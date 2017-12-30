Bir fotoğrafın analizi

Herhangi bir yerde, bilimsel esaslar baz alınarak yapılması gereken uygulamalar konusunda karar vericiler sürekli olarak yanlış yapıyorsa bunun iki ana nedeni vardır:

Birincisi, karar vericilerin uygulanan konuda bilgisi yeterli değildir. Bu durumda, karar vericiler bilgi yetersizliğinin farkında değiller ise doğru yaptıklarını zannederek yanlışa devam ederler. Bunun farkında iseler ve bilgi noksanlığını giderme yolunu aramıyorlarsa keyfilik söz konusudur.

İkincisi, toplumun yapılan uygulamalara ilişkin bilgisizliği nedeniyle yanlışların ortaya konulmamasıdır.

Bu iki ana faktör bir araya gelince toplumun sürekli olarak zararına işleyen bir fasit daire oluşmuş demektir.

Yazımın ekindeki fotoğraf bu durumun tipik bir örneğini gösteriyor. Çünkü çoğu insanımız fotoğraftaki bu ağacın farkında değil ve olanlar ise yanlışı göremiyor.

Yeni Cuma camisinin olduğu taraftan köprüye çıkın. Sapancı Kültür Merkezinin olduğu tarafta merdiveni inip köprünün altına baktığınızda fotoğraftaki bu ağacı göreceksiniz. Tepesi köprünün tavanına erişmiş, çok yakında gövdesi eğrilecek, tepesi kırılacak ve yaşam zorlukları ile karşılaşacak bir palmiye.

Şimdi bu fotoğrafın aksettirdiği durumu analiz edebilmek için soralım:

Burası ağaç dikmek için uygun mudur?

Beton zemin üstünde bir yeri 45 cm yükseklikte duvar ile çevirip, içine toprak doldurulduktan sonra ortasına dikilen ağacın geleceği var mıdır?

Bu ağacın ne kadar boylanacağı bilinmiyor muydu ki tepesi köprünün tavanına değmiştir.

Ağaç yerine hangi nedenle köprünün tavanına kadar boylanmayacak bir ağaççık türü seçilmemiştir?

Diyelim ki ağaç dikmeye karar verdiniz: Neden buralarda doğal olarak bulunmayan, yabancı tür olan palmiyeyi seçtiniz?

Bu ağacı böylesi gelişme ve normal şeklini alması açısından sıkıntılı bir yaşam ortamına sokmanın ne gereği vardır? Bu, bir canlıya eziyet değil midir?

Haydi cevap verin, bunu yaptıran ve yapılanı kontrol etmekle görevli karar vericiler…İzmit’li bir vatandaş olarak cevabınızı bekliyorum.

Ve …son soru: Bunu yaparken toplumun belli bir kesiminin bu uygulamayı doğru bulmayacağını, hatta tuhaf karşılayacağını hiç düşündünüz mü? Düşünmediğinize eminim. Çünkü böylesine bir yanlışın, bile bile, kasten yapıldığını ileri sürmek kesinlikle mümkün değil.

Ancak böyle yanlış uygulamalar çok önemli bir olumsuzluğa hizmet ediyor; Okuma alışkanlığı olmayan ve merak etmediği için bilgilenmeyen toplumlar, yapılan yanlışları kolayca fark edemez ve tekrarlandığını gördükçe onların doğru olduğunu zanneder. Bu konuda tipik örnek kentteki ağaçların budanmasıdır. Kişiler, olur-olmaz zamanda uygulandığından hareketle kentteki ağaçların budanmasının şart olduğuna ve budama zamanı diye bir olgu olmadığına inanırlar. Ağaçların, soba borusu emsali şekil alıncaya kadar budama adı altında dallarının kesildiğini göre göre “ demek ki budama böyle yapılıyor” düşüncesiyle bahçelerindeki ağaçlarını da aynı şekilde budarlar.

Düşünceleri de yanlışları görmesini engeller; “kentte budamayı uygulayan birimlerde o kadar orman, ziraat mühendisleri, peyzaj mimarları çalıştığına göre yanlış yapılmayacağını” düşünürler.

Yanlışlar konusunda başka örnekler de verebilirim:

Dünyanın hangi kentinde, 5-8 katlı apartmanların iki tarafta duvar oluşturduğu ve üzerinden gün içinde binlerce motorlu aracın geçtiği bir yolu “Yürüyüş yolu” olarak tanımlarlar ve yürüyüş sporu yapılması için önerirler? Arabaların egzozlarından çıkan gaz ve toz halindeki zehirlerin çöktüğü bu yolda anneler, yapılan bu öneriye kanarak 40 günlük bebeğini çocuk arabasında gezdirir. O bebek, zemine göre en aşağı seviyede olan kedi ve küçük köpeklerden sonra, orada gezdirilirken zehirlenmede üçüncü sıradadır ve körpe ciğerleri zehirli gazlarla dolar. Ama o anne düşünür ki oraya “yürüyüş yolu” adını verenlerin bir bildiği vardır”

Çok yaşlı bir çınar ağacının yanına konulan tabelada “Bu ağaç 1224 yaşındadır” yazmışlardır. Dedesinin 70 sene önce bahçede diktiği ağacın çapının 1224 yazılı olanın yaklaşık yarısı kadar çapa sahip olduğunu fark ettiğinde de 1224’ün nasıl bulunduğunu merak etmez. Düşünür ki “uydurmadılar ya!.. Bir bildikleri vardır”

Hep gelip-geçtiği bir yerde yolu değiştirirler. Birileri gelir yolun dışında kalacak yeri 20-30 cm yükseklikte kaldırım taşları ile çevirir. Altı, eski yoldan kalan asfalt, beton veya stabilize malzeme kaplı satıh üzerine toprak serilir. Sonra birileri gelir oraya –üstelik - neredeyse ağaç konumuna gelmiş boylu fidanlar diker. Gören vatandaşlar düşünür ki “demek ki ağaç böyle yerlere de dikilir “

Park yapılır. Alanın tamamına yakını beton malzeme ile kaplanır. Halbuki park doğallıkla eşdeğerdir. O parka gittiğinde düşünür ki “park denilen yerin, üzerinde yürünecek toprak ve çayır-çimenle ilgisi yoktur.”

Kentteki ağaçlar ve yeşil alanlar konusunda durum böyle, yanlışların örnekleri çok sayıda. Üstelik, ne hazindir ki bunlar azalacağına çoğalıyorlar.