çıkarıldığı görülmektedir. Son olarak çıkarılan 696 Sayılı KHK’da da Şeker Kurumu, Milli Piyango, Tütün Ürünleri, Cazibe Merkezleri gibi yine Olağanüstü Hal ile hiçbir ilgisi olmayan birçok konunun düzenlendiği, bunun yanı sıra, mutlaka Kanun ile düzenlenmesi gereken hususların da KHK ile düzenlendiği görülmektedir.

KAMU DÜZENİNİN BOZULMAMASI

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Bakanlar Kurulu’nun 20.07.2016 tarih, 2016/9064 sayılı kararı ile ilan edilen “Olağanüstü Hal” Anayasa’nın 120. maddesi çerçevesinde, yani, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebeplerine dayanmakta olup, Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4. maddesine göre, olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.

OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ

OHAL KHK’ları ile olağanüstü hal ile ilgili olmayan konularda ve olağanüstü hal süresi ile sınırlanmamış KHK çıkarılması Anayasa’nın 120. Maddesine ve Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4. Maddesine açıkça aykırıdır. Bu şekilde çıkarılan OHAL KHK’ları Anayasa gereğince Türk Milleti adına yasama yetkisini kullanan TBMM’ye ait yetkinin gaspı, TBMM’nin devre dışı ve işlevsiz bırakılması niteliğindedir. Gelişmemiş ülkelerde dahi uygulamasına rastlanmayan bu tür düzenlemeler Anayasa’nın 2. maddesine göre bir “hukuk devleti” olan ülkemizde asla kabul edilemez. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bu tür düzenlemelerle Olağanüstü Hal rejimi, olağan rejim haline dönüştürülmüştür.

AĞIR DERECEDE HUKUKA AYKIRI

Tüm bu düzenlemelerin en tehlikelisi ise; 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesi ile 6755 Sayılı Kanun’un 37. maddesinin değiştirilerek 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden “sivil kişilere” dahi fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk getirilmiş olmasıdır. Önemle belirtmek isteriz ki; yapılan bu düzenleme, şimdiye kadar yapılan hukuka aykırı düzenlemelerle kıyas dahi götürmeyecek kadar ağır derecede hukuka aykırıdır. Kamu görevlisine dahi verilmemesi gereken sorumsuzluk içeren bu düzenleme ile herkes herkesin canına kast edebilecek duruma getirilmektedir.

UCU AÇIK BİR HUKUKSUZLUK

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe teşebbüsü ve terör olaylarının üzerinden 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen anılan eylemlerin devamı niteliğinde bir olayın değerlendirilmesinin toplumu ne kadar ucu açık bir hukuksuzluğa götüreceğinin düşünülmesi gerekmektedir. Bir eylemin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin devamı niteliğinde olduğuna karar verecek bir merci yoktur. Düzenleme ile kişiler bir başkasının canına kast edebilecek ve KHK’nın koruması altına sığınabileceklerdir.

KAMU DÜZENİNİN BOZULMASI

Bu düzenleme, terör eylemlerinin bastırılması amacıyla çıkarılan KHK ile kamu düzeninin bozulması, terör ve anarşinin, yaygın şiddet eylemlerinin önünün açılması sonucunu doğuracak, hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemler hakkında örtülü bir af içeren bir düzenlemedir. Bir hukuk devletinde kişilerin işledikleri fiillerden sorumlu tutulmayacaklarına dair düzenleme yapılması, hatta bunun düşünülmesi dahi mümkün olmamalıdır.

DÜZENLEME GERİ ÇEKİLMELİ

Kocaeli Barosu olarak, 696 Sayılı KHK diğer OHAL KHK’larındaki hukukla bağdaşması asla mümkün olmayan düzenlemelerin gecikmeksizin, acilen geri çekilmesi ve yine OHAL’ in bir an önce kaldırılması gerektiğini kamuoyuna ve yetkililere önemle arz ediyoruz.”

BARO’DAN ÇOK DOĞRU TESPİTLER

Yukarıda Kocaeli Barosu’nun açıklamasını sizlerle paylaştım…

Kocaeli Barosu’nun yaptığı uyarılara katılıyorum…

Yeni KHK ile amaç 15 Temmuz’daki darbe girişimini engelleyen sivil vatandaşları korumaksa, buna kimsenin itirazı yok…

Ama KHK’ye 15 Temmuz tarihi konmaması, endişeleri dile getiriyor…

AKP hükümetinin amacı 15 Temmuz’daki Sevilleri korumaksa, o zaman KHK’ye 15 Temmuz tarihini koysun, eğer bu tarih konmazsa, o zaman bu KHK’nin altında gizli nedenler olduğu düşünülür…

Köseköy’de trafik yoğunluğu bulunuyor

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Gebze’de 2 bin çift evlendi

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