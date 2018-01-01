Üniversite hastanelerinden biri çöküyor. İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Cerrahisi ana bilim dalı başkanı Prof Dr. Erbuğ keskin bakın bu konuda ne yazıyor. Çapada güneş batıyor bir akşam daha.

Hüzünlüdür akşamları hastanelerin. Hekim olmaya ilk adım attığım yer burası babamın okulu. Hocalarımızın hocasını yetiştiren bir okul Çapa. Her nesille giderek gelişen modernleşen ülkemizin ışıldayan bilim ocağı. Yurdun her köşesinde komşu ülkelerde derdine çare bulamayan insanların şifa kapısı. Burası Çapa.

Bugünlere gelmesinde o kadar çok kişinin emeği var ki. Son yıllarda bu yuva gözlerimizin önünde eriyor, avuçlarımızdan kayıyor. Çapa çok zor durumda. Borç batağında. Borçlarını ödeyemiyor. Çalışmadığımız için değil, çalıştığımız için batıyor. bir safra ameliyatı yaptığımızda devletin hastaneye ödediği para 1100 lira ama o ameliyat hastanemize 1800 liraya mal oluyor. Devletin her hizmet için hastaneye ödediği fiyat yıllardır değişmedi. Oysa kullandığımız malzemelerin fiyatları kat be kat arttı. Devlet bize diyor ki, Pahalı tedavileri akın uygulama. Sakın ameliyat yapma. Yapmak zorunda kalırsan ilçe hastanelerin yaptığı basit ameliyatları yap. Sadece muayene yap, tetkik isteme

Hastanenin ayakta kalabilmesi için belki de tek çözüm muayene yapmak. Ne kadar çok muayene yaparsan, ne kadar az tetkik yaparsan o kadar kazanırsın diyor Devlet. Ama burası Çapa. Biz halkın moderne tedavi yöntemlerinden yararlanması için elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Bu nedenle her yıl giderek daha zor duruma düşüyoruz. Sonunda şelale olan bir ırmakta sürüklenen bir sandalda gidiyor gibiyiz. Hepimiz kaçınılmaz sonu görüyoruz. Bakın çatısı akan, ameliyathanesini su basan, üniversite sınavlarında kapasitesinin üstünde aldığımız öğrenciden söz etmiyorum.. Dünya tıbbına sayısız katkıları olan bir mabedin çöküşünden söz ediyorum.

Çapa çöküyor diyorum. Artık başka yerde çare bulamadığınız çapa çöküyor. Bundan böyle Akdeniz, Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Çukur ova, On dokuz Mayıs da olmayacak. Bu berbat hastane şartlarında yarım saat dayanamayan insanlar sağlık çalışanlarının orada bir ömür tükettiğini göremiyorlar. Halkın sağlığı ile oynayanlar olarak o günahsız insanları görüyorlar. Bizi şikayet etsinler ama fakültelerde işlerin neden iyi gitmediğini de sorgulasınlar. Mesela 2000 liraya mal olan bir ameliyat için devletin neden 1000 lira verdiğini sorgulasınlar. Moderne tıbbın keşfettiği modern tedavi yöntemleri varken bunların neden uygulanmadığını sorsunlar. Başka yerlere trilyonlar harcanırken bu fakültelere neden ödenek verilmez. Bunları sorsunlar. Çapa çökerse onun yerine kurulan devlet hastaneleri onun yerini tutar mı diye düşünsünler. Çapanın arsasının başkalarına peşkeş çekilip, çekilmeyeceğini sorsunlar.

Çapada akşam oluyor. Zaten hüzünlüdür hastane akşamları. Ama artık farklı. Çapa çok badireler atlattı. İki meşrutiyet. İki Dünya savaşı. Sayısız darbe gördü. Hepsinden etkilendi Çapa. Eğer halkımız kendi fakültesine sahip çıkmazsa, Çapa’nın üzerine güneş batacak. Akşamların sayıları zannettiğinizden daha az kaldı. Sadece Çapanın üstüne mi akşam çökecek. Hayır.

Geçen günler Antalya’da toplanan gastroenteroloji toplantısında bir profesör doktor devletin yaptıkları ameliyatların parasını ödemediğini, ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirtti. Örneğin bin polip cerrahisinde “Eğer hastada on polip varsa biz hepsini almak zorundayız. Devlet bir polipin parasını ödüyor” dedi. Halka hizmet veren diğer üniversite hastanelerinin üzerine de akşam çökecek. Özelleştirilmeyen satılmayan sadece bu hastaneler kaldı. Göreceksiniz bunlar da özelleştirilecek. Çok kıymetli arazileri üzerinden rant sağlanacak.