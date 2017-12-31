Ülker’den yılbaşı armağanı, 3 defter

Çok beğendim.

Ülker Grubu’nun bu yılbaşı armağanını çok beğendim.

Paketin üzerinde şu mesaj yazılıydı:

“Unutulmaz anlar, gerçekleşen planlar, yepyeni hayallerle geçecek dolu dolu bir 2018 dileriz. ÜLKER”

Paketi açtım, üç defter…

Birinin üstünde “ANLAR 2018”, ikincinin üstünde “PLANLAR 2018”, üçüncünün üstünde ise “HAYALLER 2018” yazılı.

Bildiğimiz çizgili defter…

Çok iyi düşünülmüş.

Genelde not tutma alışkanlığı olmayan bizlere yeni yılda farklılık sunulmuş.

Ben, 7 gün 52 hafta köşe yazan bir kişi olarak elbette ayrıca bu defterleri yazmayacağım.

Yeteri kadar “anlar”ı da, “planlar”ı da, “hayaller”i de yazıyorum.

Gelen defterleri yazmaya meraklı torunum Fatih’e vereceğim.

Kutlama

“Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak

Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak…”

Nazım HİKMET

Tüm okurlarımın yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.

Hani teröre teslim olmayacaktık?

Bugün gece yarısı saatler 24’ü gösterdiğinde, 2017’yi geride bırakıp 2018’e gireceğiz.

Büyük kentlerde inanılmaz bir telaş var.

Bu telaş, “yılbaşını kutlama” değil, “yılbaşı kutlamalarını sınırlandırma” telaşı…

TV kanallarından sürekli anons ediliyor:

Şuralarda şuralarda yılbaşı kutlamaları yasaklandı…

Şu şu ilçelere, şu saatten şu saate kadar araç girmesi yasak…

Şu yapılmayacak, bu yapılmayacak…

Bu kısıtlama haberlerini dinlerken, hep siyasetçilerin şu sözleri aklıma geliyor:

*Teröre teslim olmayacağız.

*Terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz.

*Teröre inat yaşamı savunacağız.

Hani nerede?

Bütün bu yapılanlar teröre teslim olmak değil de nedir?

Yaşama dair

*Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın. Yaş, kilo, boy… Doktorunuz düşünsün onları… Bunun için ücret alıyor sizden.

*Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsızlar, negatifler sizi aşağı çeker.

*Öğrenmeyi sürdürün. Bilgisayar, el sanatları, bahçecilik, ne olursa… Beyniniz atıl kalmasın. Atıl kafa, iblisin tezgâhıdır. İblisin adı da, “Alzheimer”dir.

*Küçük şeylerden zevk almaya bakın. Sık sık, uzun uzun, var gücünüzle gülün. Soluksuz kalıncaya kadar gülün.

*Gözyaşları olacaktır. Katlanın, yas tutun, başka yaşantılara geçin.

*Sevdiklerinizle doldurun çevrenizi; aile, kedi, köpek, kuş, balık, yadigârlar, müzik, bitkiler, hobiler, ne olursa… Eviniz sığınağınızdır. Tadını çıkartın.

*Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse üstüne titreyin. Bozuksa, düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanız, yardım sağlayın.

*Vicdan azabından uzak durun. Çarşı pazarda gezin, komşu illerde ya da dış ülkelerde dolaşın, ama sakın suçluluk, pişmanlık duygusuna yönelmeyin.

*Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin, hissettirin her fırsatta.

*Unutmayın ki yaşam, aldığınız solukla değil, soluk kesen anlarla ölçülür. George CARLİn

Çok takdir ettim

Bekir Yurdagül’ün CHP İl Başkanlığına adaylığını açıklarken…

Aynı zamanda kendisi de il başkanlığına aday olan Cengiz Sarıbay’ın yanında yer almasını çok takdir ettim.

Son derece medeni bir davranış!

Hurma üzerine tahin

Minik bir “tat tarifi”…

Hurmayı sever misiniz?

Hani şu genellikle “Trabzon hurması” diye isimlendirilen hurmayı…

Mutlaka “tahin”le de aranız iyidir.

Ama eminim tahinin pekmezle karıştırılıp yenmek zorunda olması, canınızı biraz sıkıyordur.

İşte size tam bu noktada bir önerim var.

Tahine pekmez değil, “hurma” karıştırın!

Olgun hurmanın içini kaşıkla bir tabağa alın, üzerine arzu ettiğiniz kadar tahin koyun, böyle yiyin.

Deneyin çok beğeneceksiniz.

Şimdi tahinin de, hurmanın da tam zamanı!