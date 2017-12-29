Merhaba 2018

2017’yi geride bırakmamıza artık saatler kaldı diye biliriz. 365 günlük koca bir seneyi devirdik.

Çok klasiktir ama “Nasıl geçti anlamadım” derler ya aynen öyle işte. “zaman hızlı akıyor”

Yeni bir yıl, yeni bir yaş, yeni hayaller yeni umutların heyecanını yaşıyoruz. Yeni yıla mutlu girmenin bahanesi olarak.

2018 yılı kentimiz için yoğun bir dönem olacak. Oda seçimleri 2018’de başlıyor, yerel seçim hazırlıkları yine 2018 yılında başlıyor. Genel seçim hazırlıkları 2018’debaşlıyor.

2018 kamu hizmetleri adına da hareketli bir yıl olacak.

Unutulmaz yıllar arasına girecek olan 2018’in herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde yüreği temiz tüm insanlara en büyük duam, “Her şey gönlünüzce olsun”

Emine Nene 110 yaşında vefat etti

Mevlana ne kadar güzel söyleşim, “En son ölüm gelir, yinede erken deriz” diye. Ölüm kaç yaşında gelirse gelsin hep “erkendir” hep “üzer”…

Kandıra Merkez Erikli Köyünde tam 110 yıldır yaşayan Çanakkale Şehidi Mustafa Bey’in kızı Emine Mutlu Nenemiz gibi.

Evet, 110 yaşında olan Emine Mutlu dün yaşamını yitirdi. 5 Çocuk 68 torun 2 torununun toru bulunan Emine Nine 110 yılın ardından ebediyete uğurlandı. Çocukları, torunları, torunlarının çocukları onun ardından gözyaşı döktü. Çünkü ölüm kaç yaşında gelirse gelsin hep “erken”dir.

Emine Mutlu Ninemize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileri…

Sakarya-İzmit arası otoban açıldı

Şehirlerarası araçların kullandığı paralı yol olan otobanın Sakarya-İzmit arası yaklaşık 25 kilometrelik mesafe Mayıs ayından bu yana yol çalışması olduğu için günün belli saatlerinde kullanılmıyordu ve araçlar Adapazarı otoban çıkışına veriliyor ve D-100’e yönlendiriliyordu. 25 kilometrelik yolu da araçlar mecburen sıkışık D-100 trafiğine çıkmak zorunda kalıyordu. Bu sorun hafta başında giderildi ve artık yol araç trafiğine açıldı. Bu arada yol yapım aşamasında dinlenme tesislerindeki işletmelerde oldukça zor günlerden geçtiler.

Hafriyat kamyonlarının yaptığına bakın

Kentimizdeki farklı şantiyelerin hafriyatını çeker ağır tonajlı araçların yol açtığı kabul bir türlü bitmiyor. Döküm alanlarına hafriyat taşıyan araçlar aşırı tonaj nedeniyle yolları perişan devam ediyor. Doğantepe Köyü yolunu kullanan bazı hafriyat araçları, kasalarında taşıyan toprakları ve kaya parçalarının yollara dökülmesini engelleyememiş. Yollar çamur ve küçük kaya parçalarıyla dolu. Doğantepe Muhtarı Mitat Öztürk, bu yolu bu hale getiren hafriyat kamyonlarına gerekli cezai işlemin uygulanmasını ve bu tür olumsuzlukların bir daha yaşanmasına engel olunmasını istiyor. Bu yolu kullanan araçların da tehlikeye sokan hafriyat atıklarının biran önce temizlenmesini istiyor.

Türk Ocağı Genel Kurulu 7 Ocak’ta

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi 16. Olağan genel kurulunu 7 Ocak Pazar günü saat 13.007da yapacak. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılacak olan genel kongreye mevcut başkan Yücel Alpay Demir tek aday olarak katılıyor.

Muhtarların ajandası bu yıldaMustafa Pehlivan’dan

Türkiye Muhtarlar Derneği Fahri Başkanı Mustafa Pehlivan geleneği bozmadı. Bu yılda 472 muhtara ajanda, kalem ve takvimden oluşan promosyon setini hediye etti. Pehlivan tarafından hazırlanan koliler muhtar dernekleri başkanlarına teslim edildi.