Hünkâr Çayırı’nın satılmasının altında kimler var?

Önce “Hünkâr Çayırı”nın tarihi önemi…

Hünkâr Çayırı, biliyorsunuz Gebze’de.

Osmanlı Padişahi Fatih Sultan Mehmet’in, doğu seferi sırasında mola verip otağını kurduğu ve rahatsızlanarak hayatını kaybettiği yer.

Toplam 195 dönümlük bir arazi…

İçinde tarihi köprü, çeşme ve namazgâh bulunuyor.

Tarihi kalıntılar koruma altında.

Bölge halkı araziyi yıllardır “mesire yeri” olarak kullanıyor.

Vatandaşın nefes alabildiği tek yer.

Bu arazi bir vakfa satıldı

Bu tarihi arazi, kısa bir süre önce sessiz sedasız bir vakfa satıldı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na…

Her şey “tereyağından kıl çekercesine” kolayca halledildi.

Kimsenin ruhu dahi duymadı.

“Becerikli eller”, kentimizin en güzel arazisini aldı Erzincan Vakfı’na verdi.

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’nın Kocaeli’de şubesi var mı?

Yok.

Şubesi yok da, bu vakfın kentimizle ne ilgisi var?

Hiçbir ilgisi yok.

O halde bu arazi işini kotaran kim?

Kimin parmağı var bu işte?

Anlatacağım, biraz sabırlı olun!

Nasıl satıldı, kaça satıldı?

Vakıf, önce araziyi gözüne kestirmiş.

Güzel bir arazi…

Bölgede böyle bir “kupon” arazi bulmak zor!

Tabii devreye en üst düzeyde “hatırlı kişiler” giriyor.

Bu arazi bu vakfa nasıl verilir, bunun yolu yöntemi belirleniyor.

Vakıf, Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvuruyor, araziyi “eğitim hizmetlerinde kullanmak üzere” irtifa hakkı tesisi talebinde bulunuyor.

Yani, tam Türkçesi, “Biz burada eğitim tesisi yapacağız, bu araziyi bize uzun dönem için kiralayın” diyor.

Emir büyük yerden olduğundan gereken yapılıyor.

Arazideki; köprü, çeşme ve namazgâh gibi tarihi eserlerin bulunduğu kısım ayrılıyor, geri kalan 133 dönümlük arazi vakfa satılıyor.

Kaç yıllığına?

30 yıllığına…

Kaça satılıyor?

465 bin 650 liraya…

Bu satıştan “bizimkilerin” haberi olmadı mı?

Şimdi olay şu!

Kentimizin en değerli arazisi, kentimizle hiçbir ilgisi olmayan Erzincan Vakfı’na satılıyor, bizimkilerden hiç birinin sesi çıkmıyor.

“Bizimkiler” derken kimleri kastettiğimi tahmin etmişsinizdir.

Başta milletvekillerimizi…

AKP’nin 7, CHP’nin 3, MHP’nin 1 milletvekilini…

Sahi bu milletvekilleri Ankara’da ne iş yaparlar?

Kocaeli ile ilgili bir tasarrufta bulunulurken bu arkadaşlara hiç sormuyorlar mı?

Veya bu arkadaşlar, kendilerinden habersiz bir karar alındığını duyduklarında bir tepki vermiyorlar mı?

Ne garip ki, böyle bir satıştan yerel yönetimlerin de haberi yok.

Ne Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun, ne de Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in…

Bu nasıl iş?

Bu kent bu kadar sahipsiz mi?

Madem satılacaktı…

Benim bu satışa tepkim şundan.

Böylesine tarihi bir yer, satılmamalı, başka amaçla kullandırılmamalı, korunmalıydı.

Madem satılacaktı, Kocaeli’den bir kuruma satılmalıydı.

Bizde kalmalıydı…

Kentimizde bu arazi ile ilgilenecek vakıf mı yok?

Kentimin aleyhine olan bu tür davranışlar, kentimin kimliğini fena halde zedeliyor.

Hazmedemiyorum…

Bu satışın arkasında kimler var?

Vakıf, hangi kentimizin vakfı?

Erzincan’ın…

Başbakanımız Binali Yıldırım nereli?

Erzincanlı…

O halde böyle bir satıştan Başbakan Binali Yıldırım’ın haberinin olmaması, olanak dışı.

Gayet normal.

Erzincanlılar istedilerse, Başbakan Yıldırım da hemşerilerini kıramamıştır.

Peki, Kocaeli’den bu satışın içinde olan kim?

Bir milletvekili…

En etkin ve en yetkin milletvekili…

Kim olduğunu anladınız değil mi?

Söylemek istediğim şu:

Elimizdeki değerler, bizi temsil etsin diye Ankara’ya gönderdiklerimiz sayesinde bir bir elimizden kayıp gidiyor.

Gidiyor, ama pek kimsenin sesi çıkmıyor.

Dün baktım, konuyla ilgili olarak bir CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın demeci vardı, bir de Saadet Partisi’nin açıklaması.

Yazık oluyor bu kente, yazık!