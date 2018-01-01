Geçen 1 bir yılın ardından

Türkiye, 2017 yılını oldukça gergin geçirdi. Özellikle 2016 yılında yaşanan o hain darbe kalkışmasının devamındaki olaylar, yargı süreçleri, alakalı alakasız birçok kişinin mağdur edilircesine gözaltına alınması, görevlerinden ihraç edilmesi ve tutuklanmaları kolay kolay izahının yapılabileceği hususlar değil elbette.

Neyse ki bu konuda insanlar FETÖ süzgecinden geçirilmeye başladı. Bu iş elbette kolay bir mesele değil. 15 Temmuz gibi özel zamanların ardından yaşanacak süreçlerde kurunun yanında yaşlar da yanabiliyor.

Burada önemli olan gerekli tahkikatı tamamladıktan sonra haklı ve haksız ayrımının en adil şekilde yapılabilmesidir.

Bunun dışında “Devlet intikam alıyor” tezine meseleyi getirmek ve bu minvalde ülkenin yönetilmek istenmesi de hatalı bir yaklaşım olacaktır.

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2017 yılının en sıkıntılı konularından birisi de ekonomik gelişmelerdi…

Türkiye bugün siyasal anlamda olmasa da ekonomik konularda belli oranda boşluk içindedir. Fakat siyasi istikrar gibi sihirli bir ifadenin de etkisi ile oluşan bu boşluğun bir şekilde giderilmeye başlandığını söyleyebiliyoruz.

Ve aynı zamanda asgari ücrete benim de beklemediğim şekilde 200 lira ve yaklaşık yüzde 15’lik bir zammın yapılması da ekonomik sıkıntılara rağmen siyasetin rayında gittiğini gösterir niteliktedir. Gönül elbette asgari ücretin en az 2 bin lira seviyesinde olmasını istiyor, ama şu an için nasip olmadı. Fakat her anlamda seçim yılı olacak 2019 yılında asgari ücret hakkında radikal bir yükselişin yaşanabileceği fikrine sahibim.

Gelecek yıl miktar 1900 ya da 2000 lira seviyesinde bir rakama yükseltilirse hiç şaşırmayın.

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2017 yılında Türkiye, uluslararası alanda dünyaya sesi duyulan, devlet yönetiminin fikri, cumhurbaşkanının ne diyeceği merak edilen bir ülke haline geldi. Savunulan “Dünya 5’ten büyüktür” tezi ile ses getiren, son olarak yaşanan Kudüs işgalinde dünyadaki İslam coğrafyasına tam anlamıyla liderlik yapan Türkiye, Birleşmiş Milletler’de de ne kadar haklı bir savunma içine girdiğini son genel kurulda cümle aleme göstermiş oldu.

ABD ve İsrail, artık BM nezdinde dokunulmaz ülkeler olmaktan çıkarıldı. Yaptıkları tehditlere ve şantajlara rağmen BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs kararı İsrail’i işgalci bir terör devleti, ABD’yi de terörü destekleyen ülke sınıfına sokmuştur.

Gerçi bu durum ABD için ilk değildir. PYD’ye verilen silahlarla nasıl bir terör ülkesini olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

İşin özüne dönecek olursak, Türkiye açısından 2017 yılı zor, fakat üstesinden gelinen bir yıl olmuştur. Ülkemiz hemen her sıkıntılı durumdan karlı çıkmayı başarmış, sadece Reza Zarrab olayı ve açılan davası nedeniyle yıpranmaktan kurtulamamıştır…

Şahsen her ne kadar 17-25 Aralık muhabbetlerini devleti ele geçirmeye yönelik bir hamle olarak görsem de, o bakan bozuntularına çok güvenmediğimi açık bir şekilde söylemeliyim. O koluna yüz binlerce liralık saati takanların helal para ile bugünkü servetlerini yapmadıklarını çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum.

“Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz” sözünden hareketle, iktidarın kolundaki saatle birlikte Zafer Çağlayan, dine, kitaba, ayete saygısı olmayan Egemen Bağış ve Muammer Güler gibi bakan bozuntuları ile onlar gibilerinden kurtulması gerektiğini açık bir şekilde söyleyebiliyorum…

Aynı şekilde şu ünlü iki damat, şayet FETÖ’den yargılanıyorsa, bu kişilerin emin olun kayınpederleri ile de aynı yolda yürümüşlükleri vardır. Adalet dediğimiz olgu herkes için eşit şekilde dağıtılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle geçen yıla oranla çok daha zor geçmesini beklediğim 2018 yılının ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum…