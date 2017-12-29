Tarih mutlaka yargılayacaktır!

Kentimizde spor adına yaşananları, tarih bir gün mutlaka yargılayacaktır. ‘Ben öldükten sonra yargılarsa yargılasın, bana neee!’ diyorsanız, sizin soyunuza saygınız yok demektir. Torunlarınız bugünlerin hesabını fena soracak…

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“Hiçbir muktedirin “ölümsüzlük” peşinde koşmadığı, koşamadığı...

Hiçbir yöneticinin, insanları, “öbür dünyada” bile devam edecek zulmü ve iktidarıyla korkutmadığı, korkutamadığı...

Kimsenin kendi yönetim dönemi ve kendi yönetim döneminden sonrası için, hukuka ve demokrasiye aykırı cezasızlık kararı vermediği, veremediği...

DEMOKRATİK REJİM...

GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM!..”

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Böyle bitirmiş Emre Kongar dünkü yazısını…

“Ölümsüzlük”…

Bilir misiniz, insanoğlu genetik yapısı gereği, övülmek ister, beğenilmek ister…

Bunun içindir ki sosyal medya çılgınlık halini almıştır…

Biz de bu köşelerde, 32 yıldır beğenilmek, daha iyisini yazmak için çabalar dururuz…

Ama biliriz ki, hiçbir zaman en iyisini yazamayacağız. Çünkü en iyisini yazdıktan sonra zaten yazmanın anlamı kalmaz…

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Kibir…

Gurur…

Onur…

Aslında hepsi de ayrı ayrı şeylerdir…

Ama biz hep karıştırırız…

Kibir bir ruh hastalığı hamlidir… Egoist insanları tanımlar…

Sürekli ‘ben’ derler…

Ben şuyum…

Ben buyum…

Ben, ben, ben…

Onlar için üç sözcük vardır…

Kendim… Şahsım… Ben…

Bu meslekte yıllardır böyle olmamak için mücadele ettik…

Adımız ‘ fazla mütevazı’ya çıktı…

“Sert yaz” diyen “iktidarsızlar!..” gördüm ben bu meslekte…

Ama ben bildiğimi yazdım…

Tetikçilik yapmadım…

Kimsenin yalakası da olmadım…

Belki de sırf bu yüzden. Hala bu sütunlarda yazabiliyorum…

Çarşıda aynı açık gezebiliyorum…

Kişisel olarak belki çok bedeller de ödedim…

Ama hiçbir zaman tribünlere oynamadım…

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Sporcu…

Tabii ki egoist olabilir…

Ferdi sporlarda egoist olmayıp da ne yapacaksın?

Ama ferdi bir sporcunun, kişisel yaşantısında egoist olacağı anlamına gelmez bu…

Ama başkan, yönetici, antrenör, taraftar egoist olamaz…

Benmerkezci olamaz…

Nasreddin Hoca’nın dediği gibi:

“Ayağımı bastığım yer dünyanın merkezidir” mantığıyla işini yürütemez…

Paylaşımcı olmalıdır…

Tabii ki onurunu koruyacak…

Ama fazla gururlu ve kibirli olursa…

Kimsenin önderi olamaz…

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Bugün demokrasinin tam olarak işlemesi gereken spor ailesinde, maalesef demokrasinin adı bile anılamaz…

Bu da yarınlara kötü bir miras olarak kalmıştır…

Kalmaktadır…

Kalmaya devam edecektir…

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Başkanların iki dudağı arasına sıkışıp kalmış ülke sporu, anti-demokratik yasalarla yönetilmektedir…

Bunun için, şu anda sporu yönetenler, yarınlarda maalesef torunlarına hesap veremeyeceklerdir…

Oligarşik yapısından kurtulamayan dünyayı yöneten erkekler, hızla yönetimleri kadınlara devretmeye başlamışlardır…

Bakın dünya ülkelerine, kadın liderlerin sayısı nasıl da artmıştır…

Bunun için de sporda acilen bir kadın devrimi yaşanmalıdır…

Kadınlar daha demokratiktir…

Daha adildir ve daha anaçtır…

Ve hiçbir onurlu kadını satın alamazsınız…

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Emre Kongar’ın yazının girişindeki alıntısına dönelim ve bugünü de bitirelim…

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“Hiçbir muktedirin “ölümsüzlük” peşinde koşmadığı, koşamadığı...

DEMOKRATİK REJİM...

GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM!..”