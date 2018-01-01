Amerikalı tavizi mi?..

İzmit Belediyespor’un bayan basketbol maçı, Amerikalı oyuncusunun ülkesine erken dönebilmesi için iki gün önceye alındı. Mavi Yeşilli kızlarımız için de belki avantajlı oldu. Birçoğu yeni yılı kutlayacak…

Genç bunlar…

Anlayış göstermek lazım…

Ancak koskoca bir takımın maçının öne alınması bana garip geldi…

Fenerbahçe Gelişim genç bir takım…

İsminden belli…

Nitekim maç onunda da yarı yarıya fark var…

O halde Amerikalı için neden maç öne alınıyor?..

Bu ayrıcalık neden?..

Ülkemizde yabancı futbolcular, son hafta maçlarından önce kart görürler ve cezalı duruma düşünce, izin de alarak ülkelerine dönerler…

Tamam…

Onlar da ana-baba kuzusu…

Ama kardeşim sen profesyonelsin…

Çalışacaksın… İşine saygı göstereceksin…

Kimsenin aklının almadığı kadar para kazanıyorsun…

Bak İngiltere’de, İtalya’da lig maçları oynanıyor…

Tonlarca Amerikalı Kanadalı, Brezilyalı var…

Hangisi kaçıp gidebiliyor?..

Bir bakın bakalım…

***

Bir de işin başka yönü var…

Amerikalı Jasmin hanım, İzmit Belediyeli minik jimnastikçileri neden ziyaret etmedi?..

Belki de etti de fotoğrafa mı girmedi?..

Çünkü o çocuklar en çok seni merak etmişlerdi…

Bunlar kafama takılan sorular…

Yanıtlarını da beklemiyorum…

Çünkü, gerçekten zor şartlarda bir şeyler üreten Erdoğan Şentürk başkanı üzmek istemiyorum…

Ama, sporcuların, buranın İzmit olduğunu, zamanında Lassa’da, Kağıt’da oynayan yabancıların hiçbir ayrıcalık görmediğini bilmeliler…

Biz kadın basketbolunda hiç de amatör olmayan bir camiayız…

Ronchetti Kupası’na ilk katılan kentlerden biriyiz…

Türkiye sayı kraliçesi Nurgül Karlıoğlu Söylemez, Şahver Çelikyılmaz, Deniz Akşit, Sema, Hülya Şafak’ları yetiştirmiş bir kentiz…

Salonun tamamen dolduğu, kantinden zorla maç izlendiği günleri biliriz…

Kızlar…

Bilmem anlatabildim mi?..

Bu yazı yazıldığında, sene henüz eskiydi…

Yenilenmemişti…

B:u sabah ise yepyeni bir yıla uyanıyoruz…

Tabii dün geceden geç saate kalanlar, sabah sabah uyanamayacaklar…

Öğlene kadar uyuyacaklar…

Yeni yıla uyuyarak girdikleri için bir yıl uyuyacaklar…

İşte böylesi esprilerin, mutlulukların, sevinçlerin, iç karartmayan haber bültenlerinin yılı olsun yeni yıl…

Ben de size yeni yılda yeni bir kısa şiirle ‘Merhaba’ diyeyim istedim…

***

“Keşke…

Yeniden boyayabilseydik dünyayı…

Maviye, yeşile, turuncuya…

Vahşilerin kırmızıya boyamasından önce…”