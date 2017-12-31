Sen, kendi zeytin ağaçlarını kes sonra, Sudan’dan zeytinyağı al!

Bir zamanlar, Hayat Bilgisi kitabımızda “Türkiye kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biridir” yazıyordu.

Şimdi dış ülkelerden; kırmızı eti Brezilya’dan, nohudu Meksika’dan, sarımsağı Çin’den, kırmızıbiberi KKTC’den, havucu Avustralya’dan, kuru fasulyeyi Kırgızistan’dan, yapak kerevizi İspanya’dan, elmayı Şili’den, samanı Bulgaristan’dan ithal eder ülke olduk!

Son olarak Sudan’dan ZEYTİNYAĞI ithal edecekmişiz!

Mesela bir örnek verelim… Sen önce Manisa’nın Akhisar ilçesinden geçen otoyolun yapımı için 2 bin 500 dekar tarım arazisindeki 50 bin zeytin ağacını sök, kes. Kesilen ağaçların bir kısmını Ege ve Akdeniz bölgesindeki turistik tesislerde “Dekoratif” malzeme yapımında kullanılmak üzere sat!

Mecidiye, Ballıca, Bünyaosmaniye, Zeytinova, Sünnetçiler ve özellikle Yatağan mahallelerinde anıt ağaç niteliğindeki 100 ile 1000 yıllık zeytin ağaçlarını sök, dünyanın en iyi KALAMATA zeytinini üreten Karamürsel’deki kalamata zeytini ağaçlarını beton yığını binalar için dozerlerle yok et, M.Ö. 12. Yüzyıldan beri dimdik ayakta duran güzelim Gemlik’i deprem ayağına, uzman raporu olmadan, kafana göre taşımaya çalışarak Marmara’nın meşhur “Gemlik Zeytini” ağaçlarını da KHK ile yok etmeye çalış, Amasra’da zeytin ağaçlarını katlettir.

Sonra da, Tunus’tan zeytinyağı al!

Ayıptır ayıp…

2004 yılında başlatılan ZEYTİN DİKME seferberliği hüsranla bitti değil mi?

Bundan 10 yıl önce 90 milyon zeytin ağacı olan Türkiye, 200 bin ton civarında zeytinyağı üretiyordu.

Başlatılan seferberlikle ağaç sayısı 80 milyon artışla 170 milyona çıktı. Geçen yıl zeytinyağı üretimi önce 170 bin ton açıklandı. Sonra 150 bin tona revize edildi. Bu yıl ise en iyimser tahminle zeytinyağı üretimi 143 bin ton olacak.

Dikilen 80 milyon zeytin ağacına ne oldu?

Ham zeytinyağının üretici tarafından satışı 18-20 lira, bunun rafa çıkması 25-30 liradan az olmayacak. Bu durumda sanayici ve tüketicinin (Vatandaşın) işi çok zor.

Dünyada zeytin üretiminde dördüncü sırada olan Türkiye, zeytinyağı üretiminde ise altıncı sırada bulunuyor.

2004 yılında, ayırımsız herkese verilen 250 lira destek ve fidanlar kontrol edilmediği için bu gün Türkiye, Sudan’dan zeytinyağı ihraç eme durumuna düşürüldü.

Tunus’ta 90 milyon zeytin ağacı var, Türkiye’de ise Tunus’un iki misli fazla zeytin ağacı bulunuyor.

Soma’da 6 bin 666, Akhisar’da 50 bin ağaç kesilirken sessiz kalanlar bu durumu hiç düşündüler mi?

Bu gün Gemlik deniz suyundan etkilenmiş (!) deprem korkusu yaşadığı düşünülerek taşınma ile karşı karşıya ise, Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle kaplı bölgelerinde sahillerde ve denizle iç içe olan İstanbul’daki yalılar, binalar, bilmem kimlere ait asırlık köşkler deprem riski taşımıyor mu? Onların da Gemlik gibi taşınması neden akla gelmiyor?

Bu Gemlik’in taşıma işi içinde bir İŞ var ya!

Allah bilir, deprem hikayesinden sonra buranın bir süre sonra ARAPLARA satılması gündeme gelirse şaşmayın!

Ne tuhaf bir milletiz?

Önce, zeytin ağaçlarımızı kesiyor sonra, Tunus’tan ZEYTİN YAĞI almaya kalkıyoruz.

Utanmadan ağlanacak alimize gülüyoruz!...

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2018 yılının tüm inanlığa barış içinde yaşayacağı, dostluk ve kardeşlik dolu bir yıl olması dileklerimle