Eski yıl-Yeni yıl…  

Eski yılı bugün tüketiyoruz…

Yeni yıla ‘Merhaba’ diyoruz…

Yıllardır söyleyip duruyoruz…

Yılbaşı kutlamalarının Hıristiyanlık’la ilgisi yoktur’ diye…

Hıristiyanlar da yılbaşını illa ki kutlamaz…

Onların Noel’i geçen haftaydı…

Müslümanlıkta zaten böyle bir şey yok…

Noel, Yunanca Natalis’ten geliyor…

Yani doğum…

Yıllarca birbirine, yılbaşında Mutlu Noeller diye mesaj atanlar, aslında saçma sapan bir şey yapıyorlar…

Nice Mutlu Yıllara demenin de bir günahı yok…

Ha kutlamalar bazında sevap-günah işine ben girmem…

O Allah ile sizin aranızdaki bir şeydir…

Çok acı bir hatırası olduğu için, 1983’ten bu yana yılbaşı kutlaması yapmıyorum…

***

Fındık, fıstık, leblebi, meyve ve suyunu tüketmenin de kutlama ile bir ilgisi loktur…

TV programlarına takılırım…

Yeni bir yıl…

Yeni umutlar…

Eski yılda kalan sevinç ve hüzünlere veda…

Yeni hüzün ve sevinçlere merhaba…

Bugün öyle bir kavşak günü…

***

Geçen bir yıla baktığımızda, futbol adına kentimiz çok iyi ve çok kötü günleri bir arada yaşadı…

Geçen sezon, yani yılın ilk yarısında Kocaelispor, inanılmazı başardı, küme düşecek denirken 2.Lig’e yükselme final maçını, Altay karşısında penaltılarla kaybetti…

Derince küme düştü…

BAL’dan hiç bir takımımız profesyonel lige yükselemedi…

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Yılın ikinci yarısında ise tam bir profesyonel futbol iflası yaşadık…

Birlikspor transfer yasağı nedeniyle gençleri A takımla yükseltip farklı yenileceği maçlara çıktı…

Puanları silindi…

Kocaelispor Ümit Metin Yıldız ile başladığı yeni sezonda Fatih Kavlak ile devam etti ve Ercan Ağaçe ile bitirirken, devre arasında Galip Gündoğdu ile anlaştı. Şimdi kamp yapıyor…

Düşme hattının hemen üzerinde, averajla yer aldı…

Darıca da bir alemdi…

Bol bol transfer yaptı…

Dünyanın harasını harcadı…

Son 10 yılda olduğu gibi yine 2.lig kapısını çaldı ama başaramadı…

Play-Off’ta gitti…

Yeni sezonun ilk yarısında da Arap atı gibi sonradan açıldı…

Bir çok kez lider devirdi…

Ama sonunun getiremedi…

İkinci yarıya umutlu giriyor ama paralar ve krediler de artık tükeniyor…

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BAL’da Doğantepe ve Gebze ile müthiş sonuçlara imza attık…

İki takımımız da zirve için müthiş bir mücadeleye tutuştu…

Ama Doğantepe devre arası istifasıyla sarsıldı…

Bazı futbolcular ayrıldı…

Yusuf Örengül göreve geldi, ama neler yapabileceğini beraber göreceğiz…

Tabii ki destekçi olacağız…

Onun başarısı…

Sizim kulübümüz olan Başiskele Doğantepe’nin başarısı demektir...

Başarısı, futbolculuğu kadar olsa yeter…

***

Ferdi sporcularımızın ise, burada yazamayacağım kadar çok başarıları var…

Dünya’nın zirvesine çıkan 30’a yakın sporcumuz oldu…

Ve biz onlara sponsor bulamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz…