Hoş gelmiyorsun yeni yıl!

Dün gece yarısı, izlediğim televizyon kanalında “Hoş Geldin Yeni Yıl” diyorlardı. Oysa ben bütün gece “2018’de ne olacak halimiz?” diye düşünüp durdum!

Uzun yıllardır alışveriş fişlerimi saklarım. Sonra, her yıl başında bir önceki yıla göre “ne kadar yoksullaştığımı” araştırırım.

Benim hesaplarıma göre, 2017 yılında; et, süt, yumurta, yoğurt, balık, zeytinyağı, un, şeker, çay, kahve, ekmek, bakliyat, sebze ve meyveden oluşan mutfak harcamalarımın bir yıllık tutarı, geçen yıla göre yüzde 22 artmış. Geçen yıl içinde maaşıma yüzde 3.5 + 3.5 olmak üzere toplam yüzde 7 zam almışım! Basit bir hesapla, yüzde 15 oranında yoksullaşmışım!..

Son bir yıl içinde dolar ve euro karşısında TL. sürekli değer kaybetmiş. Ulusal paramız değer kaybedince, önce petrol ürünlerine ve sonra ithal ürünlere sürekli yeni zamlar gelmiş.

Kimileri; “aman canım dolardan euro’dan bize ne?” saflığı içinde olabilir. Somut bir örnek verelim; “İthal Somon” iki yıl öncesine kadar 13 lira ile 20 lira arasında satılırdı. Şimdi 50-55 TL.

Enerjimizin büyük bir kısmını dolar karşılığı dışarıdan alıyoruz. Sanayicimiz üretim yapmak için yüzde 52 oranında dışarıdan ham ya da yarı işlenmiş ürünü dolar karşılığı alıyor. Dolar artınca onun da maliyeti yükseliyor ve ürünlerine zam yapıyor. Rekabet gücü zayıflıyor, ürettiği ürünü değeriyle satmakta zorlanıyor. Bedelini ülke ekonomisi ve vatandaş olarak ödüyoruz.

Bu ülkede elektrik, su, doğalgaz, tüketim bedeli hayli yüksek. Elektrik, doğalgaz ve su dağıtım hizmetlerini özel sektöre sattılar, o firmalar da ne kadar çok kar edebilirim diye düşünüyor ve ceremesini vatandaş olarak biz ödüyoruz.

Yeni yıl geldi, şimdi otomobil sahipleri önce MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) sonra TÜV-yıllık denetim bedeli, Zorunlu Trafik Sigortası, sonra KASKO bedeli, araç bakım-onarım bedeli ve miktarı önceden belirlenmiş trafik cezaları ödeyecekler! Yakıt alırken vergi ödeyecekler. Yalnızca “zorunlu trafik sigortasına” yüzde 23.5 zam gelmiş! İşte size “gerçek enflasyon!”

İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor. Tam 17 yıldır bu beklenen depreme karşı önlemler alınması bekleniyor. Önlem şöyle dursun, “deprem halinde toplanma yerleri” bile AVM’ler ve gökdelenlerle doldurulmuş! Yazın bir kenara; “Olası bir İstanbul depremi Türkiye’yi iflasa sürükleyebilir!”

Emekliler, devlet memurları maaş bile alamayabilir!

18 yıldır ödediğimiz “Deprem Vergileri” duble yollara harcanmış! O duble yollarda mühendislik hataları ve kötü malzeme nedeniyle onarımlar bitmiyor!

Siirt-Pervari’de 2013’den beri inşaatı süren 410 metre uzunluğundaki viyadükün 50 metrelik bağlantı bölümü çökmüş! O çöküntü, inşaat sonrası ve üzerinden araçlar geçerken olsaydı ne olurdu? KİM YAPIYOR O ÇÜRÜK KÖPRÜLERİ? Kim hesap veriyor?

Üretici çiftçi, köylü emeğinin karşılığını alamıyor, tüketici pahalıya alıyor ama aracılar para kazanıyor! Kim kurdu bu adaletsiz ve ahlaksız düzeni? Neden önlenemiyor? Neden başka ülkelerden tarım ürünleri ve hayvan alıyoruz?

Şimdi de MERALARA GÖZ DİKTİLER! “Yayla yasağı kalkacak” dedi Reis!

Yani, köylünün hayvan otlattığı meralar betona dönüşecek!

Milli Eğitim okullarında üst üste “sapık öğretmen” olayları öğrenmekten bıktık usandık! Kim sokuyor bu insanları eğitim kurumlarına?

“Yeni Devlet kuruyoruz” diyor birileri!

Bir diğeri; “90 yıllık enkazı kaldırıyoruz!”diyor!?

Ama, akıllarına 2019 seçimleri geliyor ve birden “ATATÜRK ETKİNLİKLERİ” düzenlemeye başlıyorlar!

Toplumu “etnik ve mezhepsel” kökenlere göre ayrıştırmaya, “KİNDAR NESİL” yetiştirmeye çalışan, inançları siyasete malzeme yapan ilkel siyasetçilerden bıktık, usandık ve çok ağır bedeller ödedik.

YETER ARTIK!

Bir yeni yıla daha umutsuz girmek istemiyorum!

YA SİZLER?