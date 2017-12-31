Yeni yılı sağlıklı karşılamak için bunlara DİKKAT EDİN

“Yılda 1 defa geliyor”,

“Tabağımda kalıp ziyan olmasın”,

“Yılbaşında yemeyeceğim de ne zaman yiyeceğim”…

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Bu cümleler yılbaşı sofralarında sıkça söyleniyor.

Ancak yeni yılın coşkusu ile yemekte ölçüyü fazla kaçırmak ve yanlış besinleri seçmek, mide ve bağırsak problemleri ile kilo alımına yol açabiliyor.

Yılın son gününden itibaren beslenme ile ilgili birkaç pratik tedbir alınması önem taşıyor.

Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, yılbaşında sağlıklı beslenme için önerilerini sıraladı.

YILIN SON GÜNÜ BUNLARI YAPIN

Yılbaşı günü kalori dengelemek için, gündüz saatlerde kalorili yiyecekler tüketilmemelidir.

Bunun yerine hafif sebze yemekleri yenmeli, ana öğünler ve ara öğünler atlanmamalıdır.

Güne kahvaltıyla başlanmalı, kahvaltının protein ağırlıklı olmasına dikkat edilmelidir.

Yılbaşı yemeğine çorbayla başlanmalıdır.

Çorba midede hacim kaplayarak doygunluğun daha hızlı olmasına sebep olacaktır.

Çorba hazırlanırken, krema, et suyu kullanımından kaçınılmalıdır.

Yılbaşı akşamının olmazsa olmazlarından kuruyemiş karışımının içinde leblebi mutlaka olmalıdır.

Bu seçim kuruyemişten alınacak yağ miktarını azaltmakta faydalı olacaktır.

Yılbaşı gecesinde, dolma, makarna, pilav, mantı gibi karbonhidrat ağırlıklı yemeklerden kaçınılmalı; onların yerine zeytinyağlılar ve hafif mezeler tercih edilmelidir.

Yılbaşı yemekleri hazırlanırken tercih edilecek pişirme yöntemi daha çok ızgara ve fırınlama olmalı, kızartma yapılmamalıdır.

Şerbetli tatlılar yerine; ayva tatlısı, kabak tatlısı, muhallebi ve sütlaç gibi hafif tatlılar tercih edilebilir.

Yılbaşı günü ve akşamında su tüketimi iki kat önem kazanmaktadır.

Bu sebeple su tüketimine dikkat edilmeli, 2,5- 3 litre su tüketimine özen gösterilmelidir.

Su içmekte zorlanan kişiler suya limon, tarçın ekleyerek tüketimi artırmaya çalışmalıdır.

7 MADDEYE DİKKAT!

Yeni yılın ilk gününde geç saatlere kadar yenen yemeğin ve hareketsizliğin etkisi yılın ilk gününü ödemli geçirmeye neden olabilir. Vücuttaki bu ödemi daha hızlı atmak ve kendinizi daha sağlıklı hissetmek için dikkat etmeniz gerekenler:

1 - Sabah kahvaltıdan önce yarım limon sıkılmış 1 bardak ılık su içilmelidir.

2 - Tuz ve tatlı tüketiminden kaçınılmalıdır.

3 - Karbonhidrat tüketimi sınırlandırılarak, proteine ağırlık verilmelidir.

4 - En az 1 saat spor veya yürüyüş yapılmalıdır.

5 - Gün içerisinde yağ yakılmasında etkin olması sebebiyle süt ve yoğurt tüketimine dikkat dilmelidir.

6 - Yemek saatlerini akşam yemeği geç saate kalmayacak şekilde planlamalı, en geç saat 19.00 da akşam yemeği bitirilmelidir.

7-Günde 1,5-2 litre su içilmeli, suyun içimini kolaylaştırmak ve yılbaşı gecesinde yenilenlere bağlı olarak oluşan ödemi atmak amacıyla; suya limon+ salatalık +elma+ demlenmiş yeşil çay+ zencefil eklenip bekletilerek içilmelidir.

SERMET ERKİN bugün Sabancı’da

Sanat hayatında 45 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisi ile bugün saat 14.00’te Sabancı Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. İllüzyon gösterileriyle Sermet Erkin çocuklara; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak dakikalar yaşatacak…

Karavar kızı Merve ile gurur duyuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve iş adamı Cuma Karavar, şu sıralar çok mutlu zira kızı Merve, İstanbul’da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladı…

Karavar, “En büyük kızımdan sonra üniversitede göreve başlayıp bu gururu ikinci kez bana yaşatan kızıma çalışma hayatında başarılar diliyorum” dedi… Biz de Merve’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz…