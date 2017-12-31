İnci çalısının bakımı ve yetiştirilmesi

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle inci çalısı ile ilgili bilgileri paylaşacağım. İnci çalısının Latincesi “Symphoricarpus”tur. İnci çalısı temmuz, ağustos aylarında bolca çiçek açan ve fazla boylanmayan süs bitkilerindendir. Top şeklinde büyüyen inci çalısını ev bahçelerimiz, park ve bahçelerde yarı gölgelik alanlara ve humusça zengin topraklara diktiğimizde daha güzel gelişmekte, çiçekleri daha uzun süre dayanmaktadır. Çok güneş alan alanlarda istenilen gelişmeyi göstermediği gibi yapraklarında güneşten dolayı yanmalar meydana gelmektedir. İnci çalısını tek tek veya gruplar halinde de dikebiliriz. İnci çalısının çiçekleri geçtikten sonra dallarını uç kısımlarında beyaz renkte, yuvarlak, inciye benzeyen meyveleri oluşmaktadır. Bundan dolayı bu bitkiye inci çalısı adı verilmiştir. Bu meyveler inci çalısının yaprakları döküldükten sonra kış aylarında da bitkinin üzerinde kalmakta olup, çok güzel görüntü oluşturmaktadırlar.

İnci çalısının genç kalmasını, meyvelerinin iri ve gösterişli olmasını istiyorsak; her sene budama yapmalıyız. Budama yaparken eski, yaşlı ve kart dalları atıp taze dalları bırakmalıyız. İnci çalısının çoğaltılmasını, dipten çıkan filizlerinden ayırarak veya dallarından çelik yaparak elde edebiliriz. Çoğaltmaları, sonbaharda veya ilkbaharda yapabiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...