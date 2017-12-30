2017’ye göz atarken…

Yeni yıla sayılı dakikalar kaldı. Koca bir yılı geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda takvim yapraklarını çok çabuk tükettiğimizi görüyoruz! Tüm yaşananlar sanki saniyeler içinde gerçekleşmiş gibi…

Zaman bir şekilde akıp gidiyor. Bunu ne durdurmak mümkün ne de geri getirebilmek. Geriye dönüp bakmadan içinde bulunduğumuz zamanı nasıl geçirdiğimizi de pek anlayamıyoruz. O yüzden yıl sonu dediğimiz bu zaman dilimi geçmişin muhasebesini yapma açısından faydalı oluyor. Herkes kendine göre yaptıklarını ya da yapamadıklarını gözden geçirme imkanı buluyor. Sadece kendimizi değil yaşadığımız bölgeyi de analiz edebilmemiz gerekiyor. O zaman geriye doğru bir göz atalım ve neler olup bitmiş birlikte göz atalım. Yapılanlar, yarım kalanlar ya da yapılmayanlar… Tüm her şeye hafızamıza kazındığı şekliyle göz atalım.

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Kocaeli’de geçtiğimiz yıla neler damgasını vurdu, aklımızda neler kaldı buradan başlayalım. Öncelikle 2017 yılı tramvay projesinin uygulanmaya başladığı yıl olarak hafızalara kazındı. Uzun üre kent kamuoyunu meşgul eden ve ulaşım sorununa nefes aldırması beklenen tramvay Kocaeli’de hayata geçti. Şimdilik Sekapark ve Yahya Kaptan arasında hizmet veren tramvay yılın en çok gündeme gelen projesi oldu. Tramvayın kente getirilmesinde büyük emekleri olan Genel Sekreter Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e Vali olarak atanması da geride bıraktığımız yılda en çok konuşulan konu başlıklar arasında yer aldı. Büyükakın’dan boşalan koltuğa, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın oturması da uzun süre konuşuldu.

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Yine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun Diyarbakır’a, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’un da Kocaeli’ye atanması ulusal basın da dahi yer aldı. Günlerce giden ve gelen Valiler konuşuldu. Çiçeği burnunda Valimiz, Hüseyin Aksoy’un kısa sürede Kocaeli halkı ile kaynaşması ve bütünleşmesi de medyada geniş yer buldu. Kocaelispor’un borçlarının ödenmesi de en çok konuşulanlar arasındaydı.

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Yılın son günlerinde devlet hastanesinin yeni hizmet binasının açılması da dikkat çeken konu başlıkları arasındaydı. Modern görünümüyle hizmet vermeye başlayan yeni hastane, 2017 yılında kente yapılan önemli projeler arasında yer aldı. Genelden yerele doğru hafızalarımızı yoklamayı sürdürelim. Kartepe’ye göz atarak geride bıraktığımız yılda olup bitenlere göz atalım.

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Kartepe’de 2017 yılına damgasını vuran proje teleferik ilk somut adımın atılması oldu. İhalesi yapılan proje tartışmaları da beraberinde getirmesine rağmen, ilçe genelinde heyecan yarattı. AK Parti’de Hasan Kandaz’ın yeniden aday gösterilmeyerek, yerine Mustafa Kocaman’ın getirilmesi de ilçede en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Köseköy Dal-Çık projesinin başlaması da dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Yıllardır yapımı gündemde olan ancak bir türlü başlanılamayan proje için ilk somut adım bu yıl içinde atıldı.

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2017 yılında biten projeler için hafızamı zorlamaya devam ettiğimde aklıma çok dikkat çekici proje gelmedi! Bu arada kaymakamlık hizmet binasının yeni yerine taşınması da önemli hizmetler arasında yer alsa da, bir çok eksiğin olması uzun süre tartışılmıştı. Kartepe’de 2017 yılına damga vuran ya da akılda kalan projelere göz atmaya çalıştık. Mutlaka aklıma gelmeyen ya da unuttuğumuz projeler vardır. Bir vatandaş gözüyle akılda kalanları yazmaya çalıştım. Bu arada 2017 yılı içinde başlatılan birkaç önemli proje de oldu. Mahalle Konağı, İstasyon Külliyesi, Şevkatiye Camii, Kanal Park gibi projeler de bu yıl içinde start aldı.

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Evet hızlıca geride bıraktığımız yıla göz atmaya çalıştık. Neler aklımızda kaldı, hangi olayları hala unutmadık sorularına cevap aramaya çalıştık. Yeni yıldan beklentimiz ise 2017 yılına göre çok daha fazla. Çünkü yerel ve başkanlık sistemi seçimleri bu yıldan sonra yapılacak. Yani anlayacağınız bu iki kritik seçim öncesi son viraja giriyoruz. Çok dikkatli ve ustalıkla bu viraj dönülemezse herkes başına geleceği bildiği için 2018 yılını en iyi şekilde değerlendirecektir.

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Bu arada belediye başkanlığı hayali kuranlar, gelecekte kendilerine farklı siyasi rota çizenler içinde önemli bir yıl olacaktır. Kısaca yeni yıldan beklentiler her anlamda büyük. Çok heyecanlı ve hareketli bir yılın bizleri beklediğini düşünüyorum. Umarım herkes için hayırlı ve güzel bir yıl olur…